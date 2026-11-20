Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh (giữa) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Phân hội Sân khấu nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phân hội Sân khấu tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Phân hội hiện có 104 hội viên, trong đó có 40 hội viên Trung ương, 8 Nghệ sĩ Ưu tú và 7 Nghệ nhân Ưu tú. Trong nhiệm kỳ, Phân hội tổ chức các cuộc thi sáng tác lời mới bài bản tài tử, bài ca vọng cổ và hò Đồng Tháp, thu hút hơn 200 tác giả tham gia với gần 300 tác phẩm; tổ chức 6 trại sáng tác, hỗ trợ chuyên môn, chấm thi và dàn dựng hơn 80 chương trình nghệ thuật. Nhiều tác phẩm được quảng bá trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Phân hội Sân khấu tỉnh Đồng Tháp kết nạp hội viên mới tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Phân hội vẫn còn khó khăn do lực lượng sáng tác, đạo diễn còn mỏng, chất lượng một số tác phẩm chưa cao, kinh phí hoạt động hạn chế.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phân hội đề ra mục tiêu kết nạp ít nhất 10 hội viên cấp tỉnh và 5 hội viên Trung ương; duy trì các cuộc thi sáng tác, phát động những cuộc vận động sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tăng cường tập huấn, tổ chức trại sáng tác, dàn dựng, biểu diễn và đổi mới phương thức quảng bá tác phẩm trên nền tảng số.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Phân hội nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành thống nhất bầu Nghệ sĩ Ưu tú Châu Hải Yến giữ chức Phân hội trưởng; tác giả, đạo diễn Nguyễn Thanh Hùng và đạo diễn Phạm Thị Kim Oanh giữ chức Phân hội phó; Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Nhơn Hậu và tác giả Đặng Non Sông là Ủy viên Ban Chấp hành.