Nghệ sĩ TPHCM thành kính tri ân Tổ nghiệp sân khấu

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cùng đông đảo Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, văn nghệ sĩ lão thành, nghệ sĩ tiêu biểu, công nhân sân khấu và công chúng mộ điệu.

Lãnh đạo TPHCM và các nghệ sĩ tham dự lễ Giỗ Tổ sân khấu tại Nhà truyền thống Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM, sáng 21-9. Ảnh: THANH HIỆP

Đồng chí Lê Văn Minh và đồng chí Trần Thế Thuận thắp hương tại Nhà truyền thống Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM. Ảnh: THANH HIỆP

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi lễ cúng Tổ, thành kính tri ân Tổ nghiệp cùng các bậc tiền nhân đã đặt nền móng, vun bồi và phát triển nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM cũng biểu diễn tiết mục “Tứ thiên vương” chào mừng Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM biểu diễn tiết mục “Tứ thiên vương”. Ảnh: THANH HIỆP

Buổi lễ là dịp tri ân các thế hệ nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ nhân và người lao động đã bền bỉ cống hiến, góp phần xây dựng sân khấu TPHCM và sân khấu Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn, tiến bộ.

NSND Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, thắp hương tri ân Tổ nghiệp. Ảnh: THANH HIỆP

Lễ Giỗ Tổ cũng nhắc nhở người làm sân khấu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm gìn giữ di sản, trân trọng quá khứ, đoàn kết và không ngừng sáng tạo. Trước anh linh Tổ nghiệp, các nghệ sĩ nguyện yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau trong cuộc sống và hành trình nghệ thuật, với sự đồng hành của khán giả.

NSND Kim Xuân thắp hương tại Nhà truyền thống Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM. Ảnh: THANH HIỆP

Từ ngày 21 đến 23-9, các sân khấu sẽ tổ chức lễ Giỗ Tổ tại địa điểm biểu diễn.