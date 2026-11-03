Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm 'sánh đôi' cùng ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh trong MV 'Gấm hoa Việt Nam'

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh kết hợp trong MV "Gấm hoa Việt Nam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Gấm hoa Việt Nam” là sản phẩm nghệ thuật tâm huyết, được ê-kíp dày công nghiên cứu và đầu tư chỉn chu để hướng tới chào mừng năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) ra đời.

Không dừng lại ở một tác phẩm ngợi ca non sông thuần túy, MV tiếp tục khẳng định phong cách nghệ thuật chỉn chu, nghiêm túc và đậm chất cội nguồn của nam nghệ sĩ, mở ra một hành trình nghe nhìn choáng ngợp kết nối dòng chảy di sản ba miền bắc-trung-nam qua ngòi bút âm nhạc giàu hình tượng của nhạc sĩ Ngô Quốc Khang.

MV “Gấm hoa Việt Nam” đưa khán giả vào một hành trình nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu danh lam thắng cảnh và nét đẹp đời sống 54 dân tộc anh em trải dài mảnh đất hình chữ S. Khởi đầu từ những dải ruộng bậc thang mê say lòng người ở Tây Bắc-Đông Bắc, “Gấm hoa Việt Nam” xuôi theo sông Hương để khán giả thả hồn vào linh khí thiêng liêng của cố đô Huế, chất ngọt lành, bình dị của sông nước Cửu Long ngay sau đó hiện lên bát ngát và thân thương.

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm trong MV "Gấm hoa Việt Nam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không lựa chọn miêu tả tuyến tính địa lý, đạo diễn sáng tạo-nhạc sĩ Ngô Quốc Khang lựa chọn cài cắm vẻ đẹp di sản đa dạng của Việt Nam trong MV bằng những điểm đến kỳ vĩ như Tràng An-Bái Đính (Ninh Bình) và hoạt động lễ hội như lễ hội Kate của dân tộc Chăm, múa cồng chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật múa bóng rỗi Nam Bộ.

Tinh hoa bản sắc của 3 miền Tổ quốc không chỉ được gửi gắm qua hình ảnh mà còn thể hiện rõ nét qua nhạc điệu và cách hòa âm, thể hiện.

Mỗi điểm dừng chân của “Gấm hoa Việt Nam” đều chạm đến người nghe bằng những kết tinh nhạc cụ đặc trưng của vùng miền, có thể kể đến tiếng khèn, tiếng sáo Mèo vương vấn lưng đồi, ngân vang giữa trập trùng ruộng bậc thang, Nhã nhạc cung đình Huế ngân vang, làm sống dậy không gian vàng son và khơi dậy niềm tự hào với những giá trị văn hóa ngàn đời và không thể thiếu thang âm ngũ cung “hò-xự- xang-xê-cống-liu”, dư âm Dạ cổ hoài lang-hồn cốt sông nước Nam Bộ.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh lần đầu kết hợp với Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm trong MV ca nhạc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Gấm hoa Việt Nam” đánh dấu nhiều sự “đầu tiên” trong hành trình nghệ thuật của Võ Minh Lâm. Lần đầu tiên trong một sản phẩm nhạc trẻ, Võ Minh Lâm mạnh dạn thử sức thể hiện hát với phong cách luyến láy đặc trưng của vùng Tây Bắc và nhạc quê hương Huế.

Dù trên sân khấu cải lương, Võ Minh Lâm đã có cơ duyên đảm nhận nhiều vai diễn gắn với những tích truyện và nhân vật nhiều vùng miền song với địa hạt nhạc trẻ, nhưng anh vẫn dành thời gian tập luyện, rèn giũa để thể hiện tốt nhất cách hát đặc trưng vùng miền.

