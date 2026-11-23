Tùng Dương biểu diễn trong lễ tổng duyệt "Muôn Sắc Việt Nam". Ảnh: Duy Khánh

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ, anh cảm thấy háo hức, tự hào và đã sẵn sàng "cháy" hết mình trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam. Anh đánh giá, chương trình không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là không gian để những giá trị văn hóa dân tộc được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại.

Điều anh ấn tượng ở chương trình chính là sự quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách và cá tính nghệ thuật khác nhau. Điều đó thể hiện sự tiếp nối và lan tỏa văn hóa trong các thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ.

"Tôi hy vọng khán giả không chỉ đến xem một chương trình hoành tráng mà còn ra về với cảm xúc sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam", Tùng Dương nói.

Tùng Dương cháy hết mình trên sân khấu tổng duyệt. Ảnh: Duy Khánh

Tham gia lễ tổng duyệt còn có ca sĩ Hương Tràm. Cô bày tỏ niềm tự hào và háo hức chờ đón khoảnh khắc hòa giọng cùng 50.000 khán giả. Điều Hương Tràm mong chờ nhất ở "Muôn sắc Việt Nam" chính là sự giao thoa và tiếp nối. Được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ gạo cội, những cây đại thụ của nền âm nhạc và các nghệ nhân dân gian là cơ hội quý giá để thế hệ nghệ sĩ trẻ được học hỏi sự tĩnh tại, chiều sâu và tinh thần giữ lửa nghề của các cô chú, anh chị đi trước.

“Tràm hy vọng rằng, khi khán giả bước ra khỏi sân vận động sẽ đong đầy cảm xúc tự hào, thêm yêu vẻ đẹp văn hóa quê hương và khát vọng cống hiến cho đất nước”, Hương Tràm chia sẻ.

Ca sĩ Hương Tràm trên sân khấu lễ tổng duyệt. Ảnh: Văn Tuyến

Hé lộ về vai diễn đặc biệt của mình trong chương trình, diễn viên Phương Nam chia sẻ, anh sẽ hóa thân thành một chiến sĩ cảm tử quân, với hình ảnh chiếc áo trấn thủ đặc trưng, tái hiện khí phách kiên cường của người lính Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nam diễn viên kỳ vọng, phần trình diễn sẽ gợi lại những ký ức sâu sắc về Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Phương Nam và các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ tổng duyệt. Ảnh: Văn Tuyến

Tham gia chương trình Muôn sắc Việt Nam, diễn viên Bảo Định cho biết bản thân rất vui mừng, hạnh phúc và vinh dự khi được góp mặt trong chương trình. Theo anh, tên gọi chương trình “Muôn sắc Việt Nam” rất ý nghĩa vì đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần toàn dân cùng chung tay giữ gìn, phát triển văn hóa của đất nước.

Các diễn viên từ trái qua phải: Lãnh Thanh, Phương Nam, Thanh Huế, Bảo Định. Ảnh: Vi Giáng

Theo nam diễn viên, anh sẽ đảm nhận vai diễn tái hiện khoảnh khắc lịch sử, khơi dậy phong trào yêu nước trong cộng đồng sinh viên thời chiến. Dù từng diễn trong concert của Phương Mỹ Chi nhưng lần này, Bảo Định vẫn cảm thấy đặc biệt hơn vì được biểu diễn đúng ngày Văn hóa Việt Nam và trên sân khấu tại Thủ đô Hà Nội.

“Lần thứ hai đứng trước khán giả Thủ đô và hàng triệu khán giả truyền hình là thử thách lớn với Bảo Định. Dù khá hồi hộp nhưng Bảo Định quyết tâm mang đến màn trình diễn mãn nhãn, để lại dấu ấn khó quên với khán giả cũng như với bản thân mình trên hành trình theo đuổi nghệ thuật”, Bảo Định chia sẻ.

Để có tiết mục biểu diễn hoàn hảo trên sân khấu, Bảo Định không ngừng tập luyện, cố gắng trau dồi diễn xuất. Bên cạnh đó, anh cũng tích cực đăng điệu nhảy Muôn sắc Việt Nam lên nền tảng mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng cùng hưởng ứng.

Anh mong khán giả cả nước, đặc biệt là giới trẻ, thêm trân trọng, thêm yêu những giá trị cội nguồn và hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào phát triển văn hóa dân tộc. Bảo Định cũng hy vọng thời gian tới, đất nước sẽ có thêm nhiều lễ hội, chương trình văn hóa tiếp cận với nhiều lứa tuổi khán giả.

Tại lễ tổng duyệt, ca sĩ OSAD chia sẻ niềm vinh hạnh, tự hào vì được góp mặt trong một sự kiện lớn của quốc gia và đứng chung sân khấu cùng các nghệ sĩ tiền bối, có nhiều thâm niên trong nghề.

OSAD chia sẻ tại hậu trường lễ tổng duyệt. Ảnh: Đức Hùng

Tiết lộ về ca khúc của mình, OSAD sẽ biểu diễn bài hát “Tiếng ru cội nguồn”, một bài hát từng xuất hiện trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Nam ca sĩ mong rằng, mọi thế hệ người Việt Nam sẽ cùng chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

“OSAD hy vọng đêm diễn này sẽ khơi gợi lòng tự hào và tình yêu với văn hóa, tình yêu quê hương đất nước cho các khán giả. Các khán giả hãy đón chờ những màn trình diễn thật bùng nổ và đầy ý nghĩa của các nghệ sĩ nhé!”, nam ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Đông Hùng biểu diễn ca khúc có chủ đề người lính. Ảnh: Duy Khánh

Một gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước chính là nam ca sĩ Đông Hùng. Nam ca sĩ cho biết đã dành thời gian để nghiên cứu, tập luyện và tìm cách thể hiện phù hợp nhất với chương trình. Đông Hùng hy vọng, thông qua những tiết mục biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa Việt Nam đến với đông đảo khán giả.