Trải nghiệm mới giữa lòng Hà Nội

Giữa dòng xe cộ tấp nập ở khu vực Hàng Đậu, bên trong tòa tháp nước hơn 130 năm tuổi lại mở ra một thế giới âm thanh khác lạ. Những tín hiệu rung động của côn trùng và nhện, vốn khó nhận biết bằng thính giác thông thường, được tái hiện qua hệ thống loa, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm mới ngay giữa lòng Hà Nội.

Tác phẩm sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” được giới thiệu tại tháp nước Hàng Đậu, là một trong những hoạt động triển lãm thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Khánh Huy

Đó là tác phẩm “Tháp Ẩn Ca” (The Tower of Hidden Songs) do nghệ sĩ Thụy Sĩ Patrick Kessler cùng các cộng sự thực hiện, thuộc dự án “Hà Nội Sáng Đèn” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nghệ sĩ Patrick Kessler cho biết, tháp nước Hàng Đậu từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cấp nước của thành phố. Công năng trước đây của công trình đã gợi cho nhóm sáng tác ý tưởng về một không gian nghệ thuật gắn với những rung động của sự sống.

“Nơi nước từng lưu chuyển, giờ đây mở ra một mạng lưới rung động và tín hiệu âm thanh, hé lộ thế giới giao tiếp ẩn giấu của côn trùng”, Kessler chia sẻ.

Tác phẩm sử dụng 59 bản ghi khoa học về cách côn trùng và nhện giao tiếp bằng rung động, do các nhà nghiên cứu trên thế giới cung cấp. Đây là chất liệu được thu thập từ 13 nhà khoa học thuộc 10 viện nghiên cứu tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên lĩnh vực nghiên cứu giao tiếp bằng rung động (biotremology). Các bản ghi phản ánh nhiều hình thức tương tác của sinh vật, từ tín hiệu giao tiếp đến báo động và tự vệ.

Nghệ sĩ âm thanh, nhà soạn nhạc Ludwig Berger đảm nhiệm việc chuyển hóa những tư liệu khoa học này thành cấu trúc âm thanh đa hướng. Khi chuyển những dữ liệu này thành chất liệu nghệ thuật, nhóm sáng tác vẫn giữ lại phần lớn đặc điểm về tần số, nhịp rung và sự tương tác giữa các tín hiệu. Những tư liệu vốn phục vụ nghiên cứu, nhờ đó được sắp xếp thành các lớp âm thanh, kết hợp giữa tính chính xác của khoa học và khả năng biểu đạt của nghệ thuật.

Kiến trúc tháp nước Hàng Đậu trở thành một phần trong cấu trúc tác phẩm. Âm thanh được truyền qua hệ thống loa bố trí ở nhiều vị trí, tạo nên những lớp vang vọng trong các gian phòng. Trên lối đi bằng gỗ, thiết bị truyền rung giúp khách tham quan cảm nhận các tín hiệu qua bàn chân. Hiệu ứng ánh sáng do nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương thực hiện góp phần hoàn thiện không gian trình diễn, đưa người xem đến gần hơn với thế giới rung động và giao tiếp của tự nhiên.

Nghệ sĩ Thụy Sĩ Patrick Kessler (áo đen, thứ hai từ trái sang) trao đổi cùng các nghệ sĩ và khách tham quan tại không gian trưng bày “Tháp Ẩn Ca”. Ảnh: BTC

Theo Patrick Kessler, khác với một buổi hòa nhạc thông thường, người xem có thể tự do di chuyển, lựa chọn vị trí và cách lắng nghe. Đặc điểm kiến trúc của tòa tháp tạo ra những hiệu ứng âm thanh riêng, khó có thể tái hiện trong một phòng hòa nhạc truyền thống.

Với nghệ sĩ Thụy Sĩ, lắng nghe cũng là cách con người tìm hiểu những điều nằm ngoài thế giới quen thuộc. Nhóm từng cân nhắc đề xuất hạn chế quay video bên trong tháp, mong khách tham quan dành nhiều thời gian cảm nhận trực tiếp tác phẩm thay vì chỉ ghi lại hình ảnh.

Những ấn tượng từ Hà Nội

Trong những ngày ở Hà Nội, Patrick Kessler có dịp khám phá thành phố qua những âm thanh của đời sống thường ngày. Điều khiến ông chú ý là sự tương phản giữa nhịp sống náo nhiệt của phố phường và những khoảng không gian yên tĩnh.

“Hà Nội có đời sống âm thanh rất sôi động, nhưng cũng có nhiều nơi yên tĩnh đầy ấn tượng, từ quán trà, quán cà phê nhỏ đến các không gian nghệ thuật, công viên và ven hồ”, Kessler chia sẻ.

Hệ thống loa treo bên trong tháp nước Hàng Đậu tạo nên không gian âm thanh sống động, tái hiện những rung động và tín hiệu giao tiếp của côn trùng, nhện. Ảnh: Khánh Huy

Chuyến đi còn mang đến cơ hội gặp gỡ, làm việc với các nghệ sĩ Việt Nam trong dự án “Chơi Chợ” tại chợ Đồng Xuân. Dù thời gian tập luyện không nhiều, các thành viên nhanh chóng tìm được cách phối hợp nhờ sự tập trung, tôn trọng và tinh thần cởi mở. Những khác biệt trong cách tiếp cận âm nhạc cũng mang đến cho Kessler nhiều trải nghiệm thú vị.

“Âm thanh của các nhạc cụ truyền thống Việt Nam mang đến cho tôi nguồn cảm hứng lớn, đặc biệt là kỹ thuật biểu diễn điêu luyện của các nghệ sĩ”, ông nhận xét, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam trong tương lai.

Patrick Kessler cũng trân trọng cơ hội được tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, giới thiệu tác phẩm tại những địa điểm giàu giá trị lịch sử và gặp gỡ đông đảo công chúng. Theo nghệ sĩ, việc đưa các hoạt động sáng tạo đến không gian công cộng giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận những hình thức nghệ thuật mới, thay vì chỉ thưởng thức tại nhà hát hay phòng triển lãm.

Chính sự gần gũi ấy đã mang đến cho Kessler thêm cảm hứng cho những dự án tiếp theo. Ông mong muốn tiếp tục sử dụng âm thanh để khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề trong cuộc sống, giúp người nghe có những cách cảm nhận khác về thế giới xung quanh.

Nghệ sĩ Patrick Kessler và hành trình sáng tạo âm thanh Patrick Kessler sinh năm 1967, hiện sống tại Gais, vùng Appenzell (Thụy Sĩ). Được đào tạo về contrabass cổ điển và jazz, ông theo đuổi nghệ thuật trình diễn, sắp đặt âm thanh. Năm 2018, Kessler thành lập Chuchchepati Orchestra, dàn nhạc thể nghiệm sử dụng hệ thống loa làm phương tiện biểu diễn chính. Ông cũng là người sáng lập liên hoan nghệ thuật âm thanh Klang Moor Schopfe tại Thụy Sĩ. Năm 2026, Patrick Kessler được bang Appenzell Ausserrhoden trao Giải thưởng Văn hóa (Kulturpreis), ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật âm thanh.