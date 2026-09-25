Nghệ sĩ Thùy Anh 'hai lần dự cưới, không ngờ giờ là cô dâu' của Ngọc Quỳnh, hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Trong lễ cưới tối 23/9, diễn viên Thùy Anh nhắc lại gần 20 năm quen biết và từng dự cả hai đám cưới trước của Ngọc Quỳnh. "Cả hai lần ấy em đều có mặt, nhưng chỉ là một đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc mừng. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày người đứng cạnh anh lại là em", cô nói. Theo Ngôi sao.

Khoảng 12 năm trước, khi còn là diễn viên trẻ ngồi dưới khán phòng, Thùy Anh đã ngưỡng mộ sự nghiêm túc, chỉn chu của đàn anh trên sân khấu. Gặp nhau nhiều ở các dự án chung, họ dần thân thiết. "Hóa ra tình yêu đẹp nhất không phải gặp nhau thật sớm, mà là gặp nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ bao dung và đủ chắc chắn muốn cùng người kia đi tiếp", cô nói.

Ngọc Quỳnh cho biết anh và Thùy Anh đến với nhau "muộn một chút nhưng chưa bao giờ là muộn". "Anh không hứa mang lại cho em một cuộc sống hoàn hảo, anh chỉ hứa sẽ cùng em trải qua những buồn vui. Anh đã sống nhiều cuộc đời trên sân khấu, nhưng có lẽ vai diễn anh muốn giữ lâu nhất là làm chồng của em", anh nói. Ngọc Quỳnh lau nước mắt cho Thùy Anh trong đám cưới.

Theo Phụ Nữ Mới, Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, được biết đến với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh từ khi còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Tốt nghiệp, anh công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2018, anh đoạt huy chương vàng sân khấu Thủ đô với vở Ngôi nhà trong thành phố. Năm 2019, anh đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình, phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngoài ra, anh từng đóng các phim như: Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương... Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024. Còn Thùy Anh sinh năm 1987, cũng thuộc biên chế nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu...

Cặp đôi hiện sống tại một căn chung cư cao cấp với tông màu trắng chủ đạo.

Căn hộ được cặp đôi chăm chút từng góc với nội thất sang trọng, sàn gỗ và trần nhà gắn kính.

Căn hộ có diện tích 125m², căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng với 3 phòng ngủ tiện nghi.

Căn hộ có trị giá khoảng 14 tỷ đồng.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở hệ trần gắn kính độc đáo phối cùng đèn chùm pha lê, giúp phản chiếu ánh sáng khiến phòng khách trông đẳng cấp như một sảnh khách sạn hạng sang.

Mỗi góc trong căn hộ đều được cặp đôi chăm chút tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Căn hộ còn có hệ tủ lớn dành riêng để lưu giữ bằng khen, kỷ vật nghề nghiệp cùng nhiều tài liệu quý giá sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó là khu tủ rượu được thiết kế sang trọng, góp phần tăng thêm vẻ đẳng cấp cho tổng thể không gian.

Không chỉ chú trọng nội thất, ngôi nhà còn luôn ngập tràn hoa tươi. Những bình hoa cỡ lớn được cắm khéo léo ở nhiều góc khác nhau giúp không gian trở nên mềm mại, ấm cúng và đầy sức sống.