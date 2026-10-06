Nghệ sĩ Xuân Hinh bức xúc tin đồn đột quỵ, Viện trưởng Khánh Thi nhận nhiệm vụ mới

Nghệ sĩ Xuân Hinh bức xúc khi bị đồn đột quỵ

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng clip ăn cơm với ca sĩ Thanh Thanh Hiền. Ông than phiền với đồng nghiệp: "Tôi đang rất khỏe thì trên mạng đồn bị đột quỵ". Sau đó, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền song ca ăn ý bài bolero nổi tiếng Đoạn buồn đêm mưa tặng khán giả.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Xuân Hinh bức xúc trước tin đồn thất thiệt. Hồi năm 2021, mạng xã hội từng xôn xao bức ảnh ghép Xuân Hinh với bối cảnh trong phòng cấp cứu kèm tin ông qua đời. Tin giả ác ý khiến ông phẫn nộ, nói: "Ai rủa tôi tôi càng sống thọ". Năm 2024, Xuân Hinh tiếp tục bị các đối tượng phao tin bị đột quỵ để câu view.

Viện trưởng Khánh Thi nhận nhiệm vụ mới

Nghệ sĩ Khánh Thi được Liên đoàn Nhảy thể thao thế giới (WDSF) và Liên đoàn Nhảy thể thao Italia mời làm trọng tài tại WDSF GrandSlam Series 2026 - chuỗi giải đấu dancesport đỉnh cao do WDSF tổ chức, quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới tranh tài ở hai nội dung chính là Standard (khiêu vũ tiêu chuẩn quốc tế) và Latin (nhảy Latin).

"Ba ngày liên tục chấm thi từ 8h sáng đến tối là một trải nghiệm đầy tự hào nhưng cũng nhiều áp lực. Mỗi phần thi đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, công tâm và chính xác, bởi phía sau mỗi đánh giá là công sức, kỳ vọng và cả hành trình phấn đấu của vận động viên. Được gặp gỡ, cùng làm việc với nhiều trọng tài uy tín đến từ khắp thế giới là cơ hội quý giá để tôi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện mình", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

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