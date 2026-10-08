Nghệ thuật múa góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Cùng dự có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, các cơ sở đào tạo chuyên ngành múa trên toàn quốc.

Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Báo cáo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết, với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Khát vọng – Cống hiến”, Đại hội có nhiệm vụ nhận diện hạn chế của nhiệm kỳ trước và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, Thường trực Hội và sự đồng lòng của các hội viên, ngành múa đã biến thách thức thành bệ phóng cho nhiều bước đi mang tính tiên phong. Song song đó, công tác lý luận phê bình và đào tạo tiếp tục giữ vai trò định hướng thẩm mỹ qua 15 hội thảo quốc gia và 8 khóa tập huấn chuyên sâu.

Thường trực Văn phòng Hội dù chỉ với 5 biên chế nhưng làm việc với tinh thần “nhất chuyên, đa năng”, đã kết nối 41 Chi hội toàn quốc thành một mái nhà chung ấm áp, đoàn kết.

Hướng tới mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII xác định lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, lấy bản sắc dân tộc làm gốc rễ, lấy chuyển đổi số làm đột phá, lấy nâng cao chất lượng đội ngũ và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trình bày báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Trong đó, tầm nhìn được cụ thể hóa bằng 4 mũi nhọn chiến lược đó là: Bứt phá trong sáng tạo đỉnh cao; bứt phá về công nghệ và hệ sinh thái số; bứt phá trong phục dựng và khai thác di sản; bứt phá trong đào tạo tài năng và quảng bá thương hiệu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng cho biết, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đổi mới và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Hội đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Với đặc trưng là loại hình nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể, kết hợp với vẻ đẹp tạo hình, nghệ thuật múa giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

“Đại hội lần thứ VIII của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phát huy cao độ mọi nguồn lực, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững”, ông Trần Thắng nói.

Đánh giá cao phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ VIII mà Đại hội đã đề ra, với tinh thần lấy sáng tạo nghệ thuật làm gốc, nâng cao chất lượng đội ngũ làm nền, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm cốt lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hội nhập quốc tế làm động lực phát triển, ông Trần Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật; phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Hội cần tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường liên kết giữa sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, đào tạo, biểu diễn, truyền thông và công chúng; chú trọng xây dựng các chương trình, dự án, tác phẩm và thương hiệu nghệ thuật có chiều sâu, sức lan tỏa bền vững. Tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc, coi đây là nguồn tài sản cốt lõi làm nên bản sắc riêng của nghệ thuật múa Việt Nam; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả; từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu, hệ sinh thái truyền thông số về nghệ thuật múa Việt Nam; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật múa nước nhà trong khu vực và trên thế giới.

“Hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Trần Thắng nhấn mạnh.

Đại biểu biểu quyêt thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Đối với đội ngũ hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, những định hướng đó đặt ra yêu cầu không ngừng phát huy tài năng, sức sáng tạo, gắn hoạt động nghệ thuật với việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và sức lan tỏa trong công chúng. Những định hướng đó cũng được thể hiện qua hoạt động của Hội thời gian qua, trong đó có việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật, đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Phó Chủ tịch Trần Thắng khẳng định, với truyền thống hơn 35 năm xây dựng và phát triển, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và phát huy những thành tựu qua 7 kỳ Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến cùng sự đổi mới, sáng tạo của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, gặt hái nhiều thành tựu mới, xứng đáng với bề dày truyền thống vẻ vang của nền nghệ thuật múa cách mạng Việt Nam. Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để Hội hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, sự tin yêu của nhân dân và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2026 – 2031) gồm 15 đồng chí là những gương mặt tiêu biểu, có uy tín nghề nghiệp sâu sắc và tâm huyết phụng sự. Tiến sỹ - NSDN Phạm Anh Phương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 – 2031.