Tác phẩm của nghệ sĩ Linh Duong.

“Nếu một đêm trăng, tôi đi theo” của nghệ sĩ Linh Duong diễn ra tại Chau & Co Gallery (298 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội) từ ngày 28/11/2026 đến 31/1/2027. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại Việt Nam, do Hoàng Minh Châu giám tuyển.

Trong hội họa của Linh Duong, những ngôi nhà, căn phòng, chiếc ghế, kết cấu không gian và ánh trăng xuất hiện như những hình ảnh xuyên suốt. Bắt đầu từ những nét vẽ ngôi nhà thời thơ ấu, nghệ sĩ dần tìm thấy ở hội họa phương thức diễn đạt những tâm tư, cảm xúc khó gọi tên bằng lời. Những không gian tưởng chừng thân thuộc lại chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, gắn với sự cô đơn, hoài niệm, mộng tưởng và những suy tư về đời sống.

Quãng thời gian học tập, sinh sống tại Ý có ảnh hưởng đến ngôn ngữ tạo hình của Linh Duong. Cô đặc biệt quan tâm đến chủ nghĩa siêu hình của họa sĩ Giorgio de Chirico, với những kiến trúc và vật thể được đặt trong không gian tĩnh mịch, xa vắng, tạo cảm giác vừa thực vừa huyền ảo. Tuy nhiên, thay vì tái hiện một khung cảnh hay sự kiện cụ thể, tranh của Linh tập trung diễn tả những trạng thái tâm lý và chuyển động tinh tế bên trong con người.

Sử dụng chất liệu mực đen trắng, nghệ sĩ khai thác tương quan giữa ánh sáng và bóng tối, khoảng đặc và khoảng trống. Không gian âm trong tranh không đơn thuần là phần nền mà trở thành khoảng nghỉ, mời gọi người xem dừng lại và cảm nhận. Những đối lập giữa tĩnh và động, hữu hình và trừu tượng, gần gũi và bao la được đan cài, tạo nên thế giới hình ảnh mang tính liên tưởng.

Tên triển lãm gắn với cảm hứng từ tiểu thuyết “Nếu đêm đông có người lữ khách” của nhà văn Italo Calvino. Tinh thần văn chương hậu hiện đại, với những ranh giới không ngừng được xóa nhòa giữa hiện thực và hư cấu, cũng hiện diện trong cách Linh Duong kiến tạo thế giới hội họa của mình.

Qua triển lãm, người xem có dịp khám phá một hành trình sáng tạo hướng vào thế giới nội tâm, nơi những điều không được nói thành lời tìm thấy hình hài qua hình ảnh, ánh sáng và những khoảng lặng.