Đạt Kìm, nghệ sĩ hòa âm và sản xuất âm nhạc chính, cũng góp công thổi hồn vào giai điệu cho “Gấm hoa Việt Nam”. Anh đã tỉ mẩn phối kết nhạc cụ truyền thống đặc trưng vùng miền vào từng khuôn nhạc để cùng giọng hát của Võ Minh Lâm, Nguyễn Duyên Quỳnh tạo nên chuyến du lịch xuyên Việt đặc sắc.

Các nghệ sĩ tham gia MV "Gấm hoa Việt Nam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nói về lựa chọn Nguyễn Duyên Quỳnh, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm hoàn toàn tin vào chữ “duyên” trên con đường nghệ thuật.

Hai giọng ca chỉ mới lần đầu kết hợp trong tiết mục “Tiếng Việt thiêng liêng” trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ song gần như đã nhịp nhàng sánh đôi, để lại nhiều ấn tượng cho công chúng. Khi nghĩ đến ý tưởng song ca cho “Gấm hoa Việt Nam”, đặc biệt phải là chất giọng nữ sáng đẹp, Võ Minh Lâm nghĩ ngay đến Nguyễn Duyên Quỳnh và bất ngờ hơn khi cô nhận lời ngay không do dự.

Kiêm nhiệm hai vai trò sáng tác và đạo diễn sáng tạo, Ngô Quốc Khang đã có hình dung về đường dây tạo dựng nên hình ảnh Việt Nam rạng rỡ trong video ca nhạc. May mắn có sự đồng điệu và tiếp lửa sáng tạo của Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Ngô Quốc Khang cùng ê-kíp kỹ xảo đã ứng dụng nhiều chất liệu để tạo ra phần nhìn đa dạng, đặc sắc nhất.

Đối với Ngô Quốc Khang, được đồng hành với Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm ở liên tiếp 3 dự án âm nhạc (Ánh sao Việt Nam, Có trăng lên đèn và Gấm hoa Việt Nam) trên hết là niềm vinh hạnh.

“Anh Võ Minh Lâm luôn luôn đặt câu hỏi “mình phải làm gì cho mới hơn, cho hay hơn” trước khi bắt tay vào công đoạn sáng tạo nên Khang rất kỳ vọng sản phẩm của ê-kíp lần này tiếp tục mang lại cảm xúc cho khán giả”, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang chia sẻ.

Hình ảnh trong MV "Gấm hoa Việt Nam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Có thể thấy nửa năm qua là quãng thời gian lao động không ngơi nghỉ của Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm cho nghệ thuật truyền thống cũng như nhạc cổ động về quê hương, đất nước.

Trong lĩnh vực sân khấu cải lương, anh liên tục trao truyền kinh nghiệm và năng lượng làm nghề cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, thông qua nhiều vai trò như Giám khảo Cuộc thi Tài năng sân khấu cải lương toàn quốc 2026 (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức), giám khảo Vòng tuyển chọn, Huấn luyện viên Chuông vàng vọng cổ.

Hiện tại, Võ Minh Lâm vẫn tiếp tục dành tâm sức cho vị trí giám khảo cuộc thi cải lương Bông lúa vàng và Giám khảo cuộc thi Tài Tử Miệt vườn (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp tổ chức).

Với những khán giả của địa hạt nhạc trẻ, nhạc cổ động, Võ Minh Lâm liên tiếp giới thiệu 3 video ca nhạc với tinh thần chung tiếp lửa tự hào về quê hương, đất nước và di sản văn hóa dân tộc. Đến với “Gấm hoa Việt Nam”, ê-kíp sáng tạo không chỉ hướng đến khán giả trong nước mà còn tự hào giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người cùng di sản nghệ thuật truyền thống đến bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào 24/11 này như lời nhắc nhớ cho văn nghệ sĩ và người làm văn hóa nói chung luôn phải hướng về giá trị chân-thiện- mỹ.

Với tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam, Võ Minh Lâm mong mỏi lao động sáng tạo tử tế sẽ giúp mỗi nghệ sĩ trở thành một bông hoa hương sắc trong khu vườn nghệ thuật, để luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".