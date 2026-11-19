Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm.

Phóng viên: Sau hơn 1 tháng chính thức trở thành thành viên Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Thế giới (WAPA), Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục tham dự Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026 và nhiều hoạt động của WAPA. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào với Nhà hát trong bối cảnh hiện nay, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy: WAPA là tổ chức quốc tế hoạt động chuyên nghiệp, phi lợi nhuận, được khởi xướng bởi Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc (NCPA). Hiện nay, Hiệp hội có 48 tổ chức thành viên đến từ 30 quốc gia, bao gồm các nhà hát, dàn nhạc, tổ chức văn hóa, cơ sở đào tạo cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026 diễn ra đồng thời với Diễn đàn Nghệ thuật Sân khấu Quốc tế Taihu. Với chủ đề “Kiến tạo sân khấu cho kỷ nguyên mới – Thúc đẩy đổi mới, phát triển tài năng”, diễn đàn quy tụ hơn 400 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia trên 6 châu lục. Tại đây, các chuyên gia, người làm nghệ thuật trên thế giới cùng thảo luận những xu hướng phát triển của nghệ thuật biểu diễn, đổi mới mô hình quản lý nhà hát, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao khả năng tiếp cận nghệ thuật của công chúng.

Không gian Nhà hát Hồ Gươm.

Nhà hát Hồ Gươm trở thành thành viên của WAPA, tham gia Diễn đàn lần này là cơ hội để tăng cường kết nối với các nhà hát, dàn nhạc và tổ chức nghệ thuật uy tín trên thế giới; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tiếp cận những xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Đồng thời, chúng tôi có điều kiện giới thiệu hình ảnh, năng lực tổ chức biểu diễn và những giá trị đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, hợp tác văn hóa, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa các quốc gia. Chúng tôi xác định hội nhập quốc tế không đơn thuần là đưa những chương trình nghệ thuật nước ngoài đến Việt Nam hay giới thiệu nghệ sĩ Việt Nam ra thế giới, mà quan trọng hơn là xây dựng những mối quan hệ hợp tác thực chất, bền vững, tạo điều kiện để các bên cùng sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các giá trị nghệ thuật.

Thông qua WAPA và những diễn đàn quốc tế như vừa qua, chúng tôi mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác có chiều sâu, từng bước nâng cao năng lực tổ chức biểu diễn và vị thế của Nhà hát Hồ Gươm trong đời sống nghệ thuật quốc tế.

Nhà hát Hồ Gươm liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, đơn vị nghệ thuật uy tín quốc tế.

Phóng viên: Nhà hát đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức nghệ thuật uy tín, trong đó có Nhà hát Hoàng gia Versailles (Pháp), Teatro Massimo Palermo (Italia). Theo đồng chí, những hoạt động này đóng góp như thế nào vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam và phát huy sức mạnh mềm của đất nước?

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy: Hợp tác quốc tế là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, tiếp cận những thành tựu tiên tiến và phát triển năng lực tổ chức, sản xuất các chương trình biểu diễn chất lượng cao.

Tuy nhiên, điều Nhà hát hướng tới không chỉ là đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới đến với công chúng trong nước, mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn trên các sân khấu quốc tế. Hợp tác nghệ thuật cần được xây dựng trên tinh thần trao đổi hai chiều, tôn trọng bản sắc và phát huy thế mạnh của mỗi bên. Nghệ thuật Việt Nam không chỉ tiếp thu tinh hoa thế giới mà còn đóng góp những giá trị riêng, làm phong phú thêm sự đa dạng của đời sống nghệ thuật quốc tế.

Theo tôi, sức mạnh mềm văn hóa trước hết được hình thành từ sức hấp dẫn của các giá trị văn hóa, nghệ thuật và con người. Khi một giai điệu dân tộc, một tác phẩm nghệ thuật hay một câu chuyện mang bản sắc Việt Nam chạm tới cảm xúc của khán giả quốc tế, đó chính là cách quảng bá hình ảnh đất nước tự nhiên, sâu sắc và bền vững.

Phóng viên: Trong khuôn khổ Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026, Nhà hát đã giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam tại Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc. Đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì qua hoạt động này?

