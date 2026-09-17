Nghệ sĩ Vân Dung gây tranh cãi

Trong những diễn biến mới của Mùa hè năm ấy, nhân vật bà Ngọc do Vân Dung thể hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Từ hình ảnh một người mẹ chịu thương chịu khó ở những tập đầu, bà Ngọc dần có những lựa chọn khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên căng thẳng.

Điểm khiến khán giả chú ý nằm ở cách bà Ngọc can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái Phương. Thay vì ủng hộ Phương đến với Khánh, bà hướng con gái về phía Tùng, người được cho là có điều kiện kinh tế và một tương lai ổn định hơn. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận của nhân vật tạo ra nhiều cuộc thảo luận xoay quanh diễn biến câu chuyện.

Một phân cảnh giữa bà Ngọc và Khánh tiếp tục đẩy tranh luận lên cao. Nhân vật nhắc đến khoản tiền mà gia đình Khánh từng cho mình vay cách đây khoảng 10 năm. Bà cho rằng số tiền này đã được thanh toán đầy đủ cả vốn lẫn lãi, vì vậy giữa hai gia đình không còn bất kỳ khoản nợ nào. Sau đó, bà đề nghị Khánh không tiếp tục qua lại với Phương.

Cách xử lý tình huống này khiến một bộ phận người xem cảm thấy khó chấp nhận. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng quá trình thay đổi của bà Ngọc sau khoảng thời gian dài chưa được lý giải đủ rõ, đặc biệt khi nhân vật từng nhận sự giúp đỡ từ gia đình Khánh trong giai đoạn khó khăn.

Vân Dung vào vai bà Ngọc trong Mùa hè năm ấy.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhìn nhận bà Ngọc theo hướng khác. Với một người từng trải qua nhiều biến cố, mong muốn con gái có cuộc sống ổn định về vật chất có thể là một lựa chọn xuất phát từ nỗi lo của người làm mẹ. Theo cách này, nhân vật không đơn thuần được xây dựng như người phản đối tình yêu của con mà còn đại diện cho một kiểu phụ huynh đặt yếu tố an toàn lên trước cảm xúc.

Sự khác biệt trong cách tiếp nhận nhân vật cũng kéo theo những ý kiến dành cho Vân Dung. Một số khán giả cho rằng nữ nghệ sĩ đã tạo được sự chuyển biến tương đối rõ giữa hai giai đoạn của bà Ngọc. Ở phần đầu, nhân vật mang đến cảm giác của một người phụ nữ nhiều nhọc nhằn, trong khi về sau lại thể hiện sự quyết đoán và cách tính toán riêng.

Những phản ứng trái chiều dành cho Vân Dung cũng xuất hiện ở các phân đoạn chính kịch. Có người đánh giá cách thể hiện của nữ nghệ sĩ giúp khán giả cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm lý nhân vật. Ngược lại, một số người xem cho rằng biểu cảm và cách thoại đôi lúc được đẩy lên khá mạnh, khiến những cảnh đối thoại trở nên thiếu tự nhiên.

Dù vậy, việc một vai diễn tạo ra nhiều luồng ý kiến cũng cho thấy bà Ngọc đang giữ vị trí đáng kể trong mạch truyện. Với Vân Dung, đây là một dạng vai khác với hình ảnh hài hước vốn quen thuộc với khán giả truyền hình. Nữ nghệ sĩ phải chuyển giữa nhiều trạng thái, từ một người mẹ chịu nhiều áp lực đến nhân vật sẵn sàng đưa ra quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện tình cảm của con.

Diễn xuất của Vân Dung nhận ý kiến trái chiều.

Mùa hè năm ấy được xây dựng theo hai giai đoạn, cách nhau gần một thập kỷ. Câu chuyện bắt đầu từ những năm cuối cấp của nhóm Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng, sau đó chuyển sang thời điểm họ đã trưởng thành. Một biến cố xảy ra vào mùa hè cuối cùng của tuổi học trò khiến những mối quan hệ từng thân thiết thay đổi theo thời gian.

Trong phim, Vân Dung đảm nhận bà Ngọc, mẹ của Phương. Ở giai đoạn đầu, nhân vật được giới thiệu là người phụ nữ tần tảo, một mình gánh vác gia đình khi chồng gặp vấn đề sức khỏe. Sau bước nhảy thời gian, bà Ngọc tiếp tục tham gia sâu hơn vào lựa chọn tình cảm của con gái, qua đó tạo thêm nút thắt cho câu chuyện.

Những diễn biến tiếp theo của Mùa hè năm ấy vì thế vẫn là điều được khán giả chờ đợi, đặc biệt khi mối quan hệ giữa Phương, Khánh và Tùng chưa có lời giải cuối cùng. Vai bà Ngọc của Vân Dung nhiều khả năng tiếp tục có ảnh hưởng đến hướng đi của tuyến nhân vật này.