Nghệ thuật truyền thống hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Chương trình diễn ra trong hai ngày 21 và 24.11.2026, mở ra cơ hội để công chúng khám phá những sắc thái đặc sắc của sân khấu truyền thống Việt Nam thông qua hình thức thưởng thức mới mẻ, giàu tính trải nghiệm.

Chương trình nghệ thuật "Tam Sắc" hưởng ứng kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Ba loại hình sân khấu truyền thống cùng hội tụ trên một sân khấu, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những phong cách nghệ thuật mang dấu ấn riêng.

Thông qua các trích đoạn, tiết mục đặc sắc, "đại tiệc" Tam Sắc đưa khán giả đến với vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của Tuồng; nét duyên dáng, trữ tình, đậm chất dân gian của Chèo; cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của Cải lương.

Mỗi loại hình có ngôn ngữ biểu diễn, cách thể hiện nhân vật và sắc thái thẩm mỹ riêng, song đều kết tinh những giá trị văn hóa, tinh thần và đời sống của người Việt qua nhiều thế hệ. Sự kết hợp trong cùng một chương trình tạo nên bức tranh đa dạng về sân khấu truyền thống, giúp khán giả có cái nhìn bao quát hơn về sự phong phú của nghệ thuật dân tộc.

Chương trình giới thiệu những sắc màu đặc sắc của các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ảnh minh họa

Điểm nhấn của chương trình là không gian Nhập Cung, nơi trải nghiệm nghệ thuật được mở rộng ngoài khuôn khổ của một buổi biểu diễn thông thường. Tại đây, khán giả có cơ hội khám phá văn hóa, gặp gỡ nghệ sĩ và tiếp cận các loại hình sân khấu truyền thống theo cách gần gũi, sinh động.

Hình thức tổ chức này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa sân khấu và công chúng, đưa những giá trị nghệ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần hơn với đời sống đương đại.

Trong bối cảnh sân khấu truyền thống đang nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, Tam Sắc kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa giàu sức hấp dẫn.

Sự hội tụ của Tuồng, Chèo và Cải lương trong cùng một chương trình không chỉ tạo nên trải nghiệm thưởng thức đa dạng mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm, tình yêu và ý thức gìn giữ nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Qua Tam Sắc, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam mong muốn phát huy những giá trị nghệ thuật được bồi đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời tìm kiếm những cách thức sáng tạo để sân khấu dân tộc thích ứng với đời sống đương đại.

Việc tổ chức chương trình cũng thể hiện nỗ lực của Nhà hát trong đổi mới hoạt động biểu diễn, mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho công chúng, nhất là khán giả trẻ.

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, NSND Lê Tuấn Cường chia sẻ: Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là dịp để người dân có cơ hội khám phá, cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, giới thiệu những tinh hoa của sân khấu truyền thống, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc.

Theo NSND Lê Tuấn Cường, việc đưa các loại hình Tuồng, Chèo, Cải lương đến gần hơn với khán giả bằng những hình thức thưởng thức mới mẻ sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa được lưu giữ trong mỗi loại hình. Từ đó, sân khấu truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống văn hóa hôm nay, tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trao truyền tới các thế hệ mai sau.