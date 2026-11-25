Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đêm nhạc không chỉ là dịp nhìn lại hành trình nghệ thuật đã qua, mà còn là nơi anh bày tỏ sự tri ân đến với những người đã đem đến cho mình một cuộc đời nghệ thuật rực rỡ, đến khán giả đã luôn đồng hành, đồng thời gửi gắm thông điệp về giá trị của tình yêu thương trong cuộc đời.

Đêm diễn hội tụ những người đồng nghiệp, những người bạn thân thiết nhất của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn: Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Ngọc Nguyễn, Lê Minh Sơn, Việt Thi, Hương Ly, Phi Long, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và MC Phí Thùy Linh. Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An và nhạc sĩ Huyền Trung. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang đảm nhận đạo diễn sân khấu.

Chia sẻ về quyết định thực hiện đêm nhạc ở thời điểm này, Việt Hoàn cho biết: “Năm nay tôi đã 60 rồi, đã trải qua hơn 40 năm ca hát. Cả cuộc đời làm nghệ thuật đã trải qua rất nhiều show lớn nhỏ cá nhân hoặc với đồng nghiệp. Bởi vậy, đến tuổi này, tôi nghĩ sẽ không làm những đêm nhạc riêng nữa. Lần này có thể coi là live concert cá nhân cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nhường lại sân khấu cho lớp trẻ. Đó cũng là lý do tôi đặt tên là 'Lời những yêu thương' nhằm tri ân cuộc đời, tri ân nghề, tri ân những người đã giúp đỡ, đồng hành… để có một Việt Hoàn như hôm nay”.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn trong phòng tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Để thực hiện đêm nhạc đặc biệt này, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cho biết, anh may mắn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của nhiều người bạn, đồng nghiệp trong quá trình chuẩn bị chương trình.

“Về âm nhạc, có nhạc sĩ Lưu Hà An - Huyền Trung; sân khấu có đạo diễn tài hoa Phạm Hoàng Giang đảm nhận; đạo diễn nhạc kịch có nghệ sĩ Duy Anh ở Nhà hát Tuổi trẻ… Có rất nhiều người bạn đồng nghiệp, đều là những nghệ sĩ làm nghề hàng đầu trong nghệ thuật sẵn sàng làm miễn phí cho tôi, nên gánh nặng về tài chính để làm show tôi không lo. Tôi chỉ phải nghĩ, biên tập, chọn lựa ra những tác phẩm hay nhất trong hơn 40 năm ca hát của mình” - Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cho biết.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cho biết, chương trình được chia thành 4 phần, tương ứng với những lát cắt trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của anh. Phần đầu tiên hướng về quê hương, cha mẹ; phần thứ hai kể về những bước đường đời và những điều may mắn mà anh đã gặp gỡ; phần thứ ba dành cho tình yêu âm nhạc, đặc biệt là những dòng nhạc mà anh dành nhiều đam mê như nhạc cổ điển, nhạc trữ tình và semi-classic; phần cuối cùng được Việt Hoàn dành để gửi gắm thông điệp mà anh muốn chia sẻ với khán giả: giữa những biến thiên của cuộc đời, yêu thương mới là điều đáng được lưu giữ nhất.

“Lời những yêu thương” không chỉ tái hiện hành trình ca hát 40 năm của Việt Hoàn qua những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi anh, mà còn là sân khấu để anh thực hiện những khát vọng nghệ thuật từng ấp ủ nhưng chưa từng dám… “thử nghiệm” trước công chúng. Anh tiết lộ sẽ thử sức với những ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga - những tác phẩm mà trước đây anh từng mơ ước được hát nhưng chưa đủ tự tin để trình diễn.

Bên cạnh những ca khúc gắn với tên tuổi và hành trình ca hát của Việt Hoàn, đêm nhạc còn có những tiết mục đặc biệt được anh dành nhiều tâm huyết. Một trong số đó là phần trình diễn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển “Romeo và Juliet”. Tại live concert lần này, anh sẽ thể hiện bài hát bằng tiếng Anh - phần lời mà nhạc sĩ Phạm Duy chưa phổ nhạc sang tiếng Việt. Tiết mục được dàn dựng theo hình thức trích đoạn nhạc kịch, hứa hẹn mang đến một không gian sân khấu giàu cảm xúc.

