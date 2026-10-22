Nghệ sĩ Vân Dung nói về cảnh nóng với Thanh Sơn: 'Tôi không dám xem'

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh màn kết hợp trong dự án điện ảnh Án Mạng Karaoke. Đặc biệt, phân cảnh nóng giữa hai diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của khán giả, nhất là khi Vân Dung vốn quen thuộc với hình ảnh hài hước, đanh đá trên màn ảnh.

Nhắc đến trải nghiệm đặc biệt này, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân vô cùng hồi hộp, thậm chí run sợ khi phải thực hiện những cảnh quay tình cảm với đàn em kém tuổi.

Nghệ sĩ Vân Dung có chia sẻ đáng chú ý về cảnh nóng với "đàn em" - diễn viên Thanh Sơn.

"Chân tay tôi cứ run, tôi sợ thật sự luôn bởi bình thường tôi chỉ đóng những vai đanh đá, ghê gớm thôi, chưa đóng một vai tình cảm như thế, cho nên mỗi lần nhìn những đoạn cắt được chia sẻ trên Facebook, tôi không dám xem và cứ lo sợ, không biết mình có bị lố, có xấu, có bị 'láy máy bay' so với Thanh Sơn hay không", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Đáng chú ý, Vân Dung còn tiết lộ phân cảnh này được thực hiện ngay trong ngày quay đầu tiên, khi chị và Thanh Sơn vừa đặt chân đến trường quay. Điều này càng khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy áp lực bởi cả hai chưa có nhiều thời gian để làm quen với nhịp diễn xuất của nhau trong dự án.

Có thể thấy, việc đảm nhận một vai diễn đòi hỏi thể hiện cảm xúc thân mật là thử thách không nhỏ đối với Vân Dung. Sau nhiều năm ghi dấu ấn bằng những nhân vật cá tính, có phần ghê gớm, nữ nghệ sĩ lần này phải bước ra khỏi vùng an toàn để mang đến một hình ảnh khác biệt.

Cảnh nóng của Vân Dung và Thanh Sơn nhận được nhiều sự chú ý.

Trong khi đó, Thanh Sơn vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn tình cảm. Chính sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, với màu sắc diễn xuất khác nhau, càng khiến khán giả tò mò về phản ứng hóa học của cặp đôi trên màn ảnh rộng.

Những chia sẻ chân thành của Vân Dung cũng phần nào cho thấy áp lực phía sau một phân cảnh tưởng chừng chỉ kéo dài ít phút. Đồng thời, đây cũng là yếu tố khiến màn kết hợp giữa Vân Dung và Thanh Sơn trong Án Mạng Karaoke trở thành điểm nhấn đáng chờ đợi.

Những chia sẻ chân thành của Vân Dung cũng phần nào cho thấy áp lực phía sau một phân cảnh tưởng chừng chỉ kéo dài ít phút.