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy: Chúng tôi mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế vẻ đẹp, chiều sâu và sức sống của âm nhạc truyền thống Việt Nam, qua đó giúp công chúng quốc tế tiếp cận và cảm nhận bản sắc văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình được xây dựng trên tinh thần kết nối giữa các nền văn hóa, kết hợp những tác phẩm mang âm hưởng dân gian Việt Nam với một số giai điệu đặc trưng của các quốc gia châu Á. Điểm nhấn là sự hiện diện của những nhạc cụ truyền thống như đàn T'rưng, đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, đàn đá..., cho thấy sự sáng tạo, tâm hồn và chiều sâu văn hóa của người Việt qua nhiều thế hệ và khả năng hòa quyện, đối thoại với âm nhạc quốc tế. Qua đó khẳng định di sản âm nhạc truyền thống không phải là những giá trị tĩnh tại, mà luôn có sức sống, khả năng thích ứng và phát triển trong đời sống đương đại.

Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, nhưng âm nhạc có khả năng vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, địa lý để kết nối con người. Đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam đến với các diễn đàn nghệ thuật quốc tế không chỉ là hoạt động giới thiệu di sản, mà còn góp phần khẳng định giá trị, sức sống của văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu và hội nhập.

Phóng viên: Bên cạnh việc mở rộng hợp tác quốc tế, Nhà hát Hồ Gươm có những định hướng phát triển nào trong thời gian tới nhằm khẳng định vai trò của một thiết chế văn hóa, nghệ thuật hiện đại?

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy: Chúng tôi xác định sự phát triển của Nhà hát không chỉ dừng lại ở việc tổ chức những chương trình biểu diễn chất lượng cao, mà còn hướng tới xây dựng một không gian văn hóa, nghệ thuật có chiều sâu, gắn kết hoạt động biểu diễn với sáng tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật.

Trong thời gian tới, Nhà hát tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn, mở rộng hợp tác với các tổ chức nghệ thuật trong nước và quốc tế, xây dựng những hoạt động có bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.

Một định hướng quan trọng là triển khai Dự án Bảo tàng nghệ thuật Hồ Gươm đã được phê duyệt. Công trình sẽ tạo không gian lưu giữ, giới thiệu và tôn vinh các giá trị âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn; góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật.

Chúng tôi mong muốn xây dựng Nhà hát Hồ Gươm trở thành thiết chế văn hóa, nghệ thuật đa chức năng, không chỉ là nơi biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật mà còn là không gian sáng tạo, trải nghiệm, giáo dục nghệ thuật và kết nối các thế hệ.

Nhiều chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật quốc tế tại Nhà hát Hồ Gươm được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Phóng viên: Là một thiết chế văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Công an, Nhà hát xác định vai trò như thế nào trong việc kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với phát triển nghệ thuật, đồng thời đóng góp vào hoạt động đối ngoại văn hóa của đất nước?

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy: Hoạt động của Nhà hát Hồ Gươm luôn gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND, đồng thời phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước cùng với du khách quốc tế tới Việt Nam

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng nghệ thuật có sức mạnh đặc biệt trong việc truyền tải những giá trị tư tưởng, tình cảm và nhân văn. Một chương trình nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc, có chất lượng chuyên môn cao không chỉ mang đến những trải nghiệm thẩm mỹ, mà còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trong hoạt động đối ngoại, nghệ thuật là phương thức kết nối hiệu quả, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Thông qua các chương trình biểu diễn, giao lưu và hợp tác quốc tế, Nhà hát mong muốn giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và sẵn sàng hợp tác với bạn bè quốc tế.

Với vai trò là một thiết chế văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Công an, chúng tôi xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn phải luôn gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát huy vai trò của nghệ thuật trong công tác đối ngoại văn hóa.

Nhà hát Hồ Gươm sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành một địa chỉ văn hóa, nghệ thuật có uy tín, nơi hội tụ những chương trình biểu diễn chất lượng cao, những hoạt động hợp tác quốc tế có chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!