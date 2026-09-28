Nghệ sĩ Vân Dung thông báo tin quan trọng

Mới đây, Vân Dung thu hút sự chú ý khi đăng tải thông báo mới trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết dự án điện ảnh Án Mạng Karaoke sẽ thay đổi kế hoạch phát hành so với dự kiến ban đầu.

Theo chia sẻ của Vân Dung, bộ phim sẽ không ra mắt vào đầu tháng 10 như thông tin trước đó mà dời sang ngày 30/10/2026. Nữ nghệ sĩ hài hước viết rằng nhân vật bà Thủy đang chờ ngày gặp khán giả thì bất ngờ nhận được thông báo phải tiếp tục chờ thêm một thời gian.

Đáng chú ý, Vân Dung không chỉ thông báo ngày khởi chiếu mới mà còn úp mở rằng khán giả sẽ được gặp một phiên bản rất khác của cô trên màn ảnh rộng. Nữ nghệ sĩ viết: "lần này các bác sẽ gặp một Vân Dung rất khác", qua đó càng khiến người hâm mộ tò mò về nhân vật bà Thủy.

Vân Dung thông báo Án Mạng Karaoke thay đổi lịch phát hành.

Đây không phải lần đầu Vân Dung nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ thông tin liên quan đến công việc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì sức hút riêng nhờ hình ảnh gần gũi và sự gắn bó với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình quen thuộc.

Nhắc đến Vân Dung, nhiều người nhớ tới những vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần, Táo Quân cùng hàng loạt tiểu phẩm hài được yêu thích. Bên cạnh lĩnh vực truyền hình, nữ nghệ sĩ cũng có những bước đi đáng chú ý ở điện ảnh trong những năm gần đây.

Vân Dung khiến nhiều người nhớ tới những vai diễn trong Táo Quân.

Năm 2023, Vân Dung tham gia Quỷ Cẩu. Bộ phim đạt doanh thu hơn 108,4 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Quỷ Nhập Tràng, tác phẩm thu khoảng 149,7 tỷ đồng. Đến năm 2026, Quỷ Nhập Tràng 2 cũng ghi nhận doanh thu khoảng 134 tỷ đồng.

Việc liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh giúp Vân Dung mở rộng hình ảnh của mình sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình. Dù đảm nhận vai trò nào, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự quan tâm từ công chúng nhờ lối diễn xuất tự nhiên và kinh nghiệm nghề nghiệp tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Thời gian qua, Vân Dung cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân, công việc và các dự án mới trên mạng xã hội. Mỗi chia sẻ của nữ nghệ sĩ đều nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ.

Hiện nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn và thường xuyên cập nhật các dự án mới trên trang cá nhân.