Tối nay 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa” kết nối hai điểm đầu gồm: Điểm cầu chính ở Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới và điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà. Tham dự Chương trình tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Tham dự chương trình tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.