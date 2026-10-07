Nghệ sĩ Xuân Hinh nói gì trước tin đồn bị đột quỵ?

Ngày 6/10, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng video trò chuyện cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền. Trong video, nam nghệ sĩ cho biết ông bất ngờ khi trên mạng xuất hiện tin đồn mình bị đột quỵ.

“Tôi đang rất khỏe thì trên mạng đồn bị đột quỵ”, Xuân Hinh nói. Ông sau đó hài hước dùng thơ để phản hồi thông tin thất thiệt: “Tiếng lành ấy cũng đồn xa/ Ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường/ Chút tin gửi khắp muôn phương/ Rằng Hinh vẫn khỏe bình thường, thế thôi”.

Xuân Hinh chụp hình tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh tiếp tục khẳng định sức khỏe ổn định. Sáng cùng ngày, ông có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương.

Về dự án nghệ thuật sắp tới, Xuân Hinh nói vui rằng ông đã lớn tuổi nên muốn “để lại cho các cháu hết”. Nam nghệ sĩ cho biết vẫn nhận được lời mời đóng phim nhưng chưa có ý định tham gia nhiều dự án.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Xuân Hinh trở thành chủ đề của những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Thay vì tranh luận, ông thường lựa chọn cách đáp lại nhẹ nhàng, hài hước, phù hợp với phong cách gần gũi đã tạo nên dấu ấn của mình.

Sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, Xuân Hinh sớm theo đuổi nghệ thuật. Năm 17 tuổi, ông trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Sau bảy năm gắn bó, ông thi đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và tiếp tục con đường sân khấu.

Trong sự nghiệp, Xuân Hinh ghi dấu qua nhiều tiết mục như "Thị Mầu lên chùa", "Người ngựa - Ngựa người", "Xuân Hinh đi hỏi vợ", "Xuân Hinh đi khám bệnh"… Bên cạnh hài kịch, ông có khả năng thể hiện nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, chầu văn.

Xuân Hinh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ - bà Nguyễn Phương Lan. Ảnh: FBNV

Năm 2016, ông thực hiện Live show "Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã", đánh dấu 40 năm hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ mong muốn góp phần gìn giữ và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Năm 2025, Xuân Hinh tham gia phim điện ảnh "Mùi phở". Ông cho biết không đặt nặng chuyện thu nhập mà mong muốn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định không nhận danh xưng “vua hài đất Bắc”, mà tự gọi mình là “kẻ chọc cười dân dã”.

Ở tuổi 66, Xuân Hinh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật. Gần đây, ông tham gia đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hoàng thành Thăng Long, biểu diễn liên khúc "Ngồi tựa mạn thuyền", "Bắc Bling" cùng Chu Bảo Quế, Hòa Minzy và Tuấn Cry.