Nghệ sĩ Quang Minh mừng sinh nhật con trai cùng bà xã kém 37 tuổi

Buổi tiệc có sự góp mặt của Tăng Khánh Chi cùng các thành viên trong gia đình, nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả. Trong bài đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ, Quang Minh viết: "Happy Birthday 'cây hài nhí' của ba. Mong con đầy đủ yêu thương. Còn mang tiếng cười đến cho cả nhà con đảm nhận nhé". Kèm theo đó là hashtag #DustinVo và dòng thời gian ngày 4/11.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, không gian tổ chức sinh nhật được trang trí đơn giản với bánh kem, dây cờ và những họa tiết ngộ nghĩnh. Bé Tin xuất hiện bên cạnh bố Quang Minh, Tăng Khánh Chi và một bé gái lớn hơn. Cả gia đình cùng ngồi trên ghế sofa, lưu lại những khoảnh khắc ấm áp trong ngày đặc biệt của cậu bé.

QUang MInh mừng sinh nhật con trai bên gia đình nhỏ. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, cách Quang Minh gọi con trai là "cây hài nhí" khiến nhiều người thích thú. Nam nghệ sĩ còn gửi gắm mong muốn con luôn được sống trong tình yêu thương và tiếp tục mang đến tiếng cười cho những người thân yêu. Chỉ với vài dòng ngắn gọn, anh đã thể hiện tình cảm dành cho quý tử.

Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè và khán giả để lại lời chúc mừng sinh nhật bé Tin. Tăng Khánh Chi cũng bày tỏ tình cảm dành cho con trai bằng bình luận ngắn gọn: "Yêu em bé lắm". Trong khi đó, nhiều người gửi lời chúc cậu bé hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh và luôn vui vẻ.

Một số bình luận đáng chú ý như: "Happy Birthday Tin nhé, mới đó mà lẹ quá, 2 tuổi rồi"; "Chúc mừng sinh nhật Ku Tin nhà anh"; "Chúc mừng sinh nhật cây hài yêu thương của chú nha. Mau ăn chóng lớn, mạnh khỏe con nhé". Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho những bức ảnh gia đình và bày tỏ sự thích thú trước sự đáng yêu của bé Tin.

Quang MInh gọi con trai là 'cây hài nhí'. Ảnh: FBNV

Quang Minh là nghệ sĩ quen mặt với khán giả Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực sân khấu hài và phim ảnh. Anh từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn qua những vai diễn hài duyên dáng, lối diễn tự nhiên và khả năng kết hợp ăn ý với các đồng nghiệp.

Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Chuyện gia đình, đặc biệt là những hình ảnh bên con trai nhỏ, cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Bữa tiệc sinh nhật tuổi lên 2 của bé Tin không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang đến nhiều cảm xúc bởi sự hiện diện của những người thân yêu. Với Quang Minh, đây không chỉ là dịp đánh dấu cột mốc trưởng thành của con trai mà còn là khoảnh khắc để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình.