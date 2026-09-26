Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi U60: Tôi không thấy mình đang lao động vất vả, vì làm việc cũng là cách để tận hưởng

"Tôi không nghĩ mình đang lao động vất vả mà là tận hưởng"

Nhiều người cho rằng ở tuổi gần 60 nên nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nghệ sĩ Tú Oanh nghĩ sao về điều này?

- Tôi vốn là người luôn nhìn công việc và mọi việc theo hướng tích cực. Tôi nghĩ rằng muốn có thành quả thì phải bỏ ra công sức, phải mệt một chút, vất vả một chút. Từ ngày xưa tôi đã rất hăng hái, việc gì cũng làm hết mình. Đến bây giờ, điều đó gần như đã trở thành thói quen.

Bất cứ công việc gì, tôi cũng cố gắng nhìn vào mặt tích cực của nó. Vì thế, tôi không nghĩ rằng mình đang lao động vất vả mà đang tận hưởng, đúng nghĩa là tận hưởng. Cảm giác rõ nhất của tôi khi bước vào tuổi gần 60 là mình không còn khỏe và trẻ như ngày trước nữa. Vì vậy, làm được đến đâu thì tôi làm đến đó, miễn là công việc mang lại cho mình niềm vui và năng lượng tích cực.

Nghệ sĩ Tú Oanh tham gia phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Ở tuổi hưu, chị vẫn đi làm chăm chỉ. Nghệ sĩ Tú Oanh cân bằng sức khỏe và công việc gia đình như thế nào?

- Bây giờ việc gia đình không còn yêu cầu tôi quá nhiều nữa vì các con đều đã lớn. Mỗi đứa có một công việc, thậm chí mỗi đứa ở một nơi và có cuộc sống riêng.

Thực ra, khi các con còn nhỏ, tôi từng mong đến lúc chúng trưởng thành, tự lập và không phải lúc nào cũng cần đến mẹ. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra thì tôi mới nhận ra rằng để quen với cảm giác ấy không hề dễ.

Có những lúc tôi thấy mình vô dụng. Bọn trẻ không còn cần mình như trước, không còn thường xuyên gọi mẹ, hỏi han hay í ới như ngày còn nhỏ. Chúng có công việc và cuộc sống riêng. Mình từng ước ao điều đó, nhưng khi nó trở thành hiện thực, đôi khi vẫn thấy hụt hẫng. Có lẽ vì thế mà tôi tìm đến những công việc khác, trong đó có chăm sóc khu vườn của mình.

Nữ nghệ sĩ còn đi làm người mẫu ảnh cho các NTK nổi tiếng.

"Mỗi thời điểm của cây giống như cuộc đời một con người"

Theo chị, bao nhiêu tuổi thì nên nghỉ ngơi?

- Tôi nghĩ về hưu thì cứ theo quy định của Nhà nước. Khi Nhà nước quy định tuổi nghỉ hưu, chắc chắn đã có những nghiên cứu trên nhiều phương diện về tâm sinh lý, sức khỏe của con người.

Còn với cá nhân tôi, nếu về hưu rồi dừng hẳn mọi công việc để chỉ tận hưởng, đi chơi, nghỉ ngơi thì có lẽ sau khoảng năm, bảy năm tôi sẽ cảm thấy mình ngồi một chỗ mất (cười).

Tôi nghĩ tuổi nào cũng cần có một điều gì đó để mình hướng tới. Nếu dễ dàng đạt được thì tốt, còn nếu không dễ thì mình cố gắng một chút, hai chút, ba chút cũng không sao.

Vẻ ngoài hạnh phúc, tươi trẻ của nghệ sĩ Tú Oanh.

Diễn xuất đòi hỏi mất thời gian, tốn nhiều sức khỏe, nghệ sĩ Tú Oanh trang bị mọi thứ như thế nào?

- Tôi nghĩ đơn giản là mình làm những việc mình thích thì sẽ không thấy quá mệt. Thậm chí, công việc mình yêu thích còn mang lại cho mình năng lượng tích cực.

Sau khi về hưu, ngoài việc quay trở lại đóng phim truyền hình, tôi nhận ra rằng nếu cứ mải miết với công việc thì mình cũng cần có những khoảng thời gian tĩnh lặng, riêng tư. Ở tuổi này, đôi khi mình cần được tha thẩn một mình, có một không gian để nhìn lại bản thân.

Vì thế, tôi tìm đến khu vườn - điều mà từ khi còn rất trẻ tôi đã mơ ước. Tôi thích chăm cây, chăm cối, ngắm chúng từ lúc còn là cây giống, cây non rồi lớn lên, trưởng thành, ra hoa, kết trái.

Tôi thấy mỗi thời điểm của cây cũng giống như cuộc đời một con người. Nó mang đến cho mình hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước, nhất là những lúc trong lòng mình đang có điều gì đó chưa giải tỏa được.

Yêu thích cống hiến và làm việc như vậy nhưng có khi nào nghệ sĩ Tú Oanh cảm thấy áp lực vì phải tiếp tục làm việc ở tuổi nghỉ hưu?

- Thực ra, đôi lúc tôi vẫn rơi vào những khoảng thời gian cảm thấy bất lực, không biết phải tự chữa lành hay cân bằng bản thân bằng cách nào. Tôi nghĩ có lẽ đó cũng là tâm trạng mà một người khi về hưu có thể trải qua.

Khi các con lớn, mình không còn phải chịu áp lực như thời chúng còn nhỏ. Bây giờ tinh thần của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng thoải mái không có nghĩa là mình không cần cố gắng.

Theo tôi, đến tuổi nghỉ hưu, mình thấy điều gì mang đến niềm vui thì cứ làm điều đó. Tất nhiên, không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng vẫn phải có sự cố gắng.

Không có điều gì tự nhiên đến với mình, kể cả niềm vui, hạnh phúc hay những điều tích cực. Mình vẫn phải cố gắng mỗi ngày để tạo ra nó.

Nghệ sĩ Tú Oanh bình yên trong cuộc sống ở tuổi hưu mà vẫn hăng say lao động.

Không còn áp lực cuộc sống, vậy mục tiêu làm việc của chị ở tuổi hưu là thế nào?

- Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau. Với tôi, nếu còn sức khỏe, còn yêu thích và công việc vẫn mang đến cho mình niềm vui thì tôi vẫn muốn làm. Tôi không đặt nặng chuyện phải làm thật nhiều hay phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ nghĩ rằng ở bất cứ tuổi nào, mình cũng nên có một cái đích để hướng tới.

Khi còn nuôi con nhỏ, mình có nhiều áp lực và trách nhiệm hơn. Bây giờ các con đã trưởng thành, tôi không còn áp lực như trước nữa. Vì thế, mình có thể làm việc với tâm thế nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và quan trọng nhất là biết mình đang làm điều đó vì niềm vui của chính mình.

Cảm ơn nghệ sĩ Tú Oanh về cuộc trò chuyện này!

Tú Oanh sinh năm 1968, từng gây chú ý với vai Lài trong "Tướng về hưu", sau đó ghi dấu qua nhiều phim truyền hình như "Nàng dâu order", "Hương vị tình thân", "Đấu trí", "Đừng nói khi yêu" và "Ngược đường, ngược nắng". Vai bà Bích trong "Hương vị tình thân" đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của chị trên màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng.