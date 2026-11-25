Nghề làm giày của người Giáy trở thành sản phẩm du lịch độc đáo ở Lũng Cú.

Gửi trọn phong tục

Đồng bào dân tộc Giáy sinh sống lâu đời ở vùng biên viễn, trong đó 55 hộ dân thôn Ma Lé, xã Lũng Cú vẫn lưu giữ khá trọn vẹn bản sắc văn hóa. Bà con vẫn giữ tiếng nói riêng, trang phục truyền thống với áo năm thân cài khuy nách thanh nhã, quần chàm, kiềng bạc và khăn vấn đầu nhiều màu sắc của phụ nữ. Dưới mái hiên nhà trình tường cổ, người Giáy sống đoàn kết, duy trì nhiều nghi lễ đẹp trong lễ hội, cưới hỏi, tang ma, nổi bật là nghề làm giày vải thêu thủ công.

Ở Ma Lé, hầu như phụ nữ Giáy nào cũng biết cầm kim khâu giày. Đôi giày vải không chỉ êm chân, bền chắc trên đá tai mèo, mà còn là thước đo sự khéo léo, kiên nhẫn. Nhắc đến người thêu giỏi nhất thôn, bà con đều kể tên bà Lò Thị Then. Đôi tay qua mấy chục mùa nương rẫy của bà vẫn đưa kim đều tăm tắp, phối màu hài hòa mà không cần bản vẽ mẫu. Bà Then chia sẻ: "Giờ già rồi, mắt kém hơn trước nhưng tôi vẫn làm để con cháu học. Phụ nữ dân tộc Giáy, từ 14 - 15 tuổi đã được mẹ truyền cho nghề làm giày vải. Để làm một đôi giày vải truyền thống của dân tộc không có gì là khó, nhưng cũng phải mất từ 2 - 3 ngày mới hoàn thành một đôi".

Theo bà Then, đế giày làm tự nhiên từ bẹ cây măng Mai, tiếng Giáy gọi là Chẹp Cha, cùng mo tre già cắt theo khuôn chân. Muốn đế cứng mà êm, chị em lọc bột ngô nấu hồ, tán đều lên từng lớp vải trải trên tấm gỗ phẳng rồi phơi khô, sau đó xếp chồng cùng bẹ măng Chẹp Cha, khâu chần dày dặn bằng chỉ gai để bám dốc đá. Ở thân giày, người thợ phác nhẹ hoa văn, dùng chỉ đậm màu thêu nổi hoa đào, hoa hồng, hoa sen hay chim muông cách điệu trên nền vải xanh non, hồng phấn, chàm sẫm. Khi ráp thân vào đế, mép giày viền vải khác màu; mu bàn chân xẻ chữ V nhỏ giúp ôm vừa vặn, kèm quai cài ngang cổ chân với cúc vải tết thủ công. Vì sự kỳ công ấy, mỗi đôi giày hoàn chỉnh có giá khoảng 800.000 đồng.

Ngày trước, mỗi khi nông nhàn, con gái mới lớn trong bản thường thi tài làm giày vải, háo hức xem ai làm nhanh, khéo và đẹp hơn. Với người Giáy, đôi giày gắn với cột mốc đời người. Bà Hoàng Thị Mùi, người cao tuổi gắn bó cả đời với nghề khâu giày ở Ma Lé cho biết, theo phong tục, ngày cưới, khi bước qua cửa nhà chồng, nàng dâu phải đi đôi giày Giáy mới, lần lượt múc nước sạch mời các cậu, chú, bác bên họ nhà trai rửa chân, tay và tặng họ những đôi giày tự tay chuẩn bị để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn.

Trong việc hiếu, đôi giày vải lại mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Người già sắp về với tổ tiên được con cháu làm cho vài đôi giày mới may theo kiểu dáng người trẻ. Ngồi bên rổ chỉ màu trước hiên nhà, bà Mùi kể: "Người già khi mất đều đi đôi giày vải màu sắc sặc sỡ với hy vọng được trẻ lại, lại được làm nàng dâu, chàng rể mới. Hơn nữa, người ta cũng nghĩ rằng lúc chết đi qua rừng phải có đôi giày để đi không thì sẽ bị con sâu trong rừng cắn". Bà con quan niệm sống là người Giáy thì chết vẫn làm ma người Giáy, đôi giày đẹp sẽ theo họ trở về tuổi thanh xuân.

Giữ nhịp kim giữa đời sống mới

Dẫu giàu giá trị văn hóa, nghề làm giày vải ở Ma Lé đang đối mặt nỗi lo mai một. Giày dép sản xuất sẵn ngày càng tiện lợi, trong khi làm giày thủ công tốn nhiều thời gian. Nghệ nhân lành nghề trong thôn ngày một ít và phần lớn đã cao tuổi, còn lớp trẻ ít mặn mà theo đuổi. Em Lò Thị Mai, một bạn trẻ trong thôn, thật thà bộc bạch: "Như em, dù được bà hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn nhưng vẫn không thể làm đẹp được như bà, chủ yếu học để biết thôi".

Hiện nay, địa phương đã mở lớp truyền nghề, vận động chị em lập tổ thêu giày gồm 15 thành viên do bà Lò Thị Luyến làm Tổ trưởng. Tranh thủ lúc nông nhàn, chị em quây quần chia sẻ cách chọn vải, phối chỉ, nhận đơn hàng và động viên con cháu tập cầm kim. Bà Luyến bộc bạch: "Ở đây cứ các bà truyền cho các mẹ, rồi các mẹ lại truyền cho các con, các con biết làm rồi tự khâu giày cho mình đi. Bây giờ có tổ thêu, chị em tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng nhau làm. Có khách đặt mua thì bà con càng vui, vừa có thêm thu nhập, vừa giữ được nếp khéo tay của phụ nữ Giáy".

Đồng hành cùng chị em giữ nghề có sự kết nối của Trưởng thôn Ma Lé Hoàng Thế Thông. Lớn lên dưới chân cột cờ, anh Thông am hiểu từng câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi đôi giày, thường xuyên động viên tổ thêu duy trì sản xuất và giới thiệu sản phẩm tới khách phương xa. Nhờ sự chung tay ấy, giày vải Ma Lé dần được nhiều người đặt mua; dịp Tết vừa qua, riêng bà Mùi bán được 15 đôi, mang lại niềm vui giản dị cho người thợ già.

Gần đây, xã Lũng Cú còn đưa trải nghiệm thêu giày của người Giáy ngay dưới chân cột cờ phục vụ du khách. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ thấy giày thêu trưng bày nhưng khi được các cô, các chị hướng dẫn, tự tay thử thêu những bông hoa, tôi mới cảm nhận hết sự công phu của nghề và tình cảm chân thành của người phụ nữ nơi đây".

Trao đổi về hướng đi lâu dài, đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, địa phương luôn khuyến khích bà con duy trì tổ thêu giày gắn với trải nghiệm du lịch. Tuy nhiên, để nghề truyền thống đứng vững, địa phương mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành về ý tưởng, giải pháp và kinh phí mở lớp truyền dạy, phát triển nghề bền vững.

Chiều muộn ở Ma Lé, nắng tắt dần sau dãy núi đá, những người phụ nữ Giáy lại thu xếp rổ chỉ, cất mảnh vải thêu dở vào góc nhà. Giữa nhịp đổi thay nơi địa đầu Tổ quốc, những mũi kim lặng lẽ ấy vẫn bền bỉ nối dài sợi dây văn hóa, để đôi giày vải truyền thống tiếp tục đồng hành cùng đời sống hôm nay.