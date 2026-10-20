Nghệ thuật múa của người Cống trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trao Quyết định và chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghệ thuật múa của người Cống” tỉnh Điện Biên

Việc ghi danh được thực hiện theo Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL ngày 5.3.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa được cộng đồng người Cống gìn giữ, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong đời sống của người Cống, múa truyền thống không chỉ là hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian mà còn lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh đời sống tinh thần, phong tục và bản sắc dân tộc. Qua từng điệu múa, các thế hệ gửi gắm tình cảm, gắn kết cộng đồng và trao truyền những giá trị văn hóa của cha ông.

Tại Điện Biên, di sản "Nghệ thuật múa của người Cống" hiện diện trong đời sống văn hóa cộng đồng tại các xã Nậm Kè, Mường Chà và Thanh Yên.

Để những điệu múa được gìn giữ đến hôm nay là công sức bền bỉ của các nghệ nhân, người cao tuổi và nhiều thế hệ đồng bào. Việc di sản được ghi danh không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn ghi nhận vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên Nguyễn Thị Thanh Chuyên phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên nhấn mạnh, việc di sản được ghi danh là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với chính quyền các cấp, ngành chuyên môn và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị.

Bà đề nghị các địa phương có cộng đồng người Cống sinh sống xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp với điều kiện thực tế; duy trì các câu lạc bộ văn hóa dân gian, tăng cường kiểm kê, tư liệu hóa và tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Công tác bảo tồn cần gắn với giáo dục truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch phù hợp, bảo đảm người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa được hưởng lợi từ việc phát huy giá trị di sản.

Chủ tịch UBND xã Nậm Kè Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè khẳng định, Nậm Kè là xã miền núi, biên giới, nơi đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng. Việc "Nghệ thuật múa của người Cống" được ghi danh là niềm tự hào của địa phương và cộng đồng, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm tiếp tục gìn giữ bản sắc dân tộc.

Theo ông, di sản chỉ có thể tồn tại lâu bền khi được cộng đồng trân trọng và thực hành. Vì vậy, niềm vui khi được Nhà nước ghi nhận cần đi cùng những hành động thiết thực, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy, thanh thiếu niên học tập, góp phần đưa các điệu múa tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.

Thời gian tới, UBND xã Nậm Kè sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các địa phương có đồng bào Cống sinh sống đẩy mạnh tuyên truyền, sưu tầm, ghi chép, tư liệu hóa và duy trì thực hành di sản. Địa phương cũng khuyến khích gia đình, nhà trường và cộng đồng tham gia trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ; nghiên cứu gắn di sản với giáo dục truyền thống và du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế, tôn trọng phong tục và bảo đảm lợi ích của người dân.

Những điệu múa truyền thống góp phần gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc Cống

Điện Biên hiện có 24 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 41 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 4 nghệ nhân dân tộc Cống. Tỉnh cũng có hai di sản được UNESCO ghi danh, gồm Nghệ thuật Xòe Thái và Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam.

Việc "Nghệ thuật múa của người Cống" được ghi danh là dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Điện Biên.

Sự ghi nhận này góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ và cộng đồng, đồng thời tạo thêm động lực để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, lan tỏa.

Qua đó, di sản không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch bền vững.