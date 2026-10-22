Nghệ sĩ Vân Dung bật khóc vì con trai

Tại buổi công chiếu phim điện ảnh Án mạng karaoke, nghệ sĩ Vân Dung thu hút sự chú ý khi bật khóc trong lúc chia sẻ về con trai Long Vũ. Giữa không khí sôi nổi của sự kiện, nữ nghệ sĩ bất ngờ nghẹn ngào khi kể lại mong muốn được xuất hiện trên màn ảnh rộng, tham dự những buổi ra mắt phim và có cơ hội đứng trước truyền thông như mẹ của nam diễn viên sinh năm 2001.

Theo Vân Dung, Long Vũ từ nhỏ đã có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật và hiện đang theo đuổi con đường diễn xuất. Dù từng tạo được dấu ấn trên truyền hình, nam diễn viên vẫn chưa có nhiều cơ hội thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Mỗi lần chứng kiến mẹ tham gia một dự án mới, xuất hiện tại buổi công chiếu hay giao lưu với báo chí, Long Vũ lại bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn một ngày nào đó cũng được trải nghiệm những khoảnh khắc tương tự.

Nghệ sĩ Vân Dung không giấu được xúc động khi nhắc đến con trai Long Vũ tại buổi công chiếu phim Án mạng karaoke.

Vân Dung xúc động kể rằng khi nhìn thấy mẹ góp mặt trong các bộ phim như Quỷ nhập tràng hay Án mạng karaoke, Long Vũ từng tâm sự rằng anh ước có thể được như mẹ. Không chỉ mong muốn đóng phim điện ảnh, nam diễn viên còn khao khát được một lần tham gia chương trình Táo quân, nơi đã góp phần làm nên tên tuổi và vị trí đặc biệt của Vân Dung trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Đáng chú ý, Vân Dung tiết lộ Long Vũ rất muốn có mặt tại buổi công chiếu Án mạng karaoke để gặp gỡ các nghệ sĩ, đạo diễn và phóng viên. Tuy nhiên, do đang bận ghi hình một dự án ở vùng núi, nam diễn viên không thể đồng hành cùng mẹ. Chính sự háo hức của con trai trước những trải nghiệm tưởng chừng quen thuộc với một nghệ sĩ lâu năm đã khiến Vân Dung không giấu được cảm xúc.

Trước những tâm sự của con, Vân Dung luôn lựa chọn động viên thay vì hứa hẹn về cơ hội nghề nghiệp. Nữ nghệ sĩ nhắn nhủ Long Vũ rằng chỉ cần kiên trì theo đuổi đam mê, không ngừng nỗ lực và nghiêm túc với từng vai diễn, anh sẽ có ngày nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ khán giả. Vân Dung tin con trai có thể thực hiện ước mơ bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình.

Nữ nghệ sĩ hy vọng một ngày không xa sẽ được cùng Long Vũ xuất hiện trên màn ảnh rộng và sánh bước tại buổi công chiếu phim.

Điều khiến Vân Dung xúc động hơn cả là mong muốn được một lần cùng con trai xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh. Nữ nghệ sĩ hy vọng trong tương lai, hai mẹ con có thể đứng cạnh nhau tại một buổi ra mắt phim, cùng trả lời phỏng vấn và chia sẻ niềm vui với gia đình. Đối với Vân Dung, đó không đơn thuần là dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc để những người thân chứng kiến Long Vũ trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

Sinh năm 2001, Long Vũ tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ phát sóng năm 2024. Hình tượng chàng trai miền núi chân thành, si tình và có phần ngang ngạnh từng giúp Long Vũ trở thành gương mặt được yêu thích trên mạng xã hội, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự nghiệp diễn xuất của anh.

Long Vũ từng gây chú ý với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, song hành trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của anh cũng trải qua không ít thử thách.

Vân Dung tiết lộ con trai Long Vũ luôn mong muốn có cơ hội góp mặt trong một dự án điện ảnh và tham dự các buổi ra mắt phim như mẹ.

Tuy nhiên, sức hút từ một vai diễn nổi tiếng không đồng nghĩa với việc Long Vũ có con đường sự nghiệp thuận lợi. Nam diễn viên từng tiết lộ đã trượt khoảng 10 dự án trong hai năm sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, trước khi có cơ hội đảm nhận vai Khánh trong Mùa hè năm ấy. Khoảng thời gian liên tục thử vai nhưng không được lựa chọn khiến anh phải nhìn lại khả năng diễn xuất và tìm kiếm hướng phát triển mới.

Dù là con trai của nghệ sĩ nổi tiếng, Long Vũ nhiều lần khẳng định không muốn dựa vào các mối quan hệ của mẹ để có vai diễn. Vân Dung cũng giữ quan điểm tương tự khi để con tự tìm kiếm cơ hội, trải nghiệm thất bại và tích lũy kinh nghiệm. Nữ nghệ sĩ thường góp ý chuyên môn, đồng thời nhắc nhở con phải có trách nhiệm với từng nhân vật thay vì trông chờ vào danh tiếng gia đình.

Dù có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, Long Vũ vẫn lựa chọn tự tìm kiếm cơ hội và khẳng định năng lực trên con đường diễn xuất.

Trong năm 2026, Vân Dung và Long Vũ đã có dịp cùng tham gia bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy, dù không thuộc cùng tuyến nhân vật và chỉ có ít cảnh chung. Sự kết hợp này đánh dấu một trải nghiệm đáng nhớ của hai mẹ con trên màn ảnh nhỏ, trong khi mong muốn cùng góp mặt trong một tác phẩm điện ảnh vẫn đang được cả hai hướng tới.

Trở lại với Án mạng karaoke, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy trong tác phẩm trinh thám pha yếu tố hài và kinh dị của đạo diễn Hoàng Lê. Bộ phim quy tụ Thanh Sơn, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đáng chú ý, Vân Dung còn gây bàn luận khi lần đầu thực hiện phân cảnh tình cảm táo bạo với Thanh Sơn, một trải nghiệm khiến nữ nghệ sĩ thừa nhận đã vô cùng hồi hộp và ngại ngùng.

Vân Dung tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với vai bà Thủy trong Án mạng karaoke, bộ phim kết hợp yếu tố trinh thám, hài và kinh dị.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với sân khấu hài và truyền hình, nghệ sĩ Vân Dung đang tiếp tục mở rộng hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh. Thế nhưng, giữa những câu chuyện về vai diễn và dự án mới, khoảnh khắc Vân Dung bật khóc khi nhắc đến Long Vũ lại trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Phía sau hình ảnh một nghệ sĩ hoạt bát, giàu năng lượng là người mẹ luôn dõi theo hành trình làm nghề của con trai, mong một ngày cả hai có thể cùng đứng trên sân khấu ra mắt một bộ phim điện ảnh.