Đội văn nghệ bản Nậm Kè biểu diễn bài múa truyền thống dân tộc Cống.

Nghệ thuật múa của người Cống được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026.

Tại xã Nậm Kè, đồng bào dân tộc Cống sinh sống tập trung tại một bản với hơn 70 hộ, lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật múa dân gian. Vào dịp lễ, Tết và sinh hoạt cộng đồng, phụ nữ Cống thực hành những điệu múa cổ truyền được trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Múa truyền thống được người dân tộc Cống bản Nậm Kè gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ban Tổ chức trình chiếu phóng sự giới thiệu về nghệ thuật múa của người Cống; đội văn nghệ bản Nậm Kè biểu diễn 2 tiết mục múa truyền thống. Qua đó nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ của các thế hệ nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng người Cống tại bản Nậm Kè trong việc gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Múa truyền thống dân tộc Cống gắn liền với cuộc sống người dân, tái hiện hoạt động sinh hoạt, sản xuất hàng ngày.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè khẳng định: Việc nghệ thuật múa dân tộc Cống được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào lớn đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong giữ gìn và trao truyền văn hóa. Thời gian tới, UBND xã Nậm Kè phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường và cộng đồng dân cư tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị di sản; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân tộc Cống trong bảo tồn di sản. Phối hợp bảo vệ, lưu giữ và phát huy giá trị nguyên gốc của di sản; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền qua các thế hệ.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè phát biểu tại lễ công bố.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định và giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cho xã Nậm Kè cùng các xã Mường Chà, Thanh Yên có chủ thể nắm giữ, thực hành di sản nghệ thuật múa dân tộc Cống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định và giấy chứng nhận cho các xã có chủ thể nắm giữ, thực hành di sản nghệ thuật múa dân tộc Cống.