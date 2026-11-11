Nghệ thuật Sơn Đồng: Kể chuyện văn hóa Việt qua nghệ thuật điêu khắc

Ngày 11/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm (Hà Nội), lễ khai mạc trưng bày “Bóng vàng son” đã diễn ra, giới thiệu những giá trị đặc sắc của làng nghề Sơn Đồng. Hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Sơn Đồng là làng nghề truyền thống nổi tiếng với nghệ thuật chạm khắc gỗ, tạc tượng và sơn son thếp vàng. Các sản phẩm như tượng Phật, tượng Thánh, tượng danh nhân cùng những họa tiết trang trí trong đình, đền, chùa không chỉ thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo mà còn lưu giữ giá trị văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.

Trưng bày giới thiệu lịch sử hình thành, quy trình chế tác và các sản phẩm tiêu biểu của làng nghề. Những mô típ, hoa văn truyền thống cũng mở ra khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực sáng tạo đương đại như thời trang, sân khấu, mỹ thuật và điện ảnh, góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 14/11 sẽ diễn ra tọa đàm “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” cùng các hoạt động trình diễn nghề với sự tham gia của nghệ nhân vào những ngày cuối tuần. Trưng bày kéo dài đến ngày 30/11./.