Nghệ sĩ Quyền Linh gặp gỡ Cô Long trong ngày đăc biệt

Mới đây, trang Facebook Happy Hill Đà Lạt thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh Cô Long bên nghệ sĩ Quyền Linh. Trong ảnh, nam MC xuất hiện với trang phục đời thường giản dị, vui vẻ trò chuyện và chụp hình cùng cô chủ quán trong bộ cổ trang trắng quen thuộc. Cuộc gặp gỡ diễn ra đúng dịp đặc biệt, đánh dấu một năm Cô Long bắt đầu hóa thân thành nhân vật cổ trang để giao lưu với khách tham quan.

Kèm theo hình ảnh, trang Happy Hill Đà Lạt chia sẻ: “Được gặp chú Quyền Linh đúng ngày tròn 1 năm mặc đồ cổ trang”. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn gặp gỡ giữa nam nghệ sĩ được yêu mến và nhân vật đang thu hút sự chú ý tại Đà Lạt.

Cô Long Đà Lạt đăng tải hình ản chụp cùng chú Quyền Linh. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ từ phía Cô Long, nghệ sĩ Quyền Linh đến để đảm nhận vai trò MC cho một chương trình. Cô cũng là người tham gia đối thoại cùng nam nghệ sĩ. Hiện những hình ảnh được đăng tải khiến khán giả tò mò về nội dung cuộc trò chuyện cũng như thời điểm chương trình chính thức lên sóng.

Cô Long Đà Lạt là cách gọi quen thuộc dành cho Kim Hương, chủ quán cà phê Happy Hill tại khu vực hồ Tuyền Lâm. Cô gây chú ý trên mạng xã hội khi thường xuyên diện trang phục cổ trang, hóa thân thành hình tượng Tiểu Long Nữ và trò chuyện với khách theo phong cách phim kiếm hiệp. Những màn đối đáp tự nhiên, cách thể hiện dí dỏm cùng không gian vườn hoa, hồ nước thơ mộng giúp hình ảnh Cô Long trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi đến Đà Lạt.

Đáng chú ý, bài đăng lần này cũng đánh dấu cột mốc một năm kể từ khi cô chủ Happy Hill bắt đầu mặc cổ trang để đón tiếp, giao lưu với khách hàng. Từ một ý tưởng tạo điểm nhấn cho quán cà phê, hình ảnh Cô Long dần được đông đảo người dùng mạng xã hội biết đến. Nhiều du khách tìm đến Happy Hill không chỉ để thưởng thức đồ uống, ngắm cảnh mà còn mong có dịp gặp gỡ, chụp ảnh và trò chuyện cùng nhân vật đặc biệt này.

Cô Long chuẩn bị trước khi ghi hình. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự hào hứng khi thấy Quyền Linh xuất hiện cùng Cô Long. Một số người cho biết mong chờ chương trình sớm phát sóng để theo dõi màn đối thoại giữa hai nhân vật. Tuy nhiên, thời gian lên sóng và nội dung cụ thể của chương trình hiện chưa được công bố trong bài đăng.

Về phía Quyền Linh, anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai trò MC. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt gần gũi, chân thành, đặc biệt trong các chương trình mang tính cộng đồng và kết nối những hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh được khán giả nhớ đến qua các phim như Đồng tiền xương máu, Giao thời, cùng những chương trình truyền hình giàu tính nhân văn. Bên cạnh công việc diễn xuất, anh thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện và chương trình giao lưu với công chúng.

Cuộc gặp gỡ giữa Quyền Linh và Cô Long vì thế trở thành khoảnh khắc đáng chú ý với người hâm mộ. Trong khi nam nghệ sĩ tiếp tục tham gia các hoạt động dẫn chương trình, Cô Long cũng đánh dấu cột mốc một năm gắn bó với hình tượng cổ trang tại Happy Hill. Khán giả hiện chờ đợi màn tương tác của cả hai sẽ được giới thiệu đến công chúng trong thời gian tới.

Cô Long Đà Lạt đăng tải hình ản chụp cùng chú Quyền Linh. Ảnh: FBNV