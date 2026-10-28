Nghệ sĩ Vân Dung: 'Đóng vai phản diện mà không bị khán giả mắng là thất bại'

Án mạng karaoke là dự án tiếp theo đánh dấu sự trở lại của Vân Dung trên màn ảnh rộng. Trong phim, chị đảm nhận vai bà Thủy - một người phụ nữ độc đoán có niềm đam mê ca hát mãnh liệt.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Vân Dung thừa nhận đây là trải nghiệm diễn xuất mới mẻ và thú vị của chị, sau nhiều năm đóng khung qua những vai diễn hài hước trên màn ảnh.

Đóng vai xác chết “sướng nhưng mỏi miệng”

- Cơ duyên nào đưa chị đến với phim “Án mạng karaoke”?

Tôi đã từng hợp tác với nhà sản xuất Võ Thanh Hòa trong một số dự án trước đó và may mắn đều thành công. Vì thế, khi nhà sản xuất ngỏ lời mời, tôi nhận lời ngay dù chưa cần đọc kịch bản (cười).

Khi đọc kịch bản, tôi lại càng thấy hấp dẫn vì chưa từng đọc câu chuyện nào mà giấu nút thắt kịch tính đến tận cùng như thế. Vì vậy tôi càng muốn được thực hiện bộ phim này.

- Trong phim Vân Dung phải đóng một vai xác chết khá ghê rợn, điều này có làm khó chị?

Suốt mấy chục năm làm nghề, tôi chưa từng nhận một vai xác chết nào cả. Hơn nữa cái xác chết này lại cực kỳ dị và đặc biệt khi bị cắm hẳn micro vào miệng. Tuy nhiên chính sự kỳ lạ ấy đã đủ kích thích trí tò mò của khán giả. Lúc đọc xong kịch bản, tôi từng trêu ê-kíp: “Sao cho chị chết sớm thế? Phim trước mới được nửa phim đã cho chết rồi, phải để chị diễn nhiều vào chứ!”.

Đóng vai xác chết cũng rất sướng lắm vì tôi chỉ việc nằm ngủ, không phải thoại nhiều. Khi nào quay cận, ê-kíp nói nín thở thì cố gắng nín thở lại. Khó khăn nhất là việc phải nhét một chiếc micro thật vào miệng nên hơi mỏi hàm một chút (cười).

Vân Dung có một vai ấn tượng trong “Án mạng karaoke”.

- Cảnh quay đó có khiến chị bị cản trở việc hô hấp?

Tôi phải nằm diễn há miệng từ chiều cho tới tận 6h sáng hôm sau nên cũng khá mệt. Khi nào đạo diễn hô cắt, ê-kíp lao vào rút micro ra là tôi mới thở dốc được. Khó nhất là những lúc bắt đầu bấm máy, mọi người dặn phải nín thở tuyệt đối. Nhìn chung tôi thấy vẫn không vất vả bằng những vai chạy nhảy, gào thét khác, vì lần này chỉ việc nằm một chỗ thôi.

- Ngoài cảnh đó, phân đoạn diễn tình cảm với Thanh Sơn có phải là áp lực của chị trong dự án này?

Chính xác, đó là cảnh tôi sợ nhất và không thể tưởng tượng nổi sẽ phải diễn như vậy với Thanh Sơn. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đóng cảnh lả lơi, đong đưa trên màn ảnh vì hoàn toàn không phải sở trường của mình. Tôi rất sợ nếu diễn lố sẽ gây phản cảm. Tuy nhiên bản thân lại tự nhủ chẳng lẽ cứ né tránh mãi? Tôi muốn thử sức xem năng lượng và khả năng biến hóa của mình đến đâu và liệu có lả lơi được không? May sao lên hình cũng rất ổn!

“Đóng vai phản diện không bị ghét là thất bại”

- Vân Dung hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội. Chị có thường đọc những bình luận của khán giả nhận xét về mình?

Tôi đọc thường xuyên nhưng không thấy khó chịu dù là bình luận tiêu cực. Bản thân tôi vốn đóng rất nhiều vai phản diện, mà đã làm vai này thì bị chửi bới là chuyện bình thường. Những lời kinh khủng nhất tôi đều đã đọc qua nhưng lại thấy thú vị.

Vân Dung vẫn giữ được sức hút sau hàng chục năm làm nghệ thuật.

Một vai diễn mà không tạo ra tranh luận thì mới đáng buồn. Vì thế diễn viên đóng phản diện mà người xem không ghét, không chửi thì xem như đã thất bại. Người nghệ sĩ phải đẩy cảm xúc của người xem lên tới đỉnh điểm, khiến họ ghét cay ghét đắng, rồi sau đó lại dẫn dắt họ khóc thương cho số phận của nhân vật. Cảm xúc của khán giả phải do diễn viên điều khiển.

Từng có một khán giả hỏi tôi “có danh tiếng, tiền tài và vị thế vững chắc, tại sao lại đi nhận những vai bị ghét, ‘rẻ tiền’ như thế?”. Tôi trả lời rằng: “Nếu ai cũng tranh làm công chúa, hoàng tử thì ai sẽ nhận những vai đáng ghét, xấu xí? Một bộ phim mà toàn người tốt, êm đềm từ đầu tới cuối thì lấy đâu ra kịch tính? Phải có xung đột, đối kháng giữa các tuyến nhân vật thì phim mới hấp dẫn”. Tôi nghĩ khi khán giả hiểu ra vấn đề, họ lại càng trân quý người nghệ sĩ hơn.

