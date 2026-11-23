Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 chiều ngày 19/11, tại khu Kulp, Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ. Mưa lớn kéo dài suốt cả ngày đã nhanh chóng làm mực nước suối İnikan dâng cao đến mức nguy hiểm.

Mực nước dâng quá cao làm suy yếu móng của cây cầu bê tông nối liền Baloğlu và Koçkar. Không thể chịu được sức mạnh của dòng chảy, cây cầu đã sụp đổ hoàn toàn.

Cây cầu đổ sập do mực nước dâng cao. Ảnh: Haberler

Trước đó, khi nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ trụ cầu, những người dân sống gần đó đoán rằng cây cầu sắp sụp đổ nên đã dùng điện thoại ghi lại. Vài giây sau, cây cầu sụp đổ với tiếng động lớn và rơi xuống dòng nước chảy xiết.

Không có thương vong nào được báo cáo, trong khi chính quyền thành phố Kulp xác nhận rằng vụ sập cầu không gây thêm thiệt hại về tài sản.

Chính quyền đã phong tỏa con đường bị ảnh hưởng khi các đội của thành phố Diyarbakır bắt đầu công việc sửa chữa và bố trí các tuyến đường thay thế cho người dân.