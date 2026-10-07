Nghệ sĩ Vân Dung nghẹn ngào nói lời xin lỗi

Diễn biến mới nhất của tập 26 Mùa Hè Năm Ấy tiếp tục thu hút sự chú ý khi bà Ngọc do nghệ sĩ Vân Dung thủ vai có cảnh quỳ gối xin lỗi gia đình Khánh sau khi biết sự thật về quá khứ của anh. Hóa ra, suốt 10 năm qua, Khánh đã chấp nhận đi tù thay Phương con gái bà Ngọc để bảo vệ tương lai của người mình yêu. Sự thật được hé lộ khiến bà Ngọc bàng hoàng, bởi những định kiến bà từng dành cho Khánh nay đứng trước một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nghệ sĩ Vân Dung thể hiện sự chuyển biến cảm xúc của bà Ngọc từ cứng rắn sang day dứt, ân hận. Ảnh: NSX

Mở đầu tập 26, những rắc rối mới bất ngờ tìm đến Phương sau khi một lá đơn tố cáo nặc danh được gửi lên tổng công ty. Châu tìm đến Vương và tiết lộ mối quan hệ giữa Phương và Khánh Gỗ, đồng thời cho rằng dự án tái thiết kế, tái sử dụng của khách sạn Candle vốn do Phương đề xuất trước khi Khánh tham gia đấu thầu.

Thông tin này nhanh chóng trở thành cái cớ để Vương gây sức ép với Phương. Khi chị Hà biết chuyện, cô triệu tập Phương để làm rõ nghi vấn có sự thông đồng trong quá trình đấu thầu. Phương khẳng định những tiêu chí tái sử dụng đã được đề xuất từ trước và sẵn sàng cung cấp email, biên bản cuộc họp để chứng minh.

Tuy nhiên, việc Phương thừa nhận đang tìm hiểu lại Khánh khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Chị Hà cho rằng Phương đã lợi dụng sự tin tưởng của mình và Tùng để tạo điều kiện cho Khánh Gỗ. Cuối cùng, Phương bị đặt trước hai lựa chọn: Khánh Gỗ phải tự rút khỏi hợp đồng hoặc cô phải nghỉ việc. Trong khi đó, Tùng cũng tìm đến Khánh và trách anh không đủ tinh tế khi để Phương phải đối mặt với những rắc rối liên quan đến mình. Cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng chuyển hướng khi Tùng bất ngờ nhắc lại một bí mật được giữ kín suốt 10 năm.

Tùng tiết lộ rằng năm xưa, Khánh chính là người đứng ra nhận tội đánh Long thay cho Phương. Khi ấy, Phương chuẩn bị đi du học nên Khánh không muốn biến cố này ảnh hưởng đến tương lai của cô. Anh chấp nhận chịu trách nhiệm về mình và thậm chí nhờ Tùng giữ kín sự thật.

Bí mật chỉ có hai người biết cuối cùng bị phơi bày đúng lúc Phương, mẹ cô và mẹ Khánh xuất hiện. Phương bàng hoàng khi biết người mình yêu từng đánh đổi hai năm tuổi trẻ để cô có thể tiếp tục cuộc sống bình thường.

Bà Ngọc bàng hoàng khi biết Khánh từng nhận tội thay Phương cách đây 10 năm. Ảnh: NSX

Bà Ngọc cũng chết lặng trước sự thật. Trong suốt nhiều năm, bà từng phản đối mối quan hệ Khánh và Phương vì quá khứ đi tù và cho rằng anh không xứng đáng với con gái mình. Thế nhưng, điều bà không biết là bản án ấy hoàn toàn không xuất phát từ lỗi lầm của Khánh. Ở phía gia đình Khánh, mẹ anh đau đớn khi biết con trai đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm. Bà trách Khánh ngu dại vì chấp nhận gánh tội thay người khác, để bản thân bị mang tiếng và chịu ánh nhìn của mọi người trong thời gian dài.

Khánh lại không cho rằng mình hối hận. Anh thừa nhận có lỗi với bố mẹ vì đã giấu sự thật, nhưng ở thời điểm đó, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có thể gánh được và việc ấy sẽ giúp Phương có một tương lai tốt hơn. Sau khi biết toàn bộ sự việc, Phương rơi vào trạng thái dằn vặt. Cô đau đớn nhận ra những gì mình có được trong 10 năm qua, từ tấm bằng đại học đến công việc và cuộc sống ổn định, lại được đánh đổi bằng hai năm tuổi trẻ của Khánh.

Cuộc gặp trở nên nghẹn ngào khi mẹ Khánh không thể kìm nén nỗi xót xa. Bà đau lòng khi nghĩ đến quãng thời gian tuổi trẻ đã mất của con trai và cho rằng dù có bán cả gia tài cũng không thể mua lại những năm tháng ấy. Trước sự đau đớn của gia đình Khánh, bà Ngọc không thể giữ được sự cứng rắn thường thấy. Người mẹ từng nhiều lần phản đối mối quan hệ của Phương và Khánh cuối cùng quỳ xuống trong nước mắt, nói lời xin lỗi gia đình anh.

Khoảnh khắc này cũng cho thấy sự thay đổi lớn trong tâm lý nhân vật bà Ngọc. Nếu trước đó, bà luôn nhìn Khánh qua quá khứ đi tù và cho rằng anh là người có thể ảnh hưởng đến tương lai của con gái, thì giờ đây bà phải đối diện với sự thật rằng chính Khánh mới là người đã âm thầm hy sinh cho Phương.

Bà Ngọc quỳ gối xin lỗi gia đình Khánh sau khi biết toàn bộ sự thật. Ảnh: NSX

Khánh lập tức đỡ bà Ngọc đứng dậy và nhận trách nhiệm về quyết định năm xưa. Anh khẳng định bà Ngọc và Phương đều không biết chuyện, đồng thời mong hai gia đình để anh và Phương tự giải quyết những vấn đề còn lại.

Sau khi bố mẹ lên lầu, Khánh tiếp tục trấn an bà Ngọc và hứa sẽ từ từ thuyết phục gia đình. Anh cũng nhắc lại những lời bà từng nói với mình trong quá khứ và cho biết, dù có những lúc khiến anh tổn thương, chúng vô tình trở thành động lực để anh cố gắng vươn lên. Khánh sau đó hào hứng chia sẻ về dự án tái chế đồ gỗ mà anh đang âm thầm chuẩn bị như một món quà dành cho Phương. Nhìn thấy sự trưởng thành của Khánh, bà Ngọc xúc động và không còn giữ vẻ gay gắt như trước.

Nếu bà Ngọc là người mẹ nhiều lần khiến khán giả tranh luận bởi cách bảo vệ con gái, thì diễn biến mới nhất lại mở ra một khía cạnh khác của nhân vật: một người mẹ biết nhận ra sai lầm và dám đối diện với những tổn thương mà gia đình mình đã vô tình gây ra.

Sau khi bí mật 10 năm được hé lộ, mối quan hệ giữa Phương và Khánh cũng đứng trước một bước ngoặt mới. Những hiểu lầm từng khiến họ xa cách dần được giải đáp, nhưng những năm tháng đã mất thì không thể quay trở lại. Chính điều này khiến hành trình phía trước của các nhân vật tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.