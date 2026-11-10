Nghệ sĩ quốc tế tô vẽ không gian sáng tạo tại chợ Đồng Xuân

Các nghệ sĩ quốc tế miệt mài sáng tạo, biến không gian của ngôi chợ hơn trăm năm tuổi thành một “phòng triển lãm mở”, nơi nghệ thuật hòa quyện với nhịp sống thường ngày, góp phần khơi mở những trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

Những ngày này, nhiều nghệ sĩ quốc tế đang say mê thực hiện các tác phẩm nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm), phục vụ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Chợ Đồng Xuân là một trong những địa điểm được ban tổ chức lễ hội lựa chọn để triển khai các hoạt động sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ tham gia sự kiện.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động và sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước, quốc tế.

Lễ hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc phối hợp tổ chức nhằm khơi mở nguồn lực sáng tạo và thực hiện cam kết với Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.

Nghệ sĩ Mikeal Rickman (Thụy Điển), người trực tiếp tô vẽ không gian sáng tạo cho chợ Đồng Xuân, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia sự kiện và đóng góp một góc nhìn riêng của mình về khu chợ thông qua tác phẩm ‘Mật mã kẻ chợ’. Tác phẩm của tôi không chỉ đơn thuần là góc nhìn của vị khách, mà còn đi sâu về tầm quan trọng của khu chợ đối với đời sống của người dân Hà Nội”.

Nghệ sĩ người Ấn Độ, Anpu Varkey tích cực thực hiện tác phẩm “The Bonsai - The Moon” trên bức tường mặt phố Hàng Khoai. Cô chia sẻ "rất yêu thích đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội ngàn năm văn hiến với nhiều công trình, kiến trúc đặc sắc có thể hình thành các không gian sáng tạo thu hút du khách".

Mỗi tác phẩm nhằm truyền đi thông điệp về lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ, hài hòa, thân thiện, mến khách của tiểu thương chợ Đồng Xuân cũng như người dân Hà Nội.

Một tác phẩm đang được thực hiện trên nền tường chợ Đồng Xuân.

Người yêu thích nghệ thuật sáng tạo, chị Hoàng Na (phường Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật ở đây, mỗi tác phẩm là một góc nhìn rất mới lạ của nghệ sĩ quốc tế. Tôi tin rằng, các tác phẩm sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt cho chợ Đồng Xuân, biến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới Hà Nội”.

Tác phẩm sắp đặt điêu khắc âm thanh “Âm vang vọng Đồng Xuân” do nghệ sĩ Alexander 'Pug' Williams (Australia) thực hiện đang được hoàn thiện tại chiếu nghỉ nối tòa A-B tầng 3 chợ Đồng Xuân.

Trợ lý của nghệ sĩ Marko Lulic (Áo) cùng các tình nguyện viên thực hiện tác phẩm sắp đặt với tên gọi “Soft Topographies” tại hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Đồng Xuân (số 1 Cầu Đông).

Tác phẩm tranh tường kết hợp bưu ảnh “Cầu Đông” do nghệ sĩ Vladimír Strejček đến từ Cộng hòa Séc thực hiện tại cầu thang số 13 chợ Đồng Xuân. Phong cách mới lạ của tác phẩm thu hút được sự quan tâm của du khách khi bước lên dãy cầu thang này.

Các nghệ sĩ quốc tế trực tiếp thực hiện những tác phẩm nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân, tạo nên diện mạo mới cho không gian giao thương quen thuộc.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” diễn ra từ ngày 13 đến 28-11-2026.