Nghệ thuật Á – Âu gặp gỡ trong không gian di sản Hội An

Từ 19h các ngày 12 đến 14.11.2026, tại Rạp Hội An (47 Phan Châu Trinh, phường Hội An, TP Đà Nẵng), Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đối thoại Á – Âu”.

Cuộc đối thoại bằng âm nhạc và ngôn ngữ hình thể

Chương trình quy tụ 20 diễn viên chuyên nghiệp của Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam, biểu diễn phục vụ miễn phí người dân và du khách. Điểm nhấn của chương trình là sự gặp gỡ giữa những hình thức nghệ thuật biểu diễn mang ngôn ngữ và đặc trưng thẩm mỹ khác nhau, từ múa đương đại, opera đến ballet kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Đối thoại Á – Âu” diễn ra từ ngày 12–14.11.2026 tại Rạp Hội An, phục vụ miễn phí công chúng và du khách. Ảnh: BTC

Trong đó, tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm” đưa khán giả vào không gian giàu chất thơ, nơi ánh sáng đom đóm gợi lên mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Thông qua những chuyển động giàu cảm xúc và ngôn ngữ hình thể, tác phẩm khai thác vẻ đẹp dung dị, những rung cảm tinh tế trong đời sống. Tiếp nối là các giai điệu opera nổi tiếng của những nhà soạn nhạc thế giới, mang đến một sắc thái nghệ thuật khác biệt trong chương trình.

Đáng chú ý, tác phẩm “Đông Hồ” kết hợp nghệ thuật ballet với cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam. Sự gặp gỡ giữa một loại hình nghệ thuật biểu diễn có nguồn gốc phương Tây và chất liệu mỹ thuật truyền thống Việt Nam gợi mở khả năng chuyển tải những giá trị văn hóa quen thuộc bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Chương trình là sự gặp gỡ giữa những hình thức nghệ thuật biểu diễn mang ngôn ngữ và đặc trưng thẩm mỹ khác nhau, từ múa đương đại, opera đến ballet kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Từ những chuyển động của cơ thể, âm nhạc đến cảm hứng hội họa, các phần biểu diễn được xây dựng nhằm tạo nên cuộc đối thoại giữa những giá trị nghệ thuật phương Đông và phương Tây. Đây cũng là cách đưa những chất liệu văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng thông qua hình thức biểu đạt mới, đồng thời giới thiệu các loại hình nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với người xem.

Mở rộng không gian sáng tạo trong đô thị di sản

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, chương trình “Đối thoại Á – Âu” được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, cộng đồng và các chủ thể văn hóa; thúc đẩy sự gặp gỡ giữa nghệ thuật đương đại và không gian di sản.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở sự đa dạng của các loại hình biểu diễn, mà còn ở lựa chọn không gian tổ chức. Trong một đô thị lâu nay được biết đến với các di sản kiến trúc, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, việc đưa opera, ballet và múa đương đại đến Rạp Hội An góp phần mở rộng những trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách.

Hoạt động này cũng gắn với định hướng phát huy công năng của Rạp Hội An như một không gian biểu diễn, giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Thay vì chỉ phục vụ những chương trình mang tính sự kiện, địa điểm này được kỳ vọng từng bước hình thành hoạt động nghệ thuật thường xuyên, tạo điều kiện để nghệ sĩ giao lưu, thử nghiệm ý tưởng và kết nối với cộng đồng.

Nghệ thuật ballet, một trong những loại hình biểu diễn được giới thiệu tại chương trình “Đối thoại Á – Âu”. Ảnh: BTC

Trước đó, trong các hoạt động phát triển Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An năm 2026, Rạp Hội An đã được xác định là một trong những địa điểm tham gia hệ thống không gian sáng tạo, cùng với các bảo tàng, làng nghề và những địa điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn.

Việc tiếp tục tổ chức các chương trình biểu diễn tại đây cho thấy hướng khai thác không gian văn hóa theo chiều sâu, trong đó cơ sở vật chất không chỉ phục vụ hoạt động trình diễn mà còn có thể trở thành địa chỉ gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng.

Ngôn ngữ hình thể và ánh sáng sân khấu tạo nên sức biểu đạt của nghệ thuật múa. Ảnh: BTC

Từ năm 2023, Hội An đã chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. Trên nền tảng ấy, địa phương đang từng bước mở rộng các hoạt động kết nối di sản với sáng tạo đương đại, thúc đẩy sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng vào đời sống văn hóa đô thị.

Trong định hướng này, chương trình “Đối thoại Á – Âu” không chỉ bổ sung một hoạt động nghệ thuật phục vụ công chúng mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa – du lịch, tạo thêm cơ hội tiếp cận các loại hình nghệ thuật biểu diễn và làm phong phú trải nghiệm tại Hội An.

Quan trọng hơn, những cuộc gặp gỡ nghệ thuật như vậy mở ra khả năng để không gian di sản tiếp tục đón nhận các hình thức sáng tạo mới, thay vì chỉ giới hạn trong việc giới thiệu và tái hiện những giá trị truyền thống.

Đó cũng là hướng phát triển được Hội An chú trọng trong quá trình thực hiện các cam kết của Đô thị Di sản Sáng tạo: bảo tồn những giá trị đã làm nên bản sắc, đồng thời tạo môi trường để nghệ thuật, các ý tưởng sáng tạo và đời sống văn hóa đương đại tiếp tục phát triển.

Chương trình “Đối thoại Á – Âu” phục vụ miễn phí công chúng và du khách vào lúc 19h00, từ ngày 12 đến ngày 14.11.2026, tại Rạp Hội An, số 47 Phan Châu Trinh, phường Hội An, TP Đà Nẵng.