Nghệ sĩ Việt tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ chuyên ngành piano tại Hungary là ai?

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành piano với kết quả xuất sắc tại Franz Liszt Academy of Music (Hungary), Nguyễn Phạm Minh Hoàng lựa chọn kho tàng âm nhạc lãng mạn của Chopin và Liszt làm điểm tựa cho sự nghiệp biểu diễn. Không dừng lại ở những chuẩn mực cổ điển truyền thống, anh còn chủ động mở rộng không gian sáng tạo sang âm nhạc đương đại và điện ảnh, từng bước đưa nghệ thuật piano hàn lâm đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Phạm Minh Hoàng.

Theo đuổi những tác phẩm piano kinh điển của Chopin và Liszt

Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Nguyễn Phạm Minh Hoàng dành tình yêu và sự quan tâm sâu sắc cho các kiệt tác của Frédéric Chopin và Franz Liszt. Đây là 2 nhà soạn nhạc tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn, mỗi người sở hữu một thế giới nghệ thuật riêng.

Nếu âm nhạc Chopin nổi bật với chiều sâu trữ tình, sự tinh tế trong xử lý giai điệu và sắc thái thì các tác phẩm của Liszt thường đặt ra những yêu cầu cao về kỹ thuật, sức biểu đạt và khả năng tổ chức cấu trúc âm nhạc.

Đối với Minh Hoàng, nhạc Chopin không đơn thuần là kỹ thuật lướt phím tinh tế mà còn đòi hỏi sự tinh tế trong việc kiểm soát âm sắc và truyền tải những dòng cảm xúc nội tâm sâu lắng. Trong khi đó, các tác phẩm của Liszt lại đặt ra bài toán về cấu trúc âm thanh cuộn trào, yêu cầu kỹ thuật biểu diễn cao cùng kiểm soát biểu cảm.

Qua những chương trình độc tấu và hòa tấu như The Art of the Piano Vol.16 - Chopin's First Love hay Solo Piano Recital RAINISM, anh đã chinh phục khán giả qua việc thể hiện trọn vẹn sự phức tạp của các tập Étude của Chopin hay Grandes Études de Paganini của Liszt.

Anh có phong cách hoàn toàn khác biệt.

Những chương trình độc tấu như RAINISM và Moonlight đánh dấu hành trình khám phá âm nhạc và phong cách biểu diễn riêng của nghệ sĩ

Mở rộng ngôn ngữ piano qua âm nhạc đương đại và điện ảnh

Dù dành trọn tâm huyết cho Chopin và Liszt, Nguyễn Phạm Minh Hoàng không gò bó bản thân trong khuôn mẫu truyền thống. Anh chủ động mở rộng ngôn ngữ biểu đạt sang âm nhạc đương đại, âm nhạc điện ảnh và các dự án kết hợp (hybrid). Hướng đi này giúp nghệ sĩ vừa giữ vững chiều sâu kỹ thuật cổ điển, vừa linh hoạt làm quen với màu sắc âm thanh và nhịp điệu mới.

Bên cạnh các tác phẩm cổ điển, Nguyễn Phạm Minh Hoàng còn quan tâm đến việc mở rộng khả năng biểu đạt của piano thông qua âm nhạc đương đại, âm nhạc điện ảnh và những dự án kết hợp nhiều phong cách. Nền tảng đào tạo cổ điển tạo điều kiện để anh tiếp cận các cấu trúc, sắc thái và yêu cầu biểu diễn khác nhau. Hướng đi này cũng mở ra cơ hội kết nối ngôn ngữ piano hàn lâm với những trải nghiệm âm nhạc đa dạng hơn.

Bản lĩnh của một nghệ sĩ biểu diễn không chỉ dừng lại ở bằng cấp mà được khẳng định qua ánh đèn sân khấu. Từ môi trường đào tạo đỉnh cao tại Budapest, Nguyễn Phạm Minh Hoàng bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bằng hàng loạt chương trình hòa nhạc chất lượng, kết nối người nghe qua từng dấu ấn biểu diễn tại châu Âu và Việt Nam.

Anh từng biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Cziffra 100 (Budapest), Cung điện Eszterházy (Áo), chương trình Fraktál Horizontok (FUGA Budapest), lễ kỷ niệm 150 năm thành phố Budapest, đêm hòa nhạc độc tấu tại Glass Hall - Cung Nghệ thuật Müpa và Bảo tàng Franz Liszt.

Trở về nước với vai trò giảng viên piano tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh tiếp tục tham gia các dự án của nhạc sĩ Dương Thụ, chuỗi hòa nhạcThe Art of the Piano (Maestoso), cùng các đêm hòa nhạc độc tấu mang đậm dấu ấn cá nhân cùng nhà âm nhạc học Mai Đức Hạnh như Moonlight và RAINISM.

Nguyễn Phạm Minh Hoàng hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Từ Étude của Chopin, Grandes Études de Paganini và Sonata in B Minor của Liszt đến Suite bergamasque của Debussy, những tác phẩm anh lựa chọn trải rộng qua các sắc thái và cấu trúc âm nhạc khác nhau. Với Nguyễn Phạm Minh Hoàng, hành trình nghệ thuật không chỉ nằm ở việc chinh phục những tác phẩm có độ khó cao mà còn ở quá trình tìm hiểu, diễn giải và kết nối âm nhạc với người nghe.

Nguyễn Phạm Minh Hoàng chơi nhạc Chopin:

Đỗ Lê

Ảnh, video: NVCC