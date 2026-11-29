Nghệ sĩ Tuyết Anh.

Nuôi dưỡng đam mê từ những làn điệu chèo

Đến Trung tâm VH-NT Lam Sơn Thanh Hóa đúng lúc nghệ sĩ Tuyết Anh cùng đồng nghiệp đang luyện tập một trích đoạn chèo cổ, tôi thật sự ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo và giọng hát chèo ngọt ngào, trong trẻo của chị.

Trịnh Tuyết Anh, nghệ danh Tuyết Anh, sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố là Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Khánh Vinh, diễn viên chèo nổi tiếng xứ Thanh; mẹ cũng là diễn viên chèo, từng có nhiều năm công tác tại Trung tâm VH-NT Lam Sơn Thanh Hóa. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Tuyết Anh sớm làm quen với những làn điệu chèo và có thể ngân nga mọi lúc, mọi nơi.

Năm 2016, khi mới 15 tuổi, chị đã thi đỗ vào ngành Kịch hát dân tộc, chuyên ngành Diễn viên chèo, hệ trung cấp, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ba năm học tập tại trường, chị được đào tạo bài bản, tiếp thu kinh nghiệm từ những nghệ sĩ đi trước và hiểu sâu hơn về yêu cầu khắt khe của nghệ thuật chèo. Chị miệt mài rèn luyện kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, luyến láy, các động tác múa, cách di chuyển và biểu cảm trên sân khấu. Qua đó, chị dần làm chủ kỹ thuật biểu diễn, biết cách hóa thân vào từng vai diễn, thể hiện tâm lý và tính cách nhân vật.

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên chèo, Tuyết Anh về cộng tác tại Trung tâm VH-NT Lam Sơn Thanh Hóa. Hai năm đầu, dù chưa được hưởng lương, thu nhập chủ yếu từ những khoản bồi dưỡng khi tham gia biểu diễn, chị vẫn kiên trì gắn bó với nghệ thuật chèo. Năm 2022, chị chính thức được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới trong hành trình trưởng thành và khẳng định bản thân với sân khấu chèo xứ Thanh.

Nghệ sĩ Tuyết Anh hóa thân thành nàng tiên Giáng Hương tại Lễ hội Từ Thức năm 2026.

Tỏa sáng qua những vai diễn

19 tuổi, Tuyết Anh ghi dấu ấn tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc năm 2020 với Giải Diễn viên Chèo trẻ nhất. Tiếp đó, chị khẳng định tài năng khi giành giải Nhất tại Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc năm 2023 với vai Thị Mầu, trích đoạn “Thị Mầu lên chùa” trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính”.

Thị Mầu là nhân vật kinh điển của nghệ thuật chèo, đòi hỏi người diễn viên không chỉ có giọng hát kỹ thuật mà còn phải thể hiện được sự lẳng lơ, táo bạo qua ánh mắt, nụ cười, động tác múa và khả năng làm chủ sân khấu. Được NSƯT Thu Hài, người từng thành công với vai diễn này trực tiếp hướng dẫn, chị đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện nhân vật.

Nghệ sĩ Tuyết Anh chia sẻ: “Để thể hiện một Thị Mầu lẳng lơ, lúng liếng, trong trẻo, hồn nhiên, tôi dành nhiều tâm sức tập luyện, trau chuốt từng câu hát, động tác múa, ánh mắt, nụ cười. Có những buổi tập giữa trời nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm vai áo, thậm chí trượt chân ngã trên sân khấu, tôi vẫn kiên trì với mong muốn tạo dấu ấn riêng, vượt qua cái bóng của những nghệ sĩ từng thành công với vai diễn này”.

Nghệ sĩ Tuyết Anh hóa thân vào vai Thị Mầu trong trích đoạn “Thị Mầu lên chùa”.

NSƯT Thu Hài nhận xét: “Tuyết Anh là học trò có năng khiếu, thông minh, yêu nghề, ham học hỏi và luôn nghiêm túc trong tập luyện. Tôi rất vui khi thấy em đã kế thừa kinh nghiệm của người đi trước, tìm tòi và sáng tạo để tạo dấu ấn riêng”.

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2024, Tuyết Anh hóa thân vào vai cô bé Hoa trong vở diễn “Nước mắt tuổi thơ” tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất và xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Năm 2025, chị đảm nhận vai Mận, cô du kích xứ Thanh gan dạ, giàu tình cảm trong vở chèo “Hai người mẹ”. Nhân vật có tình yêu sâu nặng, thủy chung với anh bộ đội tên Quân đang chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam. Thử thách lớn nhất là phân đoạn Mận nhận tin người yêu hy sinh, đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện nỗi đau qua ánh mắt, cử chỉ và lời ca. Sau hai tháng tập luyện, Tuyết Anh đã thể hiện thành công nhân vật, giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025.

Nghệ sĩ Tuyết Anh hóa thân vào vai Mận trong vở diễn “Hai người mẹ”.

Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải, Giám đốc Trung tâm VH-NT Lam Sơn Thanh Hóa cho biết: “Tuyết Anh là nghệ sĩ trẻ có tài năng, được đào tạo bài bản, hội tụ những tố chất của nghệ thuật chèo từ thanh, sắc đến khả năng diễn xuất. Tuyết Anh là gương mặt trẻ triển vọng, góp phần tiếp nối và gìn giữ nghệ thuật chèo xứ Thanh”.