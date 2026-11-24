Từ sáng đến chiều 24/11, dòng người nối nhau chờ vào triển lãm “Một bát thương” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên trong Ngày Văn hóa Việt Nam và rưng rưng sau khi xem những câu chuyện về phụ nữ và bình đẳng giới.