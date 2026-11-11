Theo Khaosod, khoảng 13h cùng ngày xảy ra vụ việc, ông Suriyan, 70 tuổi, đến cắt cỏ tại khu vực Moo 1, phường Wat Suwan, huyện Bo Thong, tỉnh Chonburi. Chiếc giếng xi măng nằm giữa đám cỏ mọc um tùm khiến ông không nhận ra. Trong lúc làm việc, ông trượt chân và rơi xuống giếng.

Những cành cây bên trong giếng giúp ông có chỗ bám và hạn chế chấn thương khi rơi. Tuy nhiên, với độ sâu khoảng 5 m, ông Suriyan không thể tự trèo lên. Ông phải ngâm mình dưới nước, bám vào cành cây để giữ thăng bằng trong lúc chờ người phát hiện.

Nghe thấy âm thanh kỳ lạ, yếu ớt giữa bãi cỏ, người dân nhìn xuống giếng mới phát hiện điều bất ngờ. Ảnh: Khaosod

Đến khoảng 18h, một số người dân đi ngang qua nhận thấy dấu vết cỏ vừa được cắt nên tiến lại kiểm tra. Khi đến gần, họ nghe thấy âm thanh yếu ớt vọng lên từ phía dưới. Lần theo âm thanh, mọi người phát hiện ông Suriyan đang mắc kẹt dưới đáy giếng và lập tức gọi lực lượng cứu hộ.

Đơn vị cứu hộ Sawang Haet Ban Thung Hiang, huyện Bo Thong, tiếp nhận tin báo và đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng xác định chiếc giếng rộng khoảng 1,5 m, sâu khoảng 5 m, bị che khuất bởi cỏ dại xung quanh. Gần miệng giếng có một chiếc máy cắt cỏ.

Khi được phát hiện, ông Suriyan đã suy yếu, kiệt sức sau nhiều giờ mắc kẹt, quần áo ướt sũng. Người dân nhanh chóng mang thang và dây thừng đến hỗ trợ. Sau một hồi phối hợp, mọi người đưa ông lên mặt đất an toàn.

Dù thoát nạn, cụ ông vẫn trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Những cành cây giúp ông bám trụ dưới giếng, cùng việc người dân kịp thời phát hiện và gọi cứu hộ, đã góp phần giúp ông sống sót sau tai nạn.

Vụ việc cho thấy nguy cơ từ những hố sâu bị cỏ dại che kín. Trong trường hợp của ông Suriyan, chính dấu vết cỏ mới cắt và âm thanh yếu ớt đã giúp những người đi ngang nhận ra có người cần cứu bên dưới.