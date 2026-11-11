Nghệ sĩ quốc tế đánh thức không gian chợ Đồng Xuân
Từ những bức tường cũ, hành lang giao thương đến các chiếu nghỉ cầu thang, chợ Đồng Xuân, khu chợ hơn trăm năm tuổi của Hà Nội đang khoác lên mình một diện mạo mới. Những nghệ sĩ quốc tế mang đến đây các tác phẩm hội họa, sắp đặt và nghệ thuật thị giác, biến không gian mua bán quen thuộc thành một phòng triển lãm mở, nơi nghệ thuật hiện diện ngay trong nhịp sống thường ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghe-si-quoc-te-danh-thuc-khong-gian-cho-dong-xuan-24626111022060709.htm