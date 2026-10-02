Nghệ sĩ Vân Dung ngất xỉu giữa đường vì biến cố của con gái

Trong tập 24 Mùa Hè Năm Ấy, nhân vật bà Ngọc do Nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận rơi vào trạng thái căng thẳng vì chuyện tình cảm của con gái Phương. Những mâu thuẫn với Tùng, sự xuất hiện của Khánh cùng những day dứt trong quá khứ khiến bà suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, cuối cùng bất ngờ ngất xỉu giữa đường.

Trong Mùa Hè Năm Ấy NSND Vân Dung vào vai bà Ngọc, mẹ của Phương, khác với hình ảnh hài hước quen thuộc, nữ nghệ sĩ xây dựng một nhân vật có tính cách gai góc, ích kỷ nhưng cũng rất thương con. Bà Ngọc thường can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của Phương, thậm chí có những lựa chọn khiến con gái tổn thương, từ đó tạo ra nhiều tranh luận trong suốt quá trình phim lên sóng.

Vai bà Ngọc của NSND Vân Dung là nhân vật gây nhiều tranh luận với cách yêu thương con có phần khắc nghiệt. Ảnh: NSX

Sau cuộc tranh cãi xảy ra ở tập trước, nhân vật Phương chủ động xin lỗi mẹ. Tuy nhiên, bà Ngọc vẫn lạnh lùng và cho biết mình đang cố gắng cư xử với Khánh theo mong muốn của con gái nhưng thực sự không thể hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này. Hai mẹ con vì thế tiếp tục rơi vào bế tắc.

Ở một diễn biến khác, Tùng cũng chủ động xin lỗi Phương vì hành động nóng nảy trước đó. Phương đáp lại bằng lời xin lỗi và cho rằng bản thân đã không giữ chừng mực, khiến Tùng hiểu lầm và làm mọi chuyện trở nên khó xử. Mối quan hệ giữa ba người tiếp tục trở nên phức tạp khi Phương ngày càng dành nhiều tình cảm cho Khánh. Trong khi đó, Tùng vẫn chưa từ bỏ tình cảm dành cho cô.

Trong lúc công việc diễn ra, bà Ngọc tìm đến Tùng để sang nhượng lại quyền sở hữu căn hộ. Bà cũng trách anh vì cách cư xử với Phương trong tối hôm trước. Bà Ngọc cho rằng Phương là con gái mình nên không thể đồng tình với việc Tùng cư xử thiếu tôn trọng cô. Tuy nhiên, đằng sau thái độ cứng rắn ấy lại là một người mẹ đang mang nhiều day dứt.

Những day dứt với Tùng khiến bà Ngọc thêm đau lòng và suy kiệt tinh thần. Ảnh: NSX

Bà cho biết vì sắp đến thời hạn phải nộp tiền nhà nhưng không kịp xoay xở nên buộc phải sang nhượng. Tùng lập tức đề nghị giúp đỡ và muốn ứng trước khoản tiền đặt cọc theo tiến độ để bà Ngọc không bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng bà Ngọc từ chối, bà không muốn lợi dụng tình cảm Tùng dành cho Phương và gia đình mình. Quan trọng hơn, bà bắt đầu nhận ra những lựa chọn của mình trong quá khứ có thể đã ảnh hưởng đến cuộc đời Tùng. Bà nghẹn ngào xin lỗi Tùng vì từng khiến anh chờ đợi Phương. Bà cho rằng nếu mình không ngăn cản, có lẽ Tùng đã có gia đình riêng, vợ con và một cuộc sống ổn định.

Lời thú nhận này khiến Tùng xúc động. Anh cho rằng việc bà Ngọc từ chối sự giúp đỡ đồng nghĩa với việc bà đã chấp nhận để Phương đến với Khánh. Tùng tiếp tục phản đối mối quan hệ này vì không tin tưởng Khánh. Những lời nói của Tùng khiến bà Ngọc càng thêm đau lòng. Dù bên ngoài luôn cố gắng phủ nhận việc mình có định kiến với Khánh, trong lòng bà vẫn tồn tại sự giằng co.

Bà Ngọc bất ngờ ngất xỉu giữa đường sau khi chứng kiến nhóm trẻ con xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: NSX

Trên đường trở về, bà Ngọc bắt gặp một nhóm trẻ con đang đánh nhau vì mâu thuẫn. Hình ảnh ấy khiến bà nhớ lại những câu chuyện của các con khi còn nhỏ. Những cảm xúc bị dồn nén cùng trạng thái căng thẳng kéo dài khiến bà bất ngờ bị tụt huyết áp và ngất xỉu giữa đường. Sau khi bà Ngọc nhập viện, Phương lập tức chạy đến chăm sóc mẹ. Bác sĩ cho biết bà bị căng thẳng, lo lắng quá độ, suy nhược tinh thần, mất ăn mất ngủ nên khi gặp tình huống kích động đã không chịu được và ngất xỉu.

Phương cố gắng ở bên mẹ nhưng bà Ngọc vẫn giận dỗi, không muốn nói chuyện với con gái. Điều đáng chú ý là dù liên tục tỏ thái độ cứng rắn, bà Ngọc thực chất vẫn rất thương Phương và lo lắng cho con.

Bà Ngọc là nhân vật gây nhiều tranh luận với cách yêu thương con có phần khắc nghiệt. Ảnh: NSX

Vai bà Ngọc tiếp tục cho thấy một màu sắc khác trong diễn xuất của Nghệ sĩ Vân Dung. Nhân vật không đơn thuần là người mẹ khó tính hay áp đặt con cái, mà còn là một người phụ nữ bị mắc kẹt giữa những gì mình cho là đúng và mong muốn thực sự của con. Đặc biệt, việc Long Vũ, con trai của Vân Dung, cũng tham gia Mùa Hè Năm Ấy khiến màn kết hợp của hai mẹ con nhận được sự chú ý. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Dung và Long Vũ cùng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình.

Từ một nhân vật thường xuyên khiến khán giả tranh luận, vai bà Ngọc của nghệ sĩ Vân Dung đang dần được nhìn thấy ở một khía cạnh khác. Phía sau sự gai góc và những quyết định tưởng như ích kỷ là một người mẹ luôn muốn bảo vệ con nhưng đôi khi lại không biết cách để tình yêu ấy trở thành sự đồng hành. Chính sự giằng co đó khiến biến cố bà Ngọc ngất xỉu giữa đường trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của tập 24.