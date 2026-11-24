Hàng trăm nghệ sĩ Việt tham gia các chương trình nghệ thuật khác nhau diễn ra trong ngày 24/11 tại nhiều địa phương trên cả nước. MC Nguyên Khang cho biết anh tự hào khi được dẫn dắt concert quy tụ 50.000 khán giả là Muôn sắc Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Trong khi đó, ca sĩ Anh Tú xem mỗi sân khấu là dịp góp tiếng hát tôn vinh văn hóa dân tộc, còn diễn viên Minh Luân ấn tượng trước quy mô và sự hưởng ứng của người dân tại các sự kiện trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Duyên Quỳnh: "Cảm nhận được trách nhiệm người nghệ sĩ"

Tối 24/11, Duyên Quỳnh biểu diễn trong chương trình Tự hào bản sắc Việt tại Vũng Tàu, TP.HCM. Với nữ ca sĩ, cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa mang đến một trải nghiệm rất khác so với những chương trình biểu diễn thông thường.

Nếu ở những sân khấu giải trí, Duyên Quỳnh thường tập trung vào cảm xúc nghệ thuật, sự kết nối với khán giả và niềm vui được đứng trên sân khấu, thì ở Ngày Văn hóa, cô cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một người nghệ sĩ trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Duyên Quỳnh tự hào khi được tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày Văn hóa. Ảnh: FBNV.

“Điều khiến Quỳnh xúc động là được nhìn thấy văn hóa không chỉ nằm trong những di sản hay câu chuyện của quá khứ, mà đang hiện hữu trong đời sống hôm nay, qua âm nhạc, trang phục, phong tục và cách mỗi người tự hào về nguồn cội của mình”, cô tâm sự.

Duyên Quỳnh cho rằng, người nghệ sĩ không chỉ có vai trò mang đến những giây phút giải trí mà còn có thể trở thành cầu nối để những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Và với nữ ca sĩ, được góp một phần nhỏ bé vào hành trình ấy là niềm vui, niềm tự hào và cũng là một dấu ấn rất đẹp trong hành trình nghệ thuật.

Văn hóa đang hiện hữu trong đời sống hôm nay, qua âm nhạc, trang phục, phong tục và cách mỗi người tự hào về nguồn cội của mình.

Với đêm nhạc diễn ra tối 24/11, Duyên Quỳnh cùng các nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những món quà mang đậm bản sắc văn hoá - đặc trưng của các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Nữ ca sĩ cũng đã chuẩn bị những phần trình diễn cũng như trang phục riêng và chắc chắn sẽ có những màn kết hợp lần đầu tiên vô cùng mới lạ và đặc sắc gửi đến quý vị khán giả.

Nguyên Khang: "Tự hào khi lần đầu dẫn concert 50.000 khán giả"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyên Khang chia sẻ cảm xúc tự hào, xúc động khi được trao cơ hội dẫn dắt concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam nhân ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức.

Anh cho biết đây không chỉ là một lời mời biểu diễn hay cơ hội nghề nghiệp. Đó còn là niềm tự hào và trách nhiệm của người làm nghệ thuật khi được góp tiếng nói vào câu chuyện lớn hơn: câu chuyện về văn hóa, nguồn cội và tình yêu đất nước.

“Điều khiến tôi xúc động nhất chính là ý nghĩa của sự kiện. Với chủ đề Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, chương trình không đơn thuần là đêm nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là hành trình tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Đó là nơi bản sắc của các dân tộc, vùng miền cùng hội tụ, hòa quyện trong một tinh thần chung: tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa. Tôi đặc biệt hào hứng với cách chương trình kết nối những giá trị di sản cùng hơi thở sáng tạo của nghệ thuật đương đại, để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay”, Nguyên Khang cho biết.

Nguyên Khang tự hào khi được dẫn dắt chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Về hình ảnh, Nguyên Khang dự kiến lựa chọn 2 bộ trang phục mang phong cách khác nhau gồm áo dài truyền thống và áo dài lấy cảm hứng từ cổ phục Việt. Về cách dẫn, MC mong muốn tạo ra sự kết nối giữa những khoảnh khắc trang trọng, sâu lắng với không khí sôi nổi, hào hùng của một concert quy mô lớn.

“Tôi tin khi 50.000 khán giả cùng hòa giọng, cùng vỗ tay, cùng chia sẻ những cảm xúc tự hào về đất nước, chúng ta không chỉ đang thưởng thức một chương trình nghệ thuật, mà còn cùng nhau tạo nên khoảnh khắc văn hóa đáng nhớ”, Nguyên Khang nói.

