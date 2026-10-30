Nghệ thuật sáng tạo mở thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng

Du khách tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Theo đó, từ các tour khám phá di sản, trải nghiệm nghệ thuật tương tác đến trình diễn đương đại, sự kiện mở ra hướng khai thác giá trị văn hóa để kích cầu du lịch, gia tăng thời gian lưu trú và sức chi tiêu của du khách.

Trải nghiệm từ di sản và nghệ thuật

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm, sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (Da Nang Art Creatives Connection - DACC 2026) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các thiết chế văn hóa, cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức.

Với chủ đề “Lịch sử của ngày mai”, chương trình quy tụ nghệ sĩ, nghệ nhân, giám tuyển, chuyên gia và các tổ chức văn hóa trong nước, khu vực Đông Nam Á tham gia chuỗi triển lãm, trình diễn, tọa đàm, workshop và tour nghệ thuật.

Hoạt động nghệ thuật này không chỉ diễn ra trong không gian trưng bày mà còn được kết nối với các địa điểm di sản, kiến trúc và đời sống đô thị. Qua đó, du khách có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử, văn hóa Đà Nẵng bằng những hình thức trực quan, sinh động, thay vì chỉ tham quan và nghe thuyết minh theo cách truyền thống.

Nổi bật trong chương trình là tour khám phá tương tác “Góc phố Tourane”, đưa người tham gia tìm hiểu những dấu tích lịch sử Đà Nẵng thời Pháp thuộc tại khu vực trung tâm thành phố.

Trong khoảng một giờ, các nhóm trải nghiệm hành trình qua 4 địa điểm di sản trong bán kính khoảng 1km, thực hiện các thử thách quan sát, giải mã thông tin, đối chiếu tư liệu lịch sử và hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo.

Cách tổ chức này gợi mở hướng phát triển sản phẩm du lịch khám phá đô thị dành cho khách trẻ, gia đình, học sinh và các nhóm du khách yêu thích trải nghiệm.

Trong khi đó, tour “Hành trình di sản Bảo tàng Điêu khắc Chăm” mang đến cách tiếp cận chiều sâu văn hóa thông qua các bộ sưu tập nghệ thuật Champa.

Dưới sự hướng dẫn của thuyết minh viên bảo tàng, người tham gia tìm hiểu bối cảnh lịch sử, đặc trưng nghệ thuật, phong cách điêu khắc qua từng thời kỳ; khám phá câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và giao lưu văn hóa thể hiện trên từng hiện vật.

Không dừng lại ở việc giới thiệu các giá trị truyền thống, DACC 2026 còn tạo không gian đối thoại giữa di sản và nghệ thuật đương đại.

Chương trình chuyển động và kể chuyện “Những mảnh rời” của nghệ sĩ Kiều Maily sử dụng hình thức trình diễn đa phương tiện, kết hợp độc thoại, chuyển động và ứng tác để tái hiện những mảnh ký ức văn hóa gắn với hiện vật nghi lễ Chăm và gốm vỡ.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ sáng tạo mới góp phần mở rộng đối tượng tiếp cận di sản.

Đây cũng là yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt cho du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang tính cá nhân, có chiều sâu văn hóa và khả năng tương tác.

Tour “Hành trình di sản Bảo tàng Điêu khắc Chăm” trong khuôn khổ sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 mang đến cách tiếp cận chiều sâu văn hóa thông qua các bộ sưu tập nghệ thuật Champa. Ảnh: L.T.K

Gia tăng sức hút điểm đến

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, DACC 2026 được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu hình thành nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại thành phố. Sự kiện hướng đến phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo, đưa di sản đến gần công chúng thông qua các hình thức nghệ thuật đương đại.

Trên cơ sở kết quả tổ chức năm đầu tiên, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng quy mô, tăng cường sự tham gia của nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa trong nước, khu vực Đông Nam Á, từng bước phát triển DACC thành hoạt động thường niên.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành như Vietravel, Saigontourist hay các đơn vị chuyên tổ chức tour trải nghiệm tại Đà Nẵng, DACC 2026 là một hướng sản phẩm đáng nghiên cứu.

Đặc biệt, các tour khám phá lịch sử đô thị và nghệ thuật Champa có thể bổ sung vào chương trình dành cho khách quốc tế, khách gia đình và nhóm du khách quan tâm đến văn hóa bản địa.

Từ góc độ xây dựng sản phẩm lữ hành, việc đưa nghệ thuật sáng tạo vào hoạt động du lịch phù hợp với định hướng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách của Đà Nẵng.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận tầm quan trọng của việc kết nối các doanh nghiệp, xác định nhu cầu thị trường và xây dựng những chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế.

Việc đưa hoạt động nghệ thuật vào chương trình du lịch cần đáp ứng 3 yêu cầu: lịch trình ổn định, nội dung trải nghiệm phù hợp từng thị trường khách và khả năng kết nối với các dịch vụ khác.

Đặc biệt, phân khúc khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm) cũng có thể hưởng lợi từ những hoạt động này.

Bên cạnh chương trình hội nghị, hội thảo, doanh nghiệp có thể xây dựng hoạt động khám phá di sản theo nhóm, trải nghiệm nghệ thuật tương tác hoặc chương trình giao lưu với nghệ sĩ địa phương. Đây là hướng gia tăng giá trị cho các đoàn khách doanh nghiệp, đồng thời tạo sự khác biệt so với những chương trình tham quan thông thường.

Trong chiến lược nâng cao sức cạnh tranh du lịch, Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào lợi thế biển, nghỉ dưỡng và các công trình giải trí. Di sản, nghệ thuật và đời sống văn hóa đô thị cần được khai thác thành những trải nghiệm có bản sắc, góp phần hình thành động lực thu hút khách quanh năm.

DACC 2026 cho thấy khả năng kết nối giữa thiết chế văn hóa, cộng đồng nghệ sĩ và hoạt động du lịch. Ban tổ chức xác định đây là bước khởi đầu để xây dựng nền tảng kết nối nghệ thuật sáng tạo, tiến tới nghiên cứu mở rộng quy mô và phát triển thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của các tổ chức, nghệ sĩ trong khu vực Đông Nam Á.