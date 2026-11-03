Nghệ sĩ Vân Dung gặp nguy

Những ngày qua, sự chững lại của Án Mạng Karaoke khiến hành trình điện ảnh của nghệ sĩ Vân Dung được chú ý. Sau nhiều năm ghi dấu ấn ở sân khấu hài và truyền hình, Vân Dung có màn chuyển hướng đáng chú ý sang điện ảnh khi tuổi nghề đã chín muồi. Dù không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ vẫn nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ loạt tác phẩm kinh dị ăn khách. Đáng chú ý, Quỷ Nhập Tràng đạt khoảng 108 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng 2 mang về gần 134 tỷ đồng, trong khi Quỷ Cẩu cũng ghi nhận doanh thu khoảng 108 tỷ đồng.

Những con số này giúp Vân Dung liên tiếp góp mặt trong các dự án đạt thành tích trăm tỷ, tạo nên một chuỗi thành tích đáng chú ý trong giai đoạn cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, với dự án mới nhất mang tên Án Mạng Karaoke, nữ nghệ sĩ lại lựa chọn một hướng đi khác khi thử sức với màu sắc trinh thám, phá án pha hài.

Nghệ sĩ Vân Dung trong phim Án Mạng Karaoke.

Do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, Án Mạng Karaoke xoay quanh chuyến đi chữa lành của một nhóm người tại homestay biệt lập trên núi. Tưởng chừng đây chỉ là hành trình nghỉ dưỡng bình thường, mọi chuyện bất ngờ đảo lộn khi bà Thủy (Vân Dung) bị sát hại bí ẩn ngay trong những ngày đầu tiên. Từ đây, những người có mặt tại hiện trường trở thành các nghi phạm, kéo theo hành trình lần tìm hung thủ với hàng loạt bí mật và lời nói dối được hé lộ.

Bên cạnh Vân Dung, phim còn có sự tham gia của Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, NSƯT Đại Nghĩa, Trịnh Thảo, Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tiểu Bảo Quốc và nhiều diễn viên khác. Trong đó, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, nữ phóng viên tham gia tìm kiếm manh mối của vụ án.

Với Vân Dung, bà Thủy là một trong những hình tượng khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Nhân vật là người phụ nữ có sở thích hát karaoke, thường xuyên khiến những người xung quanh khó chịu bởi giọng hát của mình. Cái chết bất ngờ của bà cũng trở thành nút thắt mở đầu cho toàn bộ câu chuyện.

Con trai Vân Dung đến ủng hộ mẹ.

Không chỉ tạo sự tò mò bằng tình huống nhân vật bị sát hại, Vân Dung còn gây chú ý khi thể hiện một hình ảnh có phần táo bạo, khác biệt trên màn ảnh. Nữ nghệ sĩ cho thấy sự chủ động trong việc làm mới bản thân, không ngại thử nghiệm những dạng vai nằm ngoài vùng an toàn. Đây cũng là điểm đáng ghi nhận trong hành trình chuyển hướng điện ảnh của cô.

Thực tế, Án Mạng Karaoke từng có khởi đầu khá thuận lợi. Trong giai đoạn chiếu sớm, tác phẩm liên tục cải thiện thành tích, thậm chí có thời điểm vượt qua Trại Buôn Người để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Riêng ba ngày cuối tuần 23-25/10, phim thu về hơn 21,7 tỷ đồng, bán ra hơn 231.000 vé trên gần 9.000 suất chiếu. Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những cái tên nổi bật tại rạp Việt trong những ngày cuối tháng 10.

Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi khi Chị Chị Em Em 3 chính thức gia nhập đường đua. Sở hữu dàn diễn viên được quan tâm cùng hiệu ứng từ các suất chiếu sớm, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhanh chóng chiếm ưu thế. Theo số liệu Box Office Vietnam ngày 31/10, Chị Chị Em Em 3 thu hơn 17,7 tỷ đồng, trong khi Án Mạng Karaoke chỉ đạt khoảng 1,37 tỷ đồng, xếp sau nhiều đối thủ trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Từ vị trí dẫn đầu, tác phẩm có Vân Dung dần hụt hơi trước sức ép cạnh tranh. Tốc độ bán vé không còn duy trì được như giai đoạn đầu, đặc biệt khi thị trường xuất hiện thêm những lựa chọn mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Án Mạng Karaoke đã tiến gần mốc 49 tỷ đồng sau hơn 10 ngày. Đây vẫn là kết quả không quá thấp, nhưng rõ ràng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại so với kỳ vọng sau màn mở đầu đầy khởi sắc.

Nghệ sĩ Vân Dung.

Đáng chú ý, bên cạnh áp lực từ đối thủ, bộ phim còn vấp phải những ý kiến trái chiều về chất lượng kịch bản và cách triển khai câu chuyện phá án. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng truyền miệng, yếu tố quan trọng giúp một tác phẩm duy trì sức hút trong thời gian dài tại rạp.

Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận Án Mạng Karaoke sẽ khép lại hành trình phòng vé với thành tích bao nhiêu. Bộ phim vẫn có nhiều cơ hội cải thiện doanh thu trong những ngày cuối tuần và tiếp tục hành trình chinh phục khán giả.

Với Vân Dung, việc thử sức ở một thể loại mới đã cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau loạt phim kinh dị ăn khách. Dù nguy cơ không nối dài được chuỗi phim trăm tỷ đang hiện hữu, đây cũng chưa hẳn là bước lùi trong sự nghiệp điện ảnh của nữ nghệ sĩ. Điều đáng chờ đợi hơn cả là những lựa chọn vai diễn tiếp theo của Vân Dung sau lần thử sức với thể loại phá án này.