Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam mở rộng giao lưu quốc tế

Sự kiện góp phần quảng bá nghệ thuật điêu khắc đương đại Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật, đồng thời gợi mở hướng phát triển hoạt động sáng tạo nghệ thuật tại Đà Nẵng. Với chủ đề “Đối thoại”, triển lãm quy tụ 31 tác phẩm của 13 nghệ sĩ Việt Nam và 5 nghệ sĩ Nhật Bản thuộc nhiều thế hệ. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng về ngôn ngữ tạo hình, chất liệu và kỹ thuật sáng tác, từ những chất liệu truyền thống đến các hình thức biểu đạt đương đại.

Nhiều tác phẩm sử dụng kỹ thuật sơn ta truyền thống của Việt Nam, điêu khắc sắt với màu sắc tươi sáng, hình khối giàu tính hình học hoặc kết hợp sơn đen và pha lê, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Sự gặp gỡ giữa các tác phẩm trong cùng không gian trưng bày cho thấy những nét tương đồng, khác biệt trong tư duy thẩm mỹ và cách tiếp cận nghệ thuật của hai quốc gia.

Từ sự kiện này, có thể nhìn thấy những cơ hội mới đối với hoạt động mỹ thuật tại Đà Nẵng, địa phương có truyền thống điêu khắc đá, nghệ thuật tạo hình gắn với di sản văn hóa Chăm và các làng nghề thủ công. Trong đó, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và Bảo tàng Điêu khắc Chăm là những địa chỉ có khả năng kết nối giá trị di sản với hoạt động sáng tạo, trưng bày và giao lưu nghệ thuật quốc tế.