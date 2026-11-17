Đội nhạc ngũ âm chùa Đồng Tranh biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình (An Giang), không khí ngày hội thêm rộn ràng với chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc Khmer. Tiếng nhạc ngũ âm vang lên, các nhạc công trong trang phục truyền thống say sưa biểu diễn những giai điệu dân tộc. Trên sân khấu, các cô gái nối nhau thể hiện những điệu múa mềm mại, duyên dáng, tạo nên không gian nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa Khmer.

Các tiết mục do đội văn nghệ Khmer chùa Đồng Tranh biểu diễn nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân. Em Danh Bé Thảo, thành viên đội văn nghệ Khmer chùa Đồng Tranh, chia sẻ: “Em rất vui khi được biểu diễn tại ngày hội, góp phần giới thiệu những điệu múa truyền thống của dân tộc mình đến cô chú trong ấp”.

Không chỉ các thành viên đội văn nghệ, nhiều đồng bào Khmer cũng khoác lên mình trang phục truyền thống đến dự ngày hội. Ông Chương Văn Sáng, Bí thư Chi bộ ấp Đồng Tranh, cho biết: “Tôi rất thích các tiết mục múa, nhạc ngũ âm Khmer. Đây cũng là dịp để mọi người cùng giao lưu, hiểu thêm về văn hóa của nhau, góp phần làm cho ngày hội thêm vui tươi, ý nghĩa”.

Đoàn nghệ thuật Khmer An Giang biểu diễn phục vụ người dân vùng biên giới xã Vĩnh Điều.

Gắn kết cộng đồng qua nghệ thuật

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Ba Trại, xã Kiên Lương, nghệ thuật Khmer tiếp tục tạo điểm nhấn với chương trình biểu diễn do đội văn nghệ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiên Lương thực hiện. Chương trình kết hợp múa truyền thống, biểu diễn nhạc ngũ âm, trình diễn trang phục dân tộc và sân khấu hóa tuyên truyền.

Trong trang phục truyền thống Khmer duyên dáng, các diễn viên uyển chuyển thể hiện những điệu múa đôi, kết hợp cùng tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng và những động tác biểu diễn với cờ, hoa sen, tạo nên các tiết mục sinh động, hấp dẫn. Qua đó, vẻ đẹp của âm nhạc, vũ điệu và trang phục truyền thống Khmer được giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo người dân.

Tiết mục múa mang sắc màu văn hóa Khmer tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Ba Trại, xã Kiên Lương.

Theo dõi chương trình, ông Phù Quốc Thanh, ngụ ấp Ba Trại, thích thú khi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ truyền thống. Ông chia sẻ: “Tôi rất thích những tiết mục mang đậm bản sắc Khmer. Những hoạt động như thế này giúp ngày hội thêm vui, bà con có dịp gặp gỡ, giao lưu và hiểu nhau hơn”.

Theo ông Danh Sóc Khên, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Ba Trại, những hoạt động văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy. Qua đó, bà con thêm tự hào về bản sắc dân tộc và gắn bó hơn trong cộng đồng.

Những điệu múa, sắc màu trang phục truyền thống Khmer góp thêm nét đẹp văn hóa cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ tiếng nhạc ngũ âm, những điệu múa truyền thống đến sắc màu trang phục Khmer, mỗi tiết mục văn nghệ đều góp thêm nét đẹp cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, những hoạt động này còn tạo không gian giao lưu, giúp đồng bào các dân tộc hiểu nhau hơn, cùng gìn giữ bản sắc văn hóa và vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.