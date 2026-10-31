Nghệ sĩ Việt Nam, Trung Quốc hội tụ tại 'Tiếng hát hữu nghị 2026'

Đây là hoạt động hợp tác thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc, tiếp nối hai kỳ tổ chức vào năm 2024 và 2025. Qua mỗi năm, chương trình tiếp tục tạo không gian gặp gỡ, giao lưu nghệ thuật, đưa âm nhạc trở thành cầu nối văn hóa và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có lịch sử giao lưu văn hóa lâu đời. Trong mối quan hệ đó, văn hóa và âm nhạc đóng vai trò quan trọng, góp phần kết nối con người, tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới. Ảnh: BTC

Theo ông Ngô Minh Hiển, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, âm nhạc cùng các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Việc làm mới những giai điệu quen thuộc bằng cách thể hiện hiện đại, kết hợp các nền tảng truyền thông đa dạng đang mở ra những phương thức kết nối gần gũi hơn với công chúng hai nước.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phát thanh và Truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Tây cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hồng Kông (Trung Quốc) tổ chức chương trình. Sự phối hợp này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan truyền thông, đồng thời mở rộng hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường hợp tác, đưa “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” từng bước trở thành thương hiệu văn hóa đối ngoại có uy tín, sức lan tỏa và khả năng phát triển bền vững.

Ca sĩ Trang Bùi và Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2026” là những ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình năm nay là các ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, được thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật như đơn ca, hợp xướng và hợp tấu nhạc cụ dân tộc. Sự góp mặt của nghệ sĩ hai nước cùng sinh viên các trường nghệ thuật đã tạo nên không gian biểu diễn đa sắc màu, kết hợp những phong cách âm nhạc và nét văn hóa đặc trưng.

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm âm nhạc, chương trình còn tạo cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo. Những lời ca, tiếng hát vượt qua ranh giới ngôn ngữ, các tiết mục góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tình cảm và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Việc duy trì “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” trong ba năm liên tiếp cho thấy nỗ lực của các cơ quan truyền thông hai nước trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa. Qua đó, âm nhạc tiếp tục phát huy vai trò là nhịp cầu kết nối, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.