Nghệ sĩ Việt Hương lập thành tích đáng nể

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương được khán giả yêu mến nhờ lối diễn duyên dáng, khả năng tạo tiếng cười và sự gần gũi. Tuy nhiên, điện ảnh đã mở ra một khía cạnh khác của nữ nghệ sĩ. Thay vì chỉ phát huy sở trường hài hước, chị dần thử sức với những nhân vật có số phận, tâm lý phức tạp, đòi hỏi cách thể hiện tiết chế và chiều sâu cảm xúc.

Bước ngoặt đáng chú ý đến với Chị Dâu, bộ phim ra mắt năm 2024, trong đó Việt Hương đảm nhận vai Hai Nhị. Vai diễn mang về cho chị giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025 và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều 2025. Đây là sự ghi nhận đáng kể đối với một nghệ sĩ vốn được biết đến rộng rãi từ sân khấu hài.

Việt Hương ghi dấu ấn với hai giải thưởng diễn xuất liên tiếp. Ảnh: FBNV

Nếu Chị Dâu đánh dấu bước tiến quan trọng, Cục Vàng Của Ngoại tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Việt Hương. Trong phim, chị hóa thân thành bà Hậu, người bà dành tình thương sâu sắc cho cháu ngoại nhưng cũng mang những quan niệm và cách yêu thương dễ tạo ra mâu thuẫn trong gia đình. Nhân vật đòi hỏi nữ nghệ sĩ thể hiện sự tần tảo, bao bọc, đôi lúc cứng nhắc mà vẫn giữ được chiều sâu tình cảm.

Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 82,3 tỷ đồng sau thời gian chiếu rạp. Đáng chú ý, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2026, Việt Hương tiếp tục giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai bà Hậu. Chiến thắng này giúp chị được vinh danh ở cùng hạng mục trong hai kỳ liên tiếp của liên hoan phim, với hai tác phẩm khác nhau.

Thành tích ấy có ý nghĩa vượt ra ngoài những con số phòng vé. Giải thưởng không trực tiếp quyết định thu nhập hay mức độ nổi tiếng của một nghệ sĩ, nhưng là sự ghi nhận đối với quá trình lao động và khả năng hóa thân vào nhân vật. Với Việt Hương, hai vai diễn Hai Nhị và bà Hậu cho thấy chị không muốn bị giới hạn trong hình ảnh danh hài, mà sẵn sàng thử nghiệm những màu sắc diễn xuất mới.

Bên cạnh sự nghiệp, Việt Hương còn được công chúng yêu mến bởi sự gần gũi, tình cảm dành cho gia đình và những hoạt động hướng đến cộng đồng. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, truyền hình và điện ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn có cơ hội mở rộng hình ảnh qua những vai diễn đa dạng, đồng thời dành thời gian cho cuộc sống riêng bên chồng là nhạc sĩ Hoài Phương và con gái.

Từ danh hài sân khấu đến diễn viên điện ảnh được giới chuyên môn ghi nhận.

Ở tuổi 50, Việt Hương đã có hành trình dài với nhiều dấu ấn trong nghệ thuật. Những giải thưởng liên tiếp là minh chứng đáng chú ý cho nỗ lực làm mới bản thân, nhưng cũng đặt ra kỳ vọng về những vai diễn tiếp theo. Khán giả có lý do để chờ đợi ngày nữ nghệ sĩ trở lại màn ảnh với một dự án phù hợp, tiếp tục chứng minh rằng khả năng diễn xuất của chị không chỉ dừng lại ở tiếng cười quen thuộc mà còn có thể chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu sắc hơn.