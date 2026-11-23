Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Trung Anh)

Thông qua những tác phẩm mang dấu ấn văn hóa và phong cách sáng tạo riêng, các nghệ sĩ Philippines gửi gắm thông điệp về bản sắc dân tộc, sự gắn kết giữa con người và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có sáu nghệ sĩ Philippines, gồm Ernesto C. Bagtas Jr., Roy Espinosa, Espie Bagtas, Irma Espinosa, Roland Rosacay và Jiro Cephrie Anthony Legaspi Mizuse.

Với sự đa dạng về chủ đề, màu sắc và ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm mở ra những góc nhìn về văn hóa, đời sống và những giá trị được người dân Philippines trân trọng.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại “Expressions of Friendship”. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh, triển lãm là dịp giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật Philippines, góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhìn lại chiều dài giao lưu giữa hai dân tộc, Đại sứ cho biết, sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Philippines đã hình thành từ trước thời kỳ thuộc địa ở Philippines.

Minh chứng là những hiện vật nghệ thuật và thủ công của mỗi nước được tìm thấy trên lãnh thổ nước kia.

Tiếp nối nền tảng ấy, các hoạt động trao đổi và hợp tác sáng tạo giữa nghệ sĩ hai nước ngày càng trở thành nhịp cầu thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn bó.

Trong đó, hội họa giữ vai trò đặc biệt khi mở ra không gian đối thoại vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.

Theo nhà ngoại giao Philippines, thông qua màu sắc, đường nét và hình khối, con người có thể chia sẻ cảm xúc, bày tỏ quan điểm và tìm thấy sự đồng điệu mà không cần đến phiên dịch.

Với tinh thần đó, Đại sứ khuyến khích công chúng dành thời gian thưởng lãm các tác phẩm, đồng thời trực tiếp trao đổi với các nghệ sĩ để hiểu thêm về những câu chuyện và thông điệp được gửi gắm qua từng bức tranh.

Nghệ sĩ Ernesto C. Bagtas Jr chia sẻ về hành trình sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, truyền thuyết và di sản truyền thống Philippines. (Ảnh: Trung Anh)

Giới thiệu về các tác phẩm tại triển lãm, nghệ sĩ Ernesto C. Bagtas Jr. chia sẻ phong cách sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, truyền thuyết và những biểu tượng truyền thống của Philippines.

Bằng cách kết hợp màu sắc rực rỡ, họa tiết tinh xảo với ngôn ngữ tạo hình đương đại, ông mong muốn lưu giữ những câu chuyện văn hóa, tôn vinh bản sắc dân tộc và khơi dậy ý thức trân trọng di sản trong thế hệ trẻ.

Tinh thần ấy được thể hiện qua các tác phẩm Biyaya ng Supling, Sarimanok và La Bulakenya, khai thác những giá trị về gia đình, tình mẫu tử và di sản văn hóa của cộng đồng Maranao.

Nghệ sĩ Roy Espinosa giới thiệu những thông điệp về tình đoàn kết, sự gắn kết giữa con người và trách nhiệm bảo vệ môi trường được gửi gắm qua các tác phẩm. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khi đó, nghệ sĩ Roy Espinosa đề cao vai trò của nghệ thuật trong kết nối con người, đồng thời truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những thân cây đan xen, ông gửi gắm suy ngẫm về tình đoàn kết, sự thấu hiểu và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thế giới tự nhiên.

Trước những thách thức ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, nghệ sĩ cho rằng, thiên nhiên cần được yêu thương, gìn giữ bằng chính tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm mà mỗi người dành cho gia đình, cộng đồng.

Cùng tham gia phát biểu và giới thiệu tác phẩm tại triển lãm, các nghệ sĩ Espie Bagtas, Irma Espinosa, Roland Rosacay và Jiro Cephrie Anthony Legaspi Mizuse chia sẻ về phong cách sáng tác, nguồn cảm hứng nghệ thuật và những thông điệp gửi gắm qua từng tác phẩm.

Qua đó, công chúng Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khám phá sự đa dạng trong phong cách và ngôn ngữ biểu đạt của nghệ thuật đương đại Philippines.

Nghệ sĩ Roy Espinosa trực tiếp giới thiệu với khách tham quan ý tưởng sáng tác và những thông điệp được gửi gắm trong tác phẩm của mình tại triển lãm Expressions of Friendship. (Ảnh: Trung Anh)

Sau chương trình phát biểu, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cùng các nghệ sĩ và khách mời tham quan không gian trưng bày.

Trước những tác phẩm giàu màu sắc và hình tượng, nhiều khách tham quan bày tỏ sự thích thú, dành thời gian tìm hiểu ý tưởng sáng tác và ý nghĩa của từng bức tranh.

Trong không khí cởi mở, các nghệ sĩ trực tiếp giới thiệu tác phẩm, hào hứng chia sẻ về nguồn cảm hứng, cách sử dụng màu sắc và những câu chuyện văn hóa được thể hiện qua đường nét, hình khối.

Những cuộc trao đổi giữa nghệ sĩ và khách tham quan đã mang đến cho triển lãm thêm chiều sâu, giúp công chúng tiếp cận nghệ thuật Philippines từ chính góc nhìn của người sáng tạo.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cùng các nghệ sĩ và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm Expressions of Friendship. (Ảnh: Trung Anh)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, triển lãm Expressions of Friendship góp thêm một không gian giao lưu văn hóa ý nghĩa, đưa nghệ thuật đương đại Philippines đến gần hơn với công chúng Việt Nam và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm mở cửa đón khách từ 9h đến 17h hằng ngày tại Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, số 27B Trần Hưng Đạo, Hà Nội.