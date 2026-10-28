Nghệ thuật kết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nhật

Phần trình diễn của nghệ sĩ piano Nhật Bản Asakura Sumire mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Ảnh: DUYÊN ANH

Những thanh âm cảm xúc

Khán phòng Nhà hát Trưng Vương rộn ràng khi nhiều khán giả đến từ sớm chờ đợi thưởng thức những giai điệu piano cổ điển nổi tiếng. Mở đầu chương trình là phần trình diễn của Lê Nguyễn Thanh Lịch, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) với bản Mozart - Sonata No.6 K284. Tiếp nối là Võ Tấn Phát, học viên nghệ thuật MunArt, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với bản Sonata No.8 “Pathetique” 1st Movement - Beethoven.

Dù đang ở những chặng đường khác nhau trên hành trình âm nhạc, hai tài năng trẻ có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, biểu diễn trước đông đảo khán giả và giao lưu với những nghệ sĩ piano giàu kinh nghiệm.

Thanh Lịch cho biết đã có 9 năm học piano tại Học viện Âm nhạc Huế. Dù đang theo học ngành ngôn ngữ Nhật, nhưng cô vẫn dành tình yêu cho cây đàn. “Tôi rất vinh dự khi được trình diễn và giao lưu cùng những tên tuổi piano nổi tiếng và hy vọng có thêm cơ hội đem tiếng đàn của mình phục vụ công chúng trong thời gian tới”, Thanh Lịch nói.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh tiếp tục dẫn dắt khán giả đi qua những sắc thái âm nhạc khác nhau. Anh trình diễn bản Sonata số 14 (còn gọi là Ánh trăng) của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Ngoài ra, nghệ sĩ còn đưa khán giả trở về với những giai điệu thân thuộc của dân ca Việt Nam qua Bèo dạt mây trôi, Cây trúc xinh được chuyển soạn cho piano.

Anh nhìn nhận, sự kết hợp giữa ngôn ngữ piano cổ điển và chất liệu dân ca tạo nên điểm nhấn riêng cho chương trình. “Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Đà Nẵng. Việc được đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Nhật Bản Asakura Sumire và các tài năng trẻ địa phương trong một chương trình giàu ý nghĩa mang lại cho tôi nhiều cảm xúc”, nghệ sĩ Đức Anh bày tỏ.

Không khí nhà hát trở nên sôi nổi hơn khi nghệ sĩ piano Nhật Bản Asakura Sumire xuất hiện. Sinh ra tại tỉnh Chiba (Nhật Bản), Asakura Sumire bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, từng giành giải Nhất Cuộc thi Piano nghệ sĩ trẻ quốc tế California lần thứ 12 (năm 2011) và giải Nhất bảng piano tại Cuộc thi Đại học Âm nhạc Tokyo lần thứ 11 (năm 2012).

Dịp này, Asakura Sumire đưa khán giả đến với thế giới âm nhạc giàu màu sắc qua các tác phẩm của Frédéric Chopin, Maurice Ravel, Kosaburo Hirai và Manuel de Falla.

Nữ nghệ sĩ cũng dành thời gian trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình sinh sống tại Việt Nam. Cô cho biết đã ở Thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm. Dù khả năng nói tiếng Việt còn hạn chế, điều khiến cô hạnh phúc là sự ấm áp, thân thiện của người dân Việt Nam. Cô cũng mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam yêu thích, học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3, bên trái sang) và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho các nghệ sĩ và tài năng trẻ trong đêm biểu diễn. Ảnh: DUYÊN ANH

“Tiếp nối thành công của chương trình năm 2025, hòa nhạc Piano hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2026 tiếp tục là minh chứng cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa chính quyền thành phố và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Chương trình không chỉ là nơi nghệ sĩ và công chúng gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật mà còn là nhịp cầu văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước... Sự kết hợp giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp của hai nước với các tài năng piano trẻ địa phương cũng là cách khuyến khích thế hệ trẻ phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê và tiếp cận những giá trị nghệ thuật quốc tế”. Trích phát biểu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi hòa nhạc

Nhịp cầu ngoại giao, giáo dục

Không chỉ mang đến một đêm thưởng thức nghệ thuật, chương trình hòa nhạc Piano hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2026 còn gửi gắm thông điệp về vai trò của âm nhạc trong kết nối ngoại giao và giáo dục.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero cho biết, chương trình là dịp để bày tỏ sự cảm ơn đối với việc đưa tiếng Nhật trở lại giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, từ tháng 9/2026. Đây là kết quả của sự phối hợp, hỗ trợ từ chính quyền thành phố, địa phương, nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Theo ông Mori Takero, giáo dục tiếng Nhật, hoạt động đầu tư của Nhật Bản và sự phát triển của Đà Nẵng có mối quan hệ mật thiết. Từ góc nhìn đó, đêm hòa nhạc không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà còn góp phần tạo dựng môi trường giao lưu, giúp người dân hai nước hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và con người của nhau.

Khi học sinh được tiếp xúc với âm nhạc Nhật Bản, gặp gỡ nghệ sĩ đến từ đất nước mình đang tìm hiểu, việc học ngoại ngữ cũng có thêm những trải nghiệm thực tế, sinh động ngoài lớp học.

Nghệ sĩ Lưu Đức Anh muốn gửi gắm thông điệp nhân văn qua âm nhạc. Ảnh: DUYÊN ANH

Với những khán giả có mặt tại Nhà hát Trưng Vương, đêm hòa nhạc mang đến trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi biểu diễn. Cô Nguyễn Thị Tin, giáo viên Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu), cho biết lần đầu tiên được tham dự một buổi hòa nhạc piano Việt - Nhật, cô rất xúc động trước những giai điệu mang đậm nét đẹp văn hóa của hai đất nước.

Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi các em học sinh lớp 6A01 - lớp cô đang chủ nhiệm, cùng phụ huynh vinh dự được mời tham dự chương trình. Theo cô Tin, đây không chỉ là một buổi thưởng thức âm nhạc mà còn là cơ hội quý báu để học sinh tiếp xúc gần hơn với đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản.

Còn đối với các em học sinh, chương trình là cơ hội tiếp xúc gần hơn với văn hóa Nhật Bản qua tác phẩm âm nhạc.

Nguyễn Minh Phúc (học sinh lớp 6/17, Trường THCS Tây Sơn, phường Hải Châu) chia sẻ: “Em tiếp xúc với tiếng Nhật từ năm lớp 3 và âm nhạc giúp em yêu thích ngôn ngữ này hơn. Em sẽ cố gắng học tiếng Nhật thật tốt để sau này có thêm nhiều cơ hội tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật hai nước, đồng thời giới thiệu đầy đủ hơn về văn hóa Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản”.