Quan điểm làm nghề của tôi trước sau như một, chưa từng thay đổi. Với tôi, kể cả một vai diễn phụ, lướt qua chỉ vỏn vẹn 5 phút thì bản thân cũng bắt buộc phải tỏa sáng.

Nghệ sĩ Vân Dung

- Ở thời điểm hiện tại, quan điểm làm nghề của chị có thay đổi?

Quan điểm làm nghề của tôi trước sau như một, chưa từng thay đổi. Với tôi, kể cả một vai diễn phụ, lướt qua chỉ vỏn vẹn 5 phút thì bản thân cũng bắt buộc phải tỏa sáng. Tôi đi lên từ những vai phụ nên thấu hiểu điều đó.

Tôi luôn dạy con trai rằng đã làm nghề là phải cháy hết mình, nếu không làm được trọn vẹn thì tốt nhất đừng theo đuổi. Thời gian và sức khỏe là hữu hạn, không thể lãng phí vào những việc hời hợt. Ra phim trường, tôi luôn nói với đạo diễn cứ khai thác mình tối đa, gian khổ mấy cũng chịu được vì đã đóng phim là phải mặn, không được nhạt nhòa.

Tuy nhiên, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là kịch bản phải hay. Ở độ tuổi nào cũng vậy, kịch bản có hay thì diễn viên mới có đất thăng hoa. “Có bột mới gột nên hồ”, kịch bản dở thì diễn viên tài năng đến mấy cũng khó cứu nổi. Theo tôi, kịch bản đóng góp tới 50 - 60% vào thành công của một tác phẩm. Còn chuyện cát-xê thì tôi không quan tâm, quan trọng là bao nhiêu thôi! (cười lớn).

Yên tâm về thái độ làm nghề của con trai

- Tại buổi công chiếu “Án mạng karaoke”, chị rơm rớm nước mắt khi nhắc đến Long Vũ. Có vẻ như con trai là người luôn khiến chị xúc động?

Bên ngoài, tôi rất cứng rắn và lạnh lùng, hiếm khi khóc trước mặt người khác. Nhưng cứ hễ chạm đến gia đình và con trai lại không kiềm được sự xúc động. Dù vậy, trước mặt con, tôi luôn giữ vẻ nghiêm khắc tuyệt đối.

Con trai từng nhiều lần khóc với tôi than thở về chuyện muốn bỏ nghề. Thời điểm quay phim Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ đi quay một tháng mà sút mất 6kg, khóc tới 4 lần đòi bỏ về. Bạn ấy còn gọi điện bảo: “Mẹ ơi, nhà mình có tiền đền hợp đồng không để mẹ đền cho con về, con không thể cố được nữa!”. Tôi mới gặng hỏi lý do thì con bảo đạo diễn không cho diễn theo cách tư duy của bạn ấy.

Tôi không mắng con mà lập tức hẹn gặp nhà sản xuất và đạo diễn để cùng trao đổi. Khi ấy đạo diễn cũng là người lần đầu làm phim truyền hình dài tập, còn Long Vũ thì lần đầu đóng vai chính, dàn diễn viên đa số đều rất trẻ. Tôi bảo con: “Nếu con chưa hiểu nhân vật thì con không được phép diễn. Con phải trao đổi thẳng thắn để đạo diễn giải thích cho con tin rằng hành động đó là thật ngoài đời”.

Long Vũ là người cầu toàn và trăn trở từng nét diễn, không chịu diễn hời hợt cho xong. Một số đồng nghiệp cũng từng bảo với tôi rằng rất nể sự kiên định, không dễ bị lung lay ý chí của Long Vũ dù mới chập chững vào nghề.

Vân Dung và con trai Long Vũ.

- Đã bao giờ Long Vũ mắc sai sót lớn khiến chị phải dùng những lời gay gắt để chấn chỉnh?

Có chứ. Đó là lần bạn ấy đi Quy Nhơn tham gia chương trình giao lưu, vô tình làm rơi mất một chiếc nhẫn. Sau đó Long Vũ có viết một bài đăng lên Facebook để tìm, nhưng dùng văn phong tiếng lóng của giới trẻ, câu từ rất thiếu chuẩn mực. Tôi đọc được là bắt xóa ngay lập tức và yêu cầu phải xin lỗi khán giả.

Tôi luôn dạy con mạng xã hội không phải là thế giới ảo, nó phản ánh chính nền tảng văn hóa và đạo đức của người sử dụng. Vì thế khi con viết những lời thiếu chỉn chu, người ta sẽ đánh giá là người thiếu gia giáo, cha mẹ không biết dạy dỗ. Dù là ngôn ngữ thịnh hành của thế hệ trẻ, nhưng là người của công chúng, gia đình lại có truyền thống làm nghệ thuật, tôi không cho phép con được ăn nói cẩu thả. Ngay cả ở nhà, lỡ miệng nói tiếng lóng là tôi chấn chỉnh liền, vì nếu không giữ nếp từ trong nhà thì khi ra ngoài xã hội sẽ quen miệng.

- Đến thời điểm hiện tại, chị đã hoàn toàn yên tâm về con trai mình?

Tôi rất yên tâm về thái độ làm nghề nghiêm túc của con. Thời gian qua, Long Vũ tạo được hiệu ứng tốt khi tham gia dự án Mùa hè năm ấy. Đạo diễn có nhận xét với tôi rằng tư duy diễn xuất của Long Vũ rất độc lập, sáng tạo nhưng sẽ khá kén đạo diễn vì quá kỹ tính. Tôi rất mừng vì con tự đi bằng chính năng lực, tự chịu trách nhiệm trước khán giả.

- Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung về những chia sẻ!