Anh Tú: “Văn hóa cần được tiếp nối thường xuyên”

Hơn một tuần qua, Anh Tú đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội để tham gia nhiều đêm diễn và sự kiện nghệ thuật chính luận, hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Lịch trình khá dày, nhưng với nam ca sĩ, mỗi chương trình đều là cơ hội đáng quý để được đóng góp tiếng hát vào những sự kiện có ý nghĩa đối với đất nước và công chúng.

“Đây là khoảng thời gian rất đặc biệt đối với tôi khi liên tục được góp tiếng hát trong những chương trình mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc. Tôi luôn trân trọng những lời mời và cơ hội như vậy, bởi mỗi sân khấu đều mang một thông điệp, một giá trị riêng. Đặc biệt, với Muôn sắc Việt Nam, tôi rất mong chờ được góp mặt bởi đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, mà còn là dịp để các nghệ sĩ cùng nhau tôn vinh bản sắc, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Vì thế, dù lịch trình có bận rộn, tôi vẫn dành sự tập trung và chuẩn bị nghiêm túc nhất cho đêm diễn này”, anh chia sẻ.

Anh Tú là một trong những nghệ sĩ biểu diễn ở concert Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11. Ảnh: FBNV.

Với những chương trình mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa dân tộc ở quy mô quốc gia như Muôn sắc Việt Nam, Anh Tú cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với thông điệp chung mà chương trình muốn truyền tải.

Ở đó, tiếng hát không chỉ đại diện cho cá tính của một nghệ sĩ, mà còn góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và bản sắc Việt Nam. Mỗi tiết mục đều nằm trong một tổng thể lớn hơn, cùng hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng đối với những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh hội nhập, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên trong quá khứ.

Nam ca sĩ cho biết nghệ sĩ trẻ có một vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên trong quá khứ. Điều quan trọng là phải hiểu, trân trọng cội nguồn và tìm ra những cách thể hiện mới để văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, đặc biệt là có thể chạm đến thế hệ trẻ. Với âm nhạc, đó có thể là những sáng tác mang tinh thần dân tộc, những chất liệu văn hóa Việt được đưa vào tác phẩm đương đại hay cách người nghệ sĩ kể câu chuyện về quê hương, đất nước bằng chính tiếng nói nghệ thuật của mình.

“Bên cạnh những hoạt động biểu diễn, tôi cũng sẽ tiếp tục dành thời gian cho các dự án âm nhạc cá nhân, trong đó có những sáng tác hướng về quê hương, đất nước. Tôi tin việc tôn vinh văn hóa không chỉ diễn ra trong một ngày mà cần được tiếp nối thường xuyên bằng những hành động và đóng góp cụ thể của mỗi người, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”, anh nói.

Phạm Minh Luân: "Ấn tượng với quy mô các chương trình"

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Minh Luân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày hội Văn hóa tại nơi sinh sống là phường Bình Tiên (quận 6 cũ). Tại đây, anh giao lưu và hát cùng người dân.

Tối 22/11, Phạm Minh Luân cùng các nghệ sĩ tham gia diễu hành ở Đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Tới tối 24/11, anh tiếp tục góp mặt trong chương trình nghệ thuật Sắc màu văn hóa vùng cao diễn ra tại Đà Nẵng. Minh Luân cho biết anh cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam. Nam diễn viên ấn tượng với quy mô các chương trình, sự hưởng ứng của người dân và không khí hào hùng, gắn kết.

Minh Luân cùng nhiều đồng nghiệp tham gia chương trình nghệ thuật ngày 24/11 tại Đà Nẵng. Ảnh: FBNV.

“Tối 24/11, tôi có mặt tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Ở đây mọi người chuẩn bị rất chu đáo, sân khấu lớn và hoành tráng, mang lại cảm giác như một ngày Tết của dân tộc. Đi nhiều nơi, tôi thấy ở đâu, các hoạt động văn hóa cũng được làm hoành tráng, chỉn chu và chuyên nghiệp chứ không phải chỉ là một lễ hội đơn giản”, anh nói.

Minh Luân hy vọng những năm tới, Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục được mở rộng, phát triển thành chuỗi hoạt động thường niên. Anh cho rằng việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa là điều cần thiết. Theo nam diễn viên, những thế hệ đi sau cần được tìm hiểu về công lao của cha ông trong công cuộc bảo vệ từng tấc đất quê hương, cũng như hiểu thêm về nét đặc trưng văn hóa và đặc sản của từng vùng miền.

Anh cho rằng các ngày hội văn hóa là dịp tập hợp, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của mỗi địa phương đến người dân cả nước và du khách quốc tế. Qua đó, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.