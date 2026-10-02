Nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc hòa nhịp tại Nhà hát Hồ Gươm

Chương trình do Bộ Công an và Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam chủ trì tổ chức; Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc thực hiện, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026).

Tối 1/10, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Ảnh: CAND

Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Về phía Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: CAND

Chương trình có sự chỉ đạo nội dung của ông Vương Ninh và Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. NSND Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn.

“Hòa âm Trung - Việt” quy tụ Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh; hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Cùng tham gia biểu diễn có NSND Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing; các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin và tenor Wang Chong.

Các nghệ sĩ trình diễn tại chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” diễn ra tối 1/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: CAND

Sau phần Quốc ca Việt Nam và Trung Quốc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện, khán giả lần lượt được thưởng thức các tác phẩm mang màu sắc âm nhạc đa dạng.

Trong đó, NSND Cồ Huy Hùng trình diễn đàn nguyệt qua “Cảm xúc quê hương” của nhạc sĩ Xuân Khải; nghệ sĩ Wang Yubing thể hiện bằng trumpet ca khúc “Bạn và tôi” - bài hát chủ đề của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008. Nghệ sĩ Đào Mác mang đến ca khúc “Xin hỏi đường ở nơi nào” trong bộ phim “Tây Du Ký”.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, được soprano Zhou Xiaolin thể hiện cùng các nghệ sĩ hợp xướng.

Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng với “O sole mio” qua giọng hát của Nguyễn Trường Linh và những aria nổi tiếng trong các vở opera “Hamlet”, “Turandot” do Đào Mác và Wang Chong trình diễn.

Khép lại chương trình, tập thể nghệ sĩ hai nước cùng thể hiện tác phẩm “Việt Nam - Trung Hoa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Chia sẻ sau đêm diễn, ca sĩ Nguyễn Trường Linh cho biết việc tham gia chương trình là niềm vinh dự, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của mỗi quốc gia.

Theo nam ca sĩ, bên cạnh những tác phẩm mang giá trị truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc, chương trình còn đưa đến nhiều tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc thế giới, tạo nên sự kết nối giữa các phong cách và ngôn ngữ biểu diễn.

Từ những giai điệu mang bản sắc riêng của mỗi dân tộc đến các tác phẩm kinh điển quốc tế, “Hòa âm Trung - Việt” góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác nghệ thuật và đưa công chúng hai nước đến gần nhau hơn qua âm nhạc.