Nghệ sĩ Việt bật mí hậu trường kỹ xảo Moana 2 và Zootopia 2

Sinh viên tham gia tọa đàm về kỹ xảo điện ảnh. Ảnh: MAAC

Ngày 31-10, Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAAC phối hợp với Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang tổ chức tọa đàm “Chuyện nghề sau Moana 2 và Zootopia 2 - Hành trình 10 năm từ đam mê đến màn ảnh rộng”.

Khách mời của chương trình là Nguyễn Hữu Nghĩa, nghệ sĩ kỹ xảo sử dụng phần mềm Houdini (Houdini FX Artist), hiện làm việc tại Netflix Animation Studios. Dẫn dắt buổi trò chuyện là anh Võ Huy Giáp, Giám đốc đào tạo Học viện MAAC, nhà sáng lập LAYER5 Animation Studio.

Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại các hãng phim quốc tế. Ảnh: MAAC

Nguyễn Hữu Nghĩa có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt hình và kỹ xảo điện ảnh. Anh từng làm việc tại Sparx*, Mikros Animation, Walt Disney Animation Studios và hiện công tác tại Netflix Animation Studios ở Canada. Các dự án anh tham gia gồm PAW Patrol: The Mighty Movie, Moana 2, Zootopia 2…

Tại tọa đàm, anh phân tích quá trình thực hiện kỹ xảo cho 4 cảnh quay do mình trực tiếp đảm nhận, gồm 2 cảnh trong Moana 2 và 2 cảnh trong Zootopia 2. Qua những thước phim hậu trường, người tham dự được tìm hiểu các công đoạn để tạo nên hiệu ứng sống động trên màn ảnh.

Một khung hình hoàn chỉnh là kết quả phối hợp của nhiều khâu, từ dựng mô hình, diễn hoạt, mô phỏng hiệu ứng đến xử lý ánh sáng và kết xuất hình ảnh.

Moana 2 là dự án đầu tiên Nguyễn Hữu Nghĩa tham gia tại Walt Disney Animation Studios. Ảnh: ĐPCC

Công việc của Nguyễn Hữu Nghĩa tập trung vào hiệu ứng nước, mô phỏng chất lỏng và các hiệu ứng dựa trên công cụ MPM Solver, phục vụ mô phỏng chuyển động, tương tác vật lý trong môi trường hoạt hình 3D.

Với các cảnh có nước, sóng, bọt biển hay tương tác dưới nước, người làm kỹ xảo phải kết hợp giải pháp mô phỏng với yêu cầu nghệ thuật để tạo nên hình ảnh sinh động.

Chia sẻ về những khó khăn khi làm việc tại các hãng phim quốc tế, Nguyễn Hữu Nghĩa đề cập đến khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, quy trình sản xuất, phong cách làm việc và yêu cầu cập nhật kiến thức.

Một kinh nghiệm anh đúc rút là tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng chia sẻ để cùng hoàn thành dự án. Mỗi bộ phim có sự góp sức của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận.

Anh cũng tham gia đội ngũ kỹ xảo của Steps, phim hoạt hình dự kiến phát hành trên Netflix trong tháng 11 tới.

Theo ông Đinh Trí Dũng, Giám đốc Học viện MAAC, chương trình tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận kinh nghiệm thực tế của các nghệ sĩ Việt đang tham gia sản xuất phim hoạt hình quốc tế. Những câu chuyện nghề giúp người học hiểu rõ yêu cầu chuyên môn, có thêm cơ sở định hướng và chuẩn bị cho hành trình phát triển nghề nghiệp.