Ngoài ra, Việt Hoàn còn chuẩn bị những tác phẩm mà theo anh, khán giả có thể sẽ bất ngờ khi nghe anh thể hiện. Đó là những ca khúc mà nhiều người có thể chưa từng nghĩ nam nghệ sĩ sẽ lựa chọn, cũng như chưa hình dung anh có thể chinh phục được.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cùng các đồng nghiệp trong phòng tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không chỉ quy tụ những giọng ca tên tuổi, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của Ngọc Nguyễn - một người bạn không hoạt động ca hát chuyên nghiệp và Việt Thi - con gái của nam nghệ sĩ. Với Việt Hoàn, việc lựa chọn những gương mặt này cũng xuất phát từ mong muốn trao cơ hội, khích lệ những người yêu âm nhạc tự tin thể hiện bản thân.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của “Lời những yêu thương” là sự tri ân những người thầy đã dìu dắt Việt Hoàn trên con đường nghệ thuật. Trong đó, người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự nghiệp của nam nghệ sĩ là cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung - người đã góp phần đưa anh từ một chiến sĩ công an trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

“Người đã thực sự làm thay đổi cuộc đời tôi từ một chiến sĩ công an trở thành một nghệ sĩ đích thực, chính là cô Lê Dung. Tôi rất ngưỡng mộ cô về tài năng, những đóng góp cho nền âm nhạc và thanh nhạc Việt Nam. Nhưng hơn hết, tôi trân trọng đức độ của một người thầy. Đặc biệt trong tháng 11, tháng tri ân những người thầy, tôi muốn gửi lời biết ơn đến cô Lê Dung, thầy Gia Khánh và cả thầy Quang Thọ” – Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn chia sẻ.

Với Việt Hoàn, “Lời những yêu thương” trước hết là đêm nhạc anh dành cho chính mình, để thỏa mãn những đam mê và thực hiện những mong muốn nghệ thuật còn ấp ủ. Bởi vậy, anh không đặt nặng doanh thu, cũng không muốn tạo áp lực cho bạn bè, đồng nghiệp bằng việc kêu gọi tài trợ hay… nhờ mua vé ủng hộ.

“Đây là một đêm nhạc mà tôi nghĩ mình làm cho chính mình, để thỏa mãn những mong muốn cá nhân. Chính vì thế, tôi chọn làm ở một không gian phòng trà ấm cúng, thay vì một nhà hát như thông thường, với mong muốn vừa không chịu áp lực bán vé, vừa là để những khán giả thực lòng muốn đến có thể hiện diện trọn vẹn nhất” – Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn nói.

Ở góc độ dàn dựng, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, “Lời những yêu thương” không đơn thuần là một đêm nhạc tổng kết sự nghiệp mà được xây dựng như một cuốn hồi ký bằng âm nhạc, nơi những dấu mốc trong hành trình 40 năm ca hát của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn được tái hiện trên sân khấu.

“Liveshow lần này không đơn thuần là một đêm nhạc tổng kết sự nghiệp mà là một cuốn hồi ký bằng âm nhạc, một gallery nơi những hình ảnh, dấu ấn sẽ được tái hiện trên sân khấu. Xuyên suốt chương trình là dòng chảy Mẹ cha - cội nguồn và quê hương, nơi anh ấy sinh ra và lớn lên; Trường đời - nơi tôi luyện bản lĩnh; Đam mê - ngọn lửa dấn thân và cống hiến cho nghệ thuật; Tình yêu - nơi khán giả và bạn bè luôn bên cạnh, đồng hành cùng anh ấy. Một sân khấu được thiết kế tối giản nhưng lại chính là con người và tâm hồn của Việt Hoàn. Điểm nhấn là những khung tranh giống như một triển lãm sắp đặt, mỗi bức tranh kể lại với khán giả hành trình của anh ấy trong từng giai đoạn” – đạo diễn chia sẻ.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, cách tiếp cận sân khấu tối giản nhưng giàu tính biểu tượng sẽ giúp khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn cảm nhận được những lát cắt cuộc đời, những dấu ấn và thế giới nội tâm của Việt Hoàn sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật.