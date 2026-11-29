Mới đây, Việt Hương đăng tải hình ảnh những món quà nhận được sau khi hoàn thành buổi biểu diễn tại sân khấu. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ hào hứng viết: "Đi diễn về có thịt kho ăn liền, trái cây tráng miệng, cá mai ăn nha cả nhà yêu. Cám ơn tình cảm của khán giả". Chia sẻ gần gũi của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi những món quà không mang giá trị vật chất lớn nhưng thể hiện sự quan tâm chu đáo của người hâm mộ.

Đây cũng là một trong những niềm vui giản dị mà Việt Hương nhận được sau nhiều năm gắn bó với sân khấu. Với nữ nghệ sĩ, tình cảm của khán giả không chỉ thể hiện qua tiếng vỗ tay hay sự cổ vũ trong mỗi đêm diễn mà còn đến từ những hành động đời thường. Những món ăn được chuẩn bị sẵn, trái cây hay lời hỏi thăm sau giờ làm việc trở thành nguồn động viên tinh thần đáng quý đối với người làm nghệ thuật.

Việt Hương khoe những món quà được khán giả tặng sau buổi diễn. Ảnh: Chụp màn hình

Việt Hương là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, cô ghi dấu ấn qua nhiều sân khấu hài, chương trình truyền hình và các dự án điện ảnh. Lối diễn duyên dáng, khả năng ứng biến linh hoạt giúp nữ nghệ sĩ xây dựng lượng khán giả yêu mến qua nhiều thế hệ. Sau thời gian hoạt động ở cả thị trường trong nước và hải ngoại, cô vẫn duy trì sự hiện diện trong các hoạt động biểu diễn, đồng thời thử sức với nhiều dạng vai mới.

Những năm gần đây, Việt Hương tiếp tục cho thấy sự chuyển biến trong diễn xuất khi tham gia các dự án điện ảnh như Ma Da, Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại. Đặc biệt, vai Hai Nhị trong Chị Dâu giúp nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhờ khả năng thể hiện nhân vật có nội tâm phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Qua những vai diễn này, cô từng bước khẳng định hình ảnh diễn viên đa dạng, không chỉ giới hạn ở sở trường hài kịch.

Bên cạnh sự nghiệp, Việt Hương có cuộc sống hôn nhân gắn bó bên nhạc sĩ Hoài Phương. Cả hai kết hôn năm 2006 và có một con gái. Sau nhiều năm sinh sống giữa Việt Nam và Mỹ, gia đình nữ nghệ sĩ hiện đã đoàn tụ tại Việt Nam. Hoài Phương cũng đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc lẫn cuộc sống.

Việt Hương hạnh phúc với những món quà giản dị sau giờ diễn.

Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và duy trì sự kết nối với khán giả qua những buổi biểu diễn. Những món quà giản dị sau giờ diễn một lần nữa cho thấy tình cảm mà công chúng dành cho nữ nghệ sĩ không chỉ đến từ các vai diễn trên màn ảnh hay sân khấu, mà còn được vun đắp qua hành trình dài gắn bó với nghệ thuật.