Qua những tiết mục được đầu tư công phu, mỗi nghệ sĩ mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Sân khấu tổng duyệt "Muôn Sắc Việt Nam" tối 23-11. Ảnh: Ngọc Tú

Ca sĩ Anh Tú: Tự hào khi được cống hiến cho đất nước

Tham gia tổng duyệt Concert “Muôn sắc Việt Nam”, ca sĩ Anh Tú bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi được hòa mình vào không khí hân hoan chào đón Ngày Văn hóa Việt Nam - một ngày lễ lớn của đất nước. Với nam ca sĩ, đây là cơ hội để cùng các nghệ sĩ nỗ lực mang đến những tiết mục nghệ thuật đẹp, đặc sắc và ý nghĩa nhất dành cho khán giả.

Trong những ngày tập luyện, ca sĩ Anh Tú cho biết đã cùng trao đổi với Giám đốc âm nhạc và các nghệ sĩ tham gia trong chương trình để hoàn thiện phần trình diễn sao cho tốt nhất. Anh cho rằng, mỗi nghệ sĩ đều cần có sự chuẩn bị và nỗ lực để tiết mục của mình đạt chất lượng tốt nhất, phù hợp với ý nghĩa của chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) đầu tiên của đất nước.

Chia sẻ về cơ hội được biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nam ca sĩ cho biết, việc được cống hiến cho đất nước là điều may mắn và tự hào. Vì vậy, anh đã lựa chọn những ca khúc phù hợp với chương trình, mang ý nghĩa quê hương, đất nước và lòng yêu nước.

Ca sĩ Anh Tú trên sân khấu tổng duyệt tối 23-11. Ảnh: Ngọc Tú

Với một nghệ sĩ trẻ, Anh Tú cho rằng điều cần thể hiện trước hết là lòng biết ơn. Từ nhỏ đến khi học đại học, anh được bố trau dồi nhiều về nhạc đỏ, nhạc cách mạng. Bởi vậy, những ca khúc mang tinh thần tự hào, hào khí Việt Nam đã trở thành một phần vốn âm nhạc của anh. Khi thể hiện dòng nhạc này, nam ca sĩ vẫn muốn giữ chất trẻ, tạo sự mới mẻ qua bản phối, âm nhạc và tinh thần của thế hệ nghệ sĩ hôm nay.

Tại concert, Anh Tú sẽ trình diễn ca khúc “Người là Hồ Chí Minh” do chính anh sáng tác trong năm vừa qua. Nam ca sĩ bày tỏ niềm may mắn và tự hào khi được hát sáng tác của mình trên sân khấu của “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 24-11.

Gửi lời tới khán giả tham dự chương trình, Anh Tú mong mọi người sẽ mang theo một tâm hồn đẹp nhất để hòa mình vào đêm nghệ thuật và cùng tạo nên bản sắc chung để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Ca sĩ Quốc Thiên: Mỗi người đều là một nét văn hóa trong xã hội

Tham gia tổng duyệt Concert “Muôn sắc Việt Nam” tối 23-11, ca sĩ Quốc Thiên bày tỏ niềm vui và tự hào khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Nam ca sĩ cho rằng, việc có một ngày riêng để tôn vinh văn hóa là tín hiệu rất vui mừng với ngành văn hóa, nghệ thuật. Đây không chỉ là ngày hội mà còn mở ra thêm cơ hội để nghệ sĩ được tỏa sáng, cống hiến, đồng thời khơi dậy tinh thần và sự đầu tư cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Ca sĩ Quốc Thiên cháy hết mình trên sân khấu tổng duyệt tối 23-11. Ảnh: Ngọc Tú

Đánh giá về quy mô Concert “Muôn sắc Việt Nam”, Quốc Thiên nhận định, để xây dựng một chương trình có sự tham gia của hàng nghìn người và đón hàng vạn khán giả cần có sự đóng góp của rất nhiều con người. Bởi vậy, anh ý thức rõ trách nhiệm của mình và tự nhắc nhở bản thân chuẩn bị nghiêm túc, chỉn chu để mang đến những phần trình diễn thăng hoa nhất.

Bật mí về tiết mục sẽ trình diễn tại Concert, Quốc Thiên cho biết sẽ song ca cùng nghệ sĩ Tấn Minh ca khúc “Giai điệu tự hào” - tác phẩm gắn với một giọng ca mà anh đã yêu mến từ thời sinh viên. Bên cạnh đó, nam ca sĩ sẽ trình diễn solo ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”, kết hợp hoạt cảnh sân khấu hoành tráng với hình tượng cây tre, biểu trưng cho sự kiên cường, dẻo dai của dân tộc.

Gửi gắm thông điệp tới khán giả, Quốc Thiên mong muốn mỗi người đều ý thức về trách nhiệm sống có văn hóa, chủ động và nghiêm túc trong việc thực hành, lan tỏa các giá trị văn hóa. Theo anh, mỗi người đều có thể trở thành một nét văn hóa trong xã hội. Văn hóa cũng chính là sợi dây kết nối, tạo nên sự đoàn kết giữa các thế hệ, tiếp nối tinh thần mà cha ông đã trao truyền. Đây cũng là điều khiến nam ca sĩ cảm thấy ý nghĩa và tự hào khi được góp sức trong chương trình.

Diễn viên Bảo Định: Tự hào được góp sức lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Trong chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, diễn viên Bảo Định cho biết sẽ tham gia trong ca khúc “Hát cho dân tôi nghe”, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Cùng biểu diễn với Bảo Định là diễn viên Lãnh Thanh. Tiết mục tái hiện tinh thần phong trào đấu tranh yêu nước của sinh viên thông qua âm nhạc, những ca khúc đã trở thành dấu ấn của một thời kỳ lịch sử.

Diễn viên Bảo Định chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Những ngày có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho chương trình, nam diễn viên cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Bên cạnh đó, Bảo Định bày tỏ chút lo lắng cho phần trình diễn, bởi đây là một sân khấu lớn với lượng khán giả dự kiến khoảng 50.000 người tại sân vận động Mỹ Đình.

“Tôi vốn không phải nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp nên đây thực sự là một thử thách. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất theo sự hướng dẫn của đạo diễn và ê-kíp chương trình, truyền tải trọn vẹn tinh thần mà mọi người muốn gửi gắm”, nam diễn viên chia sẻ.

Điều khiến diễn viên Bảo Định xúc động nhất trong quá trình tập luyện là được chứng kiến các buổi sơ duyệt, tổng duyệt. Khi ấy, nam diễn viên mới cảm nhận rõ quy mô và sự công phu của chương trình, từ công sức của những người chỉ đạo đến từng thành viên đảm nhiệm những phần việc nhỏ nhất. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một chương trình văn hóa lớn.

“Tôi hy vọng khán giả sẽ có một đêm hội thật hoành tráng, nhiều bất ngờ và ý nghĩa; cùng tận hưởng, lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam, dù trực tiếp có mặt tại sân vận động Mỹ Đình hay theo dõi qua truyền hình”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Lãnh Thanh: Mong thế hệ trẻ thêm yêu văn hóa, đất nước

Diễn viên Lãnh Thanh bày tỏ hạnh phúc khi được tham gia Ngày hội Văn hóa Việt Nam, hóa thân thành cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng diễn viên Bảo Định trong vai nhạc sĩ Tôn Thất Lập, biểu diễn ca khúc “Hát cho dân tôi nghe”.

Diễn viên Lãnh Thanh bày tỏ hạnh phúc khi được tham gia Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hồng Thái

Dù tham gia hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nam diễn viên được đứng trên một sân khấu quy mô lớn như vậy. Đặc biệt, Lãnh Thanh bày tỏ được hóa thân thành một nhân vật mà mình rất yêu thích, không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi con người và những giá trị ông để lại.

“Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện và xúc động khi nghĩ rằng đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của mình. Được đứng tại sân vận động Mỹ Đình, trước hàng chục nghìn khán giả và hàng triệu khán giả theo dõi qua màn hình, để cùng mọi người tôn vinh văn hóa Việt Nam, tái hiện một thời khắc lịch sử hào hùng là niềm vinh dự lớn đối với tôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Có một điều đặc biệt là trước đây, nam diễn viên từng tham gia casting vai diễn Trịnh Công Sơn nhưng chưa có cơ hội được đảm nhận. Lần này, vai diễn ấy trở lại với Lãnh Thanh trong một hình thức thể hiện khác. Điều đó khiến nam diễn viên càng trân trọng cơ hội được góp mặt trong chương trình.

“Khi bước lên sân khấu, tôi cảm nhận mình thật nhỏ bé trước không gian rộng lớn và quy mô của một chương trình tầm cỡ quốc gia. Những đóng góp của mỗi cá nhân có thể chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng tôi tự hào khi sự cố gắng của mình được ghi nhận và có cơ hội đóng góp cho chương trình. Tôi chỉ mong bố mẹ, hàng xóm ở quê sẽ xem truyền hình lúc 20h ngày 24-11 diễn ra chương trình để xem tôi biểu diễn. Với tôi, như vậy đã là niềm vui rất lớn. Tôi cũng mong các bạn trẻ, thế hệ Gen Z và thế hệ trẻ Việt Nam, thông qua chương trình sẽ thêm trân trọng, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc và thêm yêu đất nước mình”, nam diễn viên chia sẻ.