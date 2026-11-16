Nghệ sĩ Việt đi thi quốc tế: Tóc Tiên - Phương Mỹ Chi chung 'vía', có một Quán quân

Tóc Tiên giành hạng 3 tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Là cái tên đầu tiên trong danh sách được BTC Thanh Âm Việt Nam lựa chọn, Tóc Tiên - với kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều cuộc thi trong vai trò thí sinh lẫn HLV - nhanh chóng trở thành "ngôi sao hy vọng" được dự đoán sẽ "làm nên chuyện". Trải qua vòng Tuyển chọn bài hát, Tóc Tiên đã mang ca khúc Em Tiên hát vang tại đêm Chung kết diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Trải qua hai sân khấu, phần trình diễn mở màn của Tóc Tiên được khán giả trong nước và quốc tế dành nhiều lời khen ngợi về giọng hát và khả năng làm chủ sân khấu cùng màn biến hóa với 3 bộ cánh lộng lẫy. Về phần chuyên môn, 10 giám khảo đại diện cho các quốc gia tham dự đã dành cho đại diện Việt Nam 83 điểm - xếp vị trí thứ hai. Chung cuộc, cộng với số điểm bình chọn từ khán giả, Tóc Tiên nhận về 164 điểm, giành vị trí thứ 3/11, đứng sau đại diện của Philippines (211 điểm) và đại diện Thái Lan (170 điểm).

Đức Phúc là Quán quân Intervision 2025

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của hai chữ Việt Nam trên bản đồ âm nhạc quốc tế khi Đức Phúc được xướng tên cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Intervision. Bước vào cuộc tranh tài "một đêm duy nhất" trên sân khấu cuộc thi âm nhạc quốc tế diễn ra tại Nga, Đức Phúc và ê-kíp đã có thời gian chuẩn bị gấp rút cho sân khấu trình diễn Phù Đổng Thiên Vương.

So tài cùng đại diện đến từ 22 quốc gia khác, những gì đại diện Việt Nam đầu tư và chuẩn bị khiến người xem bất ngờ. Đức Phúc "dát vàng lỗ tai" với phong độ của một Quán quân Giọng Hát Việt. Phần sân khấu gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác với những hình ảnh thân thuộc trong đời sống, văn hóa Việt như cây tre, Thánh Gióng. Kết quả, Đúc Phúc dẫn đầu bảng với 422 điểm, chạm tay đến chiếc cúp Quán quân.

Phương Mỹ Chi tỏa sáng tại Sing! Asia 2025

Là nghệ sĩ Gen Z bước chân ra đấu trường quốc tế, Phương Mỹ Chi khiến thí sinh khác phải dè chừng bởi sự đầu tư bài bản, luôn biến hóa bất ngờ. Trải qua hơn 2 tháng cùng ê-kíp "nhào nặn" những sân khấu trình diễn mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Việt, giọng ca sinh năm 2003 giữ vững phong độ là một "con tướng mạnh" khi dẫn đầu/lọt top ở các vòng thi, từng bước bộc lộ bộ kỹ năng như múa võ Vovinam (Buôn Trăng), điệu múa dân gian trống cơm (mashup Lý Bắc Bộ), "bắn" rap trong Vũ Trụ Có Anh.

Trong đêm Chung kết, Phương Mỹ Chi song ca ăn ý cùng khách mời Hoàng Linh (Trung Quốc) bản hit Lạc Trôi, xuất sắc mang về 202,8 điểm, là điểm số cao nhất của phần thi. Bước vào sân khấu đơn ca, "chị Bảy" tự tin trình diễn ca khúc mới Chopsticks - lấy cảm hứng từ câu chuyện bó đũa trong văn hóa Việt, truyền tải thông điệp về sự đồng lòng, tình bạn và sức mạnh gắn kết giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Cùng với việc sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh mang đậm hồn cốt Việt, Phương Mỹ Chi cho thấy tinh thần vươn mình hội nhập khi trình diễn bằng ba thứ tiếng: Anh - Trung - Việt. Chung cuộc, Phương Mỹ Chi xếp hạng 3 với 406,8 điểm, chỉ cách người về nhì là Chu Phi Ca (Trung Quốc) 0,8 điểm.

Chi Pu thành đoàn ở Đạp Gió 2023

Năm 2023, Chi Pu trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam ghi danh tại Tỷ Tỷ Đạp Gió bản Trung, tạo sức hút với truyền thông trong và ngoài nước. Với lợi thế ngoại hình sáng sân khấu cùng nền tảng kinh nghiệm về ca hát, diễn xuất, giọng ca Đóa Hoa Hồng chinh phục khán giả qua từng Công diễn. Xuyên suốt cuộc thi, Chi Pu duy trì phong độ ổn định, liên tục góp mặt trong Top đầu và dẫn đầu ở Công diễn thứ 5.

Đến đêm Chung kết, phần thể hiện xuất sắc của Chi Pu trong cả 3 nội dung thi đã giúp cô nhận về kết quả xếp hạng 6, lọt vào danh sách nhóm nhạc thành đoàn. Bên cạnh đó, Chi Pu còn nhận thêm 2 giải phụ là Nghệ sĩ đột phá nhờ những nỗ lực vượt qua thử thách trong chương trình và giải Sân khấu Đạp gió của năm nhờ màn trình diễn Shut Up And Dance cùng Ella, Mạnh Giai (Jia).

Nhìn chung, hành trình nghệ sĩ Việt đến với đấu trường âm nhạc quốc tế luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả trong nước và quốc tế. Các đại diện Việt Nam gần như được đánh giá all-rounder, với giọng hát nổi bật, tư duy chọn nhạc, khả năng vũ đạo, dàn dựng sân khấu "đỉnh chóp". Qua các sân chơi, các nghệ sĩ ưu tiên lựa chọn đưa âm nhạc Việt với các ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại đến gần hơn với khán giả quốc tế. Nghệ sĩ và ê-kíp khéo léo lồng ghép nhiều hình ảnh về đất nước để tích cực lan tỏa văn hóa như hoa sen, nón quai thao trong trang phục của Tóc Tiên; nón lá, cây tre trong bối cảnh xuất hiện của Đức Phúc,...

Ngoài ra, hình ảnh người Việt Nam thân thiện, hiếu khách cũng được dàn nghệ sĩ khắc họa rõ nét khi có những tình bạn được kết nối, "giữ mối" sau khi cuộc thi khép lại. Chi Pu - Amber Liu tạo nên sự giao thoa trong âm nhạc, cùng giúp nhau quảng bá hình ảnh của đất nước qua ca khúc Tin Được Không. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi và Khả Lâu trở thành đôi bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau.