Tiết mục diễn tấu trống Chhay-dăm của đồng bào Khmer.

Nét văn hóa truyền thống

Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm (còn gọi là Sa dăm) là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Nghệ thuật này kết hợp hài hòa giữa tiếng trống rộn ràng và những điệu múa mạnh mẽ, uyển chuyển.

Theo quan niệm văn hóa Khmer, điệu múa Chhay-dăm bắt nguồn từ sử thi Riêm Kê - bản anh hùng ca kể về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, trong đó chính nghĩa giành chiến thắng. Những động tác xuống tấn, đá, xoay người, nhào lộn và song đấu tái hiện hình ảnh các chiến binh Khmer dũng mãnh, đồng thời thể hiện sự tôn vinh các anh hùng và thần linh.

Tiếng trống vang lên tạo không khí vui tươi, rộn ràng trong dịp lễ tết.

Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm thường xuất hiện trong các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer như Tết cổ truyền Chnăm Thmây, lễ Sene Đôn Ta, lễ hội Ok Om Bok, các nghi thức rước Phật, khánh thành Sala và những sự kiện cộng đồng.

Tiếng trống vang lên không chỉ tạo không khí vui tươi, rộn ràng mà còn gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no ấm. Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm cũng góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Điểm đặc sắc của nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm nằm ở kỹ thuật diễn tấu và sự phối hợp nhịp nhàng giữa âm thanh với chuyển động cơ thể. Người biểu diễn thường đeo trống trước bụng, sử dụng tay, cùi chỏ, đầu gối và gót chân để tạo nhịp. Những động tác nhào lộn, xoay vòng, xuống tấn được thực hiện liên tục, đòi hỏi người nghệ sĩ có sức khỏe, sự dẻo dai và khả năng làm chủ tiết tấu.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Một tiết mục biểu diễn thường có từ 5 - 7 người, sử dụng 4 - 6 trống, kết hợp với chiêng (Cuôl), chũm chọe (Chul) và sênh (Krap). Nhịp trống biến đổi linh hoạt, từ chậm rãi đến dồn dập, tạo cao trào cho tiết mục. Người biểu diễn có thể múa đơn, múa đôi hoặc theo nhóm, vừa đánh trống vừa thực hiện các động tác kỹ thuật, tạo nên sức hấp dẫn đối với người xem.

Tiết mục diễn tấu trống Chhay-dăm tại Hội thi "Giã cốm dẹp" xã Ô Lâm.

Trống Chhay-dăm là nhạc cụ chủ đạo, có hình dáng đặc trưng, phần thân được khoét rỗng, một mặt được bịt bằng da động vật để tạo âm thanh. Trống thường được trang trí bằng những màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, xanh, thể hiện nét thẩm mỹ trong văn hóa Khmer.

Bên cạnh nhạc cụ, trang phục biểu diễn cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng. Nghệ nhân thường mặc xà-banh, loại vải quấn truyền thống; nữ giới kết hợp với Chang Pong, tạo sự thuận tiện khi thực hiện những động tác múa mạnh mẽ.

"Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm của người Khmer tỉnh An Giang" được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm được duy trì tại nhiều địa phương, gắn với sinh hoạt văn hóa tại các chùa Khmer. Các đội diễn tấu trống Chhay-dăm không chỉ phục vụ lễ hội mà còn góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer đến đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, ngày 14/5/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1350/QĐ-BVHTTDL, đưa “Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm của người Khmer tỉnh An Giang” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, đồng thời mở ra thêm cơ hội gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật đặc